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Messi llega a Disney+: mirá el adelanto, cómo será la nueva serie y cuándo se estrenará

La nueva serie "Messi y los gigantes", del productor ejecutivo Lionel Messi, presentó un adelanto en San Diego Comic-Con Málaga, antes de estrenarse en Disney+.

Messi llega a Disney+: mirá el adelanto

Messi llega a Disney+: mirá el adelanto, cómo será la nueva serie y cuándo se estrenará. (Foto: Archivo)
Leé también "Oasis: Don't Look Back In Anger" llega a Disney+: cuándo se estrena la película
Oasis: Dont Look Back In Anger llega a Disney+: cuándo se estrena la película. (Foto: Gentileza Disney)

En pocas palabras

  • Estreno en Disney+: La serie animada "Messi y los gigantes" presentó su adelanto en San Diego Comic-Con Málaga.
  • Trama de la serie: Leo, un niño de 12 años, debe competir en batallas de alto riesgo en una realidad alternativa para regresar a casa.
  • Producción y lanzamiento: La serie, producida ejecutivamente por Lionel Messi, se estrenará globalmente en Disney+ en 2027.
Resumen generado por Thinkindot AI
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