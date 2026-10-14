Qué ver en Netflix: la nueva serie coreana de 10 episodios que los fans del K-drama están viendo

Ese acontecimiento cambió su relación con el mundo. El contacto físico, una parte fundamental de las relaciones humanas, se convirtió para ella en una fuente constante de preocupación. Un simple roce puede provocar una descarga eléctrica en otra persona, por lo que Bo-bae aprendió a mantener cierta distancia y a utilizar guantes para evitar accidentes.

La situación condiciona su vida cotidiana y también su manera de relacionarse con los demás. Los gestos espontáneos de cariño, los abrazos y otras muestras de afecto dejan de ser acciones sencillas. Para ella, acercarse a alguien supone enfrentarse a un riesgo que no siempre puede controlar.

El otro protagonista es Baek Ho-rang, interpretado por Kim Young-kwang. Se trata de un heredero de tercera generación de una familia chaebol, término utilizado en Corea del Sur para describir a grandes conglomerados empresariales controlados por familias.

Su posición dentro del mundo empresarial lo presenta como un hombre acostumbrado a desenvolverse en ambientes de poder, con una imagen pública cuidada y una vida que parece estar bajo control. Pero esa apariencia esconde un problema decisivo: su corazón es artificial y la batería que lo mantiene en funcionamiento está a punto de agotarse.

Según la sinopsis oficial en Netflix: "Cuando un heredero con un corazón artificial conoce a una mujer —literalmente— eléctrica, hacen un trato que hará latir su corazón en más de un sentido".

Cuándo se estrenó La chispa del amor en Netflix y cuántos episodios tiene

La chispa del amor llegó a Netflix el viernes 9 de octubre de 2026, según la información difundida sobre el lanzamiento de la producción. La serie cuenta con 10 episodios, que quedaron disponibles en la plataforma desde el día del estreno.

La combinación de romance, fantasía y humor constituye el eje de la historia. En lugar de construir la relación a partir de un encuentro convencional, la producción introduce dos circunstancias extraordinarias que obligan a los protagonistas a acercarse.

El formato de diez episodios permite desarrollar tanto el vínculo sentimental como las complicaciones que aparecen alrededor de los protagonistas. La competencia empresarial, los intereses románticos de otros personajes y el plazo del acuerdo suman distintos niveles de tensión a la historia.

La fecha de estreno convierte a la serie en una nueva propuesta para quienes siguen las comedias románticas coreanas y buscan historias con elementos fantásticos.

Avance oficial de La chispa del amor en Netflix