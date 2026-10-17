"Quiero tu sexo": Olivia Wilde y Cooper Hoffman protagonizan esta nueva comedia erótica

(Foto: Gentileza Prensa).

Olivia Wilde y Cooper Hoffman encabezan una relación cargada de tensión

La historia gira alrededor de Elliot Bell, un joven graduado universitario interpretado por Cooper Hoffman, quien consigue trabajo como asistente de Erika Tracy, una artista exitosa encarnada por Olivia Wilde.

Elliot atraviesa una situación personal complicada. Su novia, Minerva, interpretada por Charli XCX, aparece caracterizada como una figura difícil de soportar para el protagonista. En ese contexto, el nuevo empleo representa una oportunidad para ingresar en un ambiente profesional diferente y acercarse a una mujer que ejerce una fuerte fascinación sobre quienes la rodean.

Erika es una artista reconocida, seductora y manipuladora. Mientras se prepara para inaugurar una nueva exposición, construye una relación con Elliot que rápidamente supera los límites de un vínculo laboral convencional. Erika ocupa un lugar dominante, tanto por su trayectoria como por su capacidad para manejar las situaciones a su favor. Elliot, en cambio, queda atrapado en una dinámica que transforma su posición inicial de asistente en la de un participante cada vez más vulnerable.

La película explora ese vínculo a través de una relación sadomasoquista, en la que el deseo, la dominación y la manipulación adquieren un papel determinante. La relación no funciona únicamente como un elemento erótico, sino también como una herramienta para mostrar los desequilibrios de poder que atraviesan a los personajes.

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Hoffman, conocido por su participación en Licorice Pizza, interpreta a un protagonista que se mueve entre la fascinación, la incomodidad y la pérdida de control. Wilde, por su parte, encarna a una mujer que combina seguridad, ambición y capacidad de seducción, aunque sus comportamientos también exponen una faceta calculadora.

Una investigación policial reconstruye lo que ocurrió entre los protagonistas

Uno de los recursos narrativos más importantes de Quiero tu sexo aparece desde el comienzo. La historia presenta a Elliot frente a dos detectives, interpretados por Johnny Knoxville y Margaret Cho. En ese encuentro, el joven debe dar explicaciones sobre los acontecimientos que marcaron su relación con Erika.

A partir de ese testimonio, la película utiliza flashbacks para reconstruir los hechos. El relato avanza entre el presente de la investigación y los recuerdos del protagonista, que permiten conocer progresivamente las características de la relación y las circunstancias que la rodearon.

El interés está puesto en descubrir qué ocurrió durante la relación, cómo llegó Elliot a esa situación y de qué manera las decisiones de ambos condicionaron el desenlace de los acontecimientos narrados.

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La sátira al mundo del arte contemporáneo suma otro nivel de lectura

Además de la trama sentimental y erótica, la película incorpora una mirada satírica sobre el ambiente del arte contemporáneo. Erika no es solamente una mujer que establece una relación de poder con su asistente. También es una artista exitosa cuya imagen pública está vinculada con la ambición, la seducción y una fuerte confianza en su propia importancia.

Araki utiliza ese entorno para desarrollar una crítica al esnobismo y a ciertas formas de impostación asociadas con los círculos artísticos. La película se mueve entre personajes que buscan afirmarse dentro de ese mundo y situaciones que exponen lo absurdo de algunas de sus convenciones.

La sátira aparece mediante estereotipos, exageraciones y comportamientos que buscan provocar una reacción en el espectador. El problema es que esos mismos recursos no siempre producen el efecto esperado. En algunos pasajes, el humor potencia la historia; en otros, la acumulación de situaciones delirantes debilita el desarrollo de los conflictos.

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La película intenta sostener varios registros al mismo tiempo: la comedia romántica, la crítica social, el relato erótico y la reconstrucción de una relación compleja. Esa combinación también explica algunos de sus desniveles.

Por qué la película "Quiero tu sexo" puede dividir al público

Uno de los principales desafíos de Quiero tu sexo consiste en encontrar un equilibrio entre la provocación y las convenciones del cine comercial.

La película incluye situaciones absurdas, personajes exagerados y conflictos que buscan incomodar. Sin embargo, esos elementos conviven con una estructura narrativa más familiar, apoyada en el romance, los enredos y las relaciones entre personalidades opuestas.

(Foto: Gentileza Prensa).

Para una parte del público, esa mezcla puede resultar atractiva. La combinación de humor, erotismo y sátira ofrece una alternativa a las fórmulas habituales de la comedia romántica y permite que Araki explore una vez más los límites de las relaciones personales. Para quienes siguen su trayectoria desde sus primeras películas, en cambio, la propuesta puede parecer menos arriesgada de lo esperado.

La película queda así en una posición intermedia. Puede resultar demasiado exagerada para quienes buscan una comedia romántica tradicional y demasiado moderada para quienes esperan la irreverencia más radical de los primeros trabajos del director.

Tráiler oficial de Quiero tu sexo