Messi llega a Disney+: mirá el adelanto, cómo será la nueva serie y cuándo se estrenará

Messi y los gigantes es una serie animada infantil de fantasía deportiva que sigue a Leo, un niño de 12 años que queda atrapado en una realidad alternativa gobernada por gigantes. Para regresar a casa, deberá competir en batallas de alto riesgo, similares al fútbol, utilizando poderosas “esferas”, derrotar a gigantes legendarios y restaurar los reinos fracturados de Iko. A diferencia de los demás, Leo no puede utilizar los poderes de este mundo para potenciar su juego, por lo que deberá confiar en sus verdaderas fortalezas: su habilidad, el trabajo en equipo y la determinación. Así, la historia se convierte en una aventura protagonizada por un héroe que lucha contra las adversidades y que destaca el valor, la perseverancia y la importancia de creer en uno mismo.

Messi y los gigantes cuenta con la producción ejecutiva de Kurt Mueller, Bryan Korn, Lacey Stanton y Guy Toubes por parte de Sony Pictures Television; Afo Verde por Sony Music Latin Iberia; y Tom Mackay y Sergi Reitg por Sony Music Vision. Lionel Messi Cuccittini y Jorge Messi Pérez (in memoriam) se desempeñan como productores ejecutivos. La animación de la serie está a cargo de Atlantis Animation.

Messi y los gigantes estrenará globalmente en Disney+ en 2027.

Anuncio de Messi y los gigantes en Disney+