Cuáles son los 5 síntomas de la andropausia

Bird identifica cinco manifestaciones que, según su explicación, pueden estar relacionadas con una disminución de la testosterona. Estas son las señales que considera importante reconocer:

1. Fatiga y pérdida de energía durante el día

Uno de los primeros signos que menciona es el cansancio progresivo. No necesariamente se trata de una fatiga que impide levantarse de la cama, sino de una disminución de la energía a medida que avanzan las horas.

Según describe, algunos hombres se despiertan con buen ánimo y vitalidad, pero comienzan a sentirse agotados durante la tarde. Esto puede generar la necesidad de dormir una siesta o una sensación persistente de cansancio que afecta las actividades cotidianas.

Bird relaciona este comportamiento con el ritmo natural de la testosterona, cuyos niveles suelen alcanzar sus valores más altos durante la mañana.

2. Cambios de humor, irritabilidad y tendencia depresiva

Entre las manifestaciones que señala también aparecen las alteraciones del estado de ánimo. Según explica, la baja de testosterona puede asociarse con dos comportamientos principales: una tendencia depresiva y una mayor irritabilidad.

En el primer caso, menciona que estos cuadros pueden aparecer incluso en hombres jóvenes. Como ejemplo, relata el caso de un paciente de 22 años que presentaba un cuadro depresivo severo y tenía una testosterona total de 150 ng/dL, un valor que, según Bird, estaba muy por debajo de lo esperado para su edad. La profesional atribuyó esa situación a un hipogonadismo que no había sido diagnosticado.

La segunda manifestación es la irritabilidad. La especialista describe que algunos hombres comienzan a tener menos tolerancia frente a las situaciones cotidianas, reaccionan de manera explosiva y muestran mal humor o poca paciencia ante problemas menores. A esta conducta la relaciona con lo que popularmente se conoce como el perfil del «viejo gruñón».

3. Acumulación de grasa en el abdomen

Otro de los signos que identifica es el aumento de la grasa abdominal, particularmente la grasa visceral, que se acumula alrededor de los órganos internos.

Bird explica que la testosterona cumple un papel importante en la composición corporal y en la distribución de la grasa. Por eso, cuando sus niveles son bajos, puede resultar más difícil reducir el volumen abdominal.

Según detalla, esto puede ocurrir incluso en hombres que mantienen una rutina regular de actividad física y una alimentación adecuada, sin conseguir los resultados que esperan.

4. Neblina mental y dificultades para concentrarse

La llamada neblina mental es otra de las manifestaciones que describe. Puede expresarse a través de olvidos frecuentes, dificultades para encontrar palabras, problemas para recordar dónde se dejaron objetos cotidianos y una menor capacidad para concentrarse.

Para explicar este fenómeno, Bird utiliza un enfoque evolutivo. Según su planteo, la testosterona habría contribuido a desarrollar capacidades como el enfoque, la determinación y la iniciativa, necesarias para las tareas de supervivencia.

En ese sentido, sostiene que una disminución hormonal puede repercutir en la claridad mental y en la capacidad de organizar y gestionar distintas actividades durante el día.

5. Disminución del deseo sexual y pérdida de erecciones matutinas

Los cambios en la vida sexual constituyen otro de los indicadores que destaca la especialista. Bird advierte que la disminución de la libido no debería atribuirse automáticamente al envejecimiento, ya que también puede estar relacionada con niveles bajos de testosterona.

Además, señala que la pérdida de las erecciones matutinas es un indicador clínico que puede aportar información sobre el estado hormonal del hombre.

Por eso, considera importante prestar atención a los cambios en el deseo sexual y en la frecuencia de las erecciones espontáneas, especialmente cuando aparecen junto con otras manifestaciones.

Cómo se diagnostica la andropausia y qué análisis recomienda

Para determinar si existe una posible deficiencia de testosterona, Bird sostiene que es necesario realizar una evaluación clínica y estudios de laboratorio. Su premisa es clara: «No hay que adivinar, hay que testear».

Como primera instancia, menciona el cuestionario ADAM, una herramienta que permite identificar síntomas asociados con la deficiencia de testosterona. Según explica, cuando aparecen tres o más respuestas positivas, se considera que existe un resultado indicativo que justifica avanzar con estudios de laboratorio.

Entre los análisis de sangre que recomienda incluir en la evaluación se encuentran:

Testosterona total: permite medir la cantidad total de esta hormona en la sangre.

SHBG: globulina fijadora de hormonas sexuales, una proteína que se une a la testosterona y otras hormonas.

Albúmina: proteína que también interviene en la unión y disponibilidad de la testosterona.

Hemoglobina y hematocrito: parámetros que permiten evaluar la sangre.

PSA: antígeno prostático específico, utilizado para evaluar aspectos de la salud prostática.

Hemoglobina glicosilada y perfil lipídico: permiten analizar indicadores metabólicos, como el control de la glucosa y los niveles de colesterol.

Prolactina: otra hormona que puede aportar información durante la evaluación.

Bird también hace hincapié en la importancia de calcular la testosterona libre mediante la ecuación de Vermeulen. Según explica, los resultados de testosterona libre que informan directamente algunos laboratorios pueden variar según el método utilizado.

Por ese motivo, recomienda calcularla a partir de los valores de testosterona total, SHBG y albúmina. Para ello, señala que existen aplicaciones y calculadoras médicas que utilizan esta fórmula. En el contexto de los tratamientos hormonales que describe, menciona como referencia un rango de testosterona libre de entre 25 y 35.

Qué recomienda para tratar la baja de testosterona

En cuanto a las recomendaciones, Bird advierte sobre los riesgos de recurrir a suplementos para aumentar la testosterona o productos comercializados como potenciadores hormonales sin una evaluación previa. En particular, recomienda evitar los llamados boosters y los suplementos de gimnasio que no cuentan con un control adecuado.

También aconseja consultar con profesionales capacitados en terapia de reemplazo hormonal masculina, que puedan evaluar cada caso y realizar un seguimiento de los resultados.

Sobre los tratamientos, señala que algunos esquemas de aplicación de testosterona pueden generar niveles hormonales inestables. Como ejemplo, menciona las inyecciones administradas cada dos semanas y el uso de determinados geles de manera genérica.

Según su explicación, los protocolos que utiliza suelen contemplar aplicaciones divididas, entre dos y tres veces por semana, siempre bajo seguimiento profesional y con controles periódicos.

La especialista remarca así la importancia de identificar los síntomas, realizar los estudios correspondientes y evitar la automedicación antes de iniciar cualquier tratamiento hormonal.