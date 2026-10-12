"Madre siniestra", la nueva película de terror sobre la crisis matrimonial, la maternidad y la culpa

(Foto: Gentileza Prensa).

De qué trata Madre siniestra, la nueva película de terror

La historia gira alrededor de Bela, interpretada por Arabella Olivia Clark, una niña de ocho años que vive una situación familiar complicada. En su habitación hay un armario que se convierte en el punto de contacto con una entidad sobrenatural. La aparición suele presentarse bajo una forma especialmente inquietante: la de su propia madre.

La elección de esa apariencia introduce una de las ideas centrales de Madre siniestra. La figura materna, asociada habitualmente con el cuidado y la protección, se transforma en una imagen ambigua que puede provocar tanto familiaridad como temor. Para una niña, distinguir entre una presencia que conoce y una amenaza que adopta ese mismo rostro supone una dificultad adicional.

La entidad no se limita a aparecer para provocar sobresaltos. También intenta seducir a Bela y convencerla de que establezca una relación con ella. Su objetivo consiste en apoderarse de la pequeña, y para conseguirlo utiliza diferentes estrategias que aumentan la inquietud a medida que avanza la historia.

El planteo parte de un recurso clásico del cine de terror: una niña desatendida por los adultos entra en contacto con fuerzas que los mayores no parecen comprender. La fórmula apareció en numerosas producciones y ofrece posibilidades para construir una atmósfera de amenaza dentro de un espacio doméstico.

(Foto: Gentileza Prensa).

El desafío de Rob Savage consistía en encontrar una perspectiva diferente para ese escenario conocido. Sin embargo, el desarrollo termina demasiado condicionado por los mecanismos habituales del género. Las apariciones, los golpes de efecto y la sucesión de situaciones diseñadas para sobresaltar al público ocupan un lugar central.

Una familia en crisis detrás de los episodios sobrenaturales

El terror de Madre siniestra no se limita a la presencia que aparece en el armario. La película también presenta un hogar atravesado por conflictos que afectan directamente a Bela y condicionan su manera de experimentar los acontecimientos.

La niña vive con Russ, interpretado por Jay Duplass, y Ursula, a quien encarna Jessica Chastain. La pareja mantiene una relación deteriorada y las tensiones entre ambos forman parte del contexto en el que se desarrolla la historia. Además, la película revela que Ursula mantiene una relación extramatrimonial, un elemento que refuerza el retrato de un matrimonio en crisis.

En ese contexto, la aparición sobrenatural adquiere una dimensión adicional. La amenaza no irrumpe en una familia presentada como un espacio seguro y armonioso, sino en un hogar donde los vínculos ya están deteriorados. La niña debe enfrentarse a algo que no comprende mientras los adultos están ocupados con sus propias dificultades.

(Foto: Gentileza Prensa).

La película sugiere así que el miedo puede surgir tanto de lo inexplicable como de aquello que forma parte de la vida cotidiana.

La maternidad y el matrimonio, bajo una mirada desencantada

Uno de los aspectos más provocadores de Madre siniestra aparece en la manera en que representa a la familia. Aunque la trama está construida alrededor de una amenaza sobrenatural, el relato también presenta una visión poco idealizada de la maternidad, el matrimonio y las responsabilidades de los adultos.

La historia juega con esa contradicción para instalar una pregunta sobre la confianza. Para Bela, el problema no consiste únicamente en identificar una presencia extraña, sino en comprender qué significa que algo amenazante pueda parecerse a una persona cercana.

Al mismo tiempo, el comportamiento de sus padres refuerza la fragilidad del entorno doméstico. Russ y Ursula atraviesan dificultades que afectan a su relación y reducen su capacidad para ofrecerle a la niña la estabilidad que necesita.

El planteo también permite interpretar la figura de la entidad como una distorsión de los vínculos afectivos. Su intención de acercarse a Bela y apoderarse de ella convierte el afecto en un instrumento de manipulación.

Jessica Chastain y Jay Duplass encabezan el elenco de Madre siniestra

Título Original: Other Mommy.

Director: Rob Savage.

Elenco: Jessica Chastain, Jay Duplass, Arabella Olivia Clark, Dichen Lachman, con Arian Moayed y Karen Allen.

Productores: Rob Savage, Michael Clear, Judson Scott, Josh Malerman, Ryan Lewis y Macdara Kelleher.

Géneros: Terror.

Tráiler subtitulado de Madre Siniestra