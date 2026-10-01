"Digger" lleva a Tom Cruise al extremo en una sátira que se debate entre la ambición y el exceso

La reacción de Digger define desde el comienzo su personalidad. Para él, detenerse no parece una opción. Las consecuencias, hasta ese momento, habían sido un problema secundario. Pero esta vez las consecuencias aparecen de una manera imposible de ignorar.

Ese es el punto en el que Digger deja de ser únicamente la historia de un empresario poderoso y comienza a funcionar como una sátira sobre una civilización que conoce las consecuencias de sus decisiones, pero continúa avanzando.

(Foto: Gentileza Warner Bros. Pictures Argentina).

Según la sinopsis oficial de la película: "El hombre más poderoso del mundo emprende una frenética misión para demostrar que es el salvador de la humanidad antes de que el desastre que ha desatado destruya todo".

Tom Cruise lleva al personaje hasta el extremo

Tom Cruise interpreta a Digger con una transformación física evidente. El personaje aparece con el rostro marcado por el maquillaje, las mejillas pronunciadas y el cabello blanco y desordenado. No se trata de una versión convencional de Cruise, sino de una construcción deliberadamente caricaturesca.

Digger no es simplemente un empresario petrolero. La película lo presenta como un hombre que llegó a ejercer una influencia gigantesca sobre la industria y que, desde esa posición, parece tener también capacidad para influir sobre Estados Unidos y el mundo.

(Foto: Gentileza Warner Bros. Pictures Argentina).

Cruise interpreta esa personalidad mediante una actuación permanentemente expansiva. El personaje declama sus frases, gesticula y se comporta con una seguridad que bordea la caricatura

Por eso la actuación de Tom Cruise genera una tensión particular. Hay momentos en los que el exceso resulta deliberadamente divertido. En otros, la interpretación parece ocupar tanto espacio que termina compitiendo con el propio mensaje de la película.

El mensaje de la película: una sátira sobre el cambio climático

Iñárritu no planteó Digger como una película de desastre convencional. La historia pretende utilizar el apocalipsis como una herramienta satírica, pero el problema aparece en el tono.

(Foto: Gentileza Warner Bros. Pictures Argentina).

El escenario es extremo. Los personajes también. La puesta en escena busca constantemente llamar la atención. Sin embargo, la película no encuentra siempre el equilibrio entre el mensaje y la sátira.

El cambio climático ocupa el centro de la historia. La amenaza es gigantesca y la película no pretende tratarla como un asunto secundario. Por el contrario, la utiliza como el motor de prácticamente todos los acontecimientos.

La consecuencia es una película que, en determinados momentos, parece exigirle al espectador que comprenda la gravedad de la situación antes que permitirle reírse de ella.

(Foto: Gentileza Warner Bros. Pictures Argentina).

Digger: una película que apuesta todo al exceso

El personaje principal es excesivo, el presupuesto supera los 125 millones de dólares, el discurso climático ocupa el centro de la trama y la actuación de Tom Cruise está construida sobre la exageración. Esa acumulación termina afectando a la película.

Digger quiere provocar una reacción inmediata, que el espectador observe el absurdo de un mundo que continúa dependiendo del petróleo mientras las consecuencias ambientales se vuelven cada vez más graves. Pero también pretende provocar risa.

En ese sentido, Digger queda definida por la misma característica que atraviesa toda su propuesta: el exceso. La película quiere hablar de una amenaza global mediante una historia gigantesca, un protagonista desmesurado y una puesta en escena que no busca moderarse. El resultado es una sátira sobre el cambio climático que intenta provocar humor, incomodidad y reflexión al mismo tiempo, aunque no siempre consiga mantener esos tres elementos en equilibrio.

(Foto: Gentileza Warner Bros. Pictures Argentina).

Ficha técnica de Digger

Tom Cruise protagoniza junto con el ganador del Óscar Riz Ahmed, John Goodman, la nominada al Óscar Sandra Hüller, Michael Stuhlbarg y el nominado al Óscar Jesse Plemons.

Alejandro G. Iñárritu dirige a partir de un guion escrito por Inárritu y los ganadores del Oscar Alexander Dinelaris y Nicolás Giacobone, y Sabina Berman, una historia de Berman e Iñárritu y Jez Butterworth. La película es producida por Iñárritu, la nominada al Oscar Mary Parent, Cruise y producción ejecutiva de Joshua Grode.

(Foto: Gentileza Warner Bros. Pictures Argentina).

Junto a Iñárritu detrás de cámaras se encuentran colaboradores habituales como el director de fotografía ganador del Oscar Emmanuel Lubezki; los editores Conor O'Neill y el ganador del Oscar Stephen Mirrione; la diseñadora de vestuario nominada al Oscar Jacqueline West; el diseñador de maquillaje y peinado ganador del Oscar Alessandro Bertolazzi; y la directora de casting nominada al Oscar Francine Maisler; además del diseñador de producción ganador del Oscar Dennis Gassner y el diseñador de producción Richard Johnson, el diseñador de maquillaje protésico ganador del Oscar Kazu Hiro y el compositor Cosmo Sheldrake.

Tráiler oficial de Digger