La película documental sobre el regreso de Oasis, que tuvo su estreno en el Festival Internacional de Cine de Venecia, cuenta con imágenes exclusivas inéditas.
"Oasis: Don't Look Back In Anger" llega a Disney+: cuándo se estrena la película. (Foto: Gentileza Disney)
Como plataforma exclusiva de este documental aclamado por la crítica, Disney+ también presentará material inédito que incluye fragmentos de la entrevista conjunta con Liam y Noel Gallagher, así como las interpretaciones completas de las canciones «Wonderwall» y «Slide Away». «D'You Know What I Mean?» y «Half The World Away» se presentarán por primera vez y estarán disponibles exclusivamente para los suscriptores de Disney+.
Angela Jain, directora de Contenido de Disney+ para EMEA, dijo: "La gran espera ha terminado... ahora llevamos Oasis: Don't Look Back In Anger al mayor número posible de personas a través de Disney+, y hacerlo con material exclusivo nunca antes visto es muy emocionante para los fans. La reunión de Oasis ha sido uno de nuestros momentos culturales más definitorios de los últimos tiempos. Hemos observado cómo el documental ha dejado una huella en el público de todo el mundo, que celebra el poder de Oasis y de la música a través de esta evocadora y conmovedora historia de la reunión".
Oasis: Don't Look Back In Anger narra la triunfal gira de reunión de Liam y Noel Gallagher, Oasis Live ’25, uno de los regresos al rock ‘n’ roll más esperados de nuestro tiempo. La película es un relato inspirador de lo que podría considerarse el mayor evento musical de 2025, que captura la experiencia y las emociones de la banda y sus fans en todo el mundo. Esta perspectiva única incluye acceso a los ensayos, al backstage y al escenario, así como las primeras entrevistas conjuntas de Noel y Liam en más de 25 años. Además de la gira mundial con entradas agotadas de la banda, la película también explora el profundo impacto emocional de este fenómeno cultural global y lo que su música significa para el público y las generaciones de todo el mundo.
Con un acceso sin precedentes y material inédito, la película es una producción de Magna Studios, presentada por Sony Music Vision en colaboración con Sony Music Entertainment UK. Los productores son Sam Bridger (Lewis Capaldi: Cómo me siento ahora, Nos vemos en el baño) y Guy Heeley (Peaky Blinders: El hombre inmortal). Entre los productores ejecutivos se encuentran Kate Shepherd, Marisa Clifford, Tom Mackay, Krista Wegener, Thomas Benski, Isabel Davis y Tim O’Shea, con los mezcladores de sonido ganadores de un Oscar® James Mather (Top Gun: Maverick, Belfast) y Tarn Willers (Zona de interés), junto con el director de fotografía Haris Zambarloukos (Belfast, Beetlejuice Beetlejuice) y los editores George Cragg y Martina Zamolo al frente del equipo técnico creativo.