Diego Peretti brilla en "La casa", un thriller donde la desesperación no deja margen para pensar

(Foto: Gentileza Prensa).

La noticia representa un golpe difícil de asimilar. Después de años de trabajo, el protagonista descubre que su posición dentro de la empresa no le garantiza ninguna protección. Su reacción tampoco lo ayuda a encontrar una salida. Cuando escucha la confirmación de su despido, responde con un cabezazo que le rompe la nariz a su jefe.

Para Hugo, el golpe no es solamente económico. También afecta su identidad y la imagen que construyó de sí mismo durante años. De un momento a otro, queda sin trabajo, sin ahorros y con 57 años, una edad en la que volver al mercado laboral puede convertirse en una tarea especialmente complicada.

Diego Peretti interpreta a un hombre que pierde el control de su vida

Uno de los puntos centrales de La casa es la manera en que presenta la desesperación de su protagonista. Hugo no encuentra una salida sencilla a su situación y tampoco consigue adaptarse con facilidad a las nuevas circunstancias.

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Las entrevistas laborales se suceden, pero los resultados son negativos. En algunos casos, sus propias reacciones terminan perjudicándolo. El personaje parece incapaz de disimular la frustración que le provoca su nueva realidad y esa dificultad reduce todavía más sus posibilidades de conseguir empleo.

La película no presenta a Hugo como un héroe tradicional que supera los obstáculos mediante la perseverancia. Por el contrario, muestra a un hombre que se siente desplazado y que, frente a cada rechazo, pierde un poco más la confianza en sí mismo.

En ese contexto, Peretti desarrolla una interpretación alejada de algunos de los registros más habituales de su carrera. El actor se mueve entre la incomodidad, la irritación y la desesperación, sin convertir al personaje en una figura completamente previsible.

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César Troncoso aporta misterio y profundidad a la historia

La situación de Hugo se vuelve todavía más complicada cuando descubre que su casa, enorme y difícil de mantener, también representa una carga económica. Sin trabajo ni ahorros, sostener esa propiedad se convierte en un problema que necesita resolver cuanto antes. En ese momento aparece una propuesta que puede cambiar su suerte.

Un amigo, interpretado por Fabián Arenillas, le presenta una alternativa que parece diseñada para alguien en su situación. Conoce a un hombre, interpretado por César Troncoso, cuyos contactos se dedican a comprar casas por aproximadamente la mitad de su valor. La particularidad del acuerdo es que el propietario original conserva el derecho de usufructo de la vivienda hasta su muerte.

La operación le ofrece a Hugo una posibilidad de obtener dinero sin abandonar inmediatamente el lugar donde vive. Sin embargo, también introduce una serie de interrogantes sobre las condiciones del negocio y los intereses de quienes participan en él.

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La película utiliza el acuerdo inmobiliario para introducir una nueva dimensión del conflicto. La casa deja de ser solamente el espacio privado de Hugo y se convierte en el centro de un negocio que esconde aspectos que él todavía no comprende.

Troncoso construye una presencia enigmática. Su personaje no necesita explicar cada movimiento para mantener la atención del espectador. Por el contrario, buena parte de su fuerza surge de lo que calla, de sus silencios y de la impresión de que siempre conserva una ventaja frente a quienes lo rodean.

El tramo final convierte a "La casa" en un thriller inquietante

Uno de los mayores cambios narrativos se produce durante el tercio final. En esa etapa, la película abandona buena parte de las convenciones del drama laboral y adopta de manera más decidida los mecanismos del thriller.

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La tensión aumenta cuando Hugo y su ocasional socio intentan obtener una ventaja mayor dentro del acuerdo. Lo que al principio parecía una oportunidad para solucionar sus problemas económicos empieza a adquirir consecuencias que ninguno de los dos puede controlar con facilidad.

El cambio de género no aparece como un elemento aislado. Está relacionado con las decisiones que Hugo tomó desde el comienzo y con la necesidad de encontrar una salida rápida a su crisis.

Su desesperación lo llevó a aceptar una propuesta que no comprendía por completo. Ahora, las consecuencias de esa elección empiezan a ocupar el centro de la historia.

Ficha técnica de "La casa", la película argentina con Diego Peretti y César Troncoso

Título: LA CASA

Fecha de estreno: 8 DE OCTUBRE DE 2026

Dirección: Gustavo Triviño

Guion: Gustavo Triviño

Reparto: Diego Peretti |Cesar Troncoso | Fabian Arenillas | Mariano Argento | Guillermo Arengo

Productora: Cacodelphia Studios

Productores: Sebastian Gallo | Gaston Gallo | Miranda de Sa Souza

País: Argentina

Año: 2024

Género: Drama | Thriller

Duración: 112 minutos

Distribuidora: Moving Pics

Tráiler oficial de "La casa" con Diego Peretti y César Troncoso