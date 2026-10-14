La chispa del amor, la nueva serie coreana que Netflix estrenó el 9 de octubre de 2026, reúne a Kim Young-kwang y Chae Soo-bin en una historia donde la ciencia ficción, el humor y los sentimientos se cruzan de una manera inesperada.
Esta serie coreana llegó a Netflix con Kim Young-kwang y Chae Soo-bin en una comedia romántica donde un poder podría cambiarlo todo.
Qué ver en Netflix: la nueva serie coreana de 10 episodios que los fans del K-drama están viendo. (Foto: Archivo)
La chispa del amor, la nueva serie coreana que Netflix estrenó el 9 de octubre de 2026, reúne a Kim Young-kwang y Chae Soo-bin en una historia donde la ciencia ficción, el humor y los sentimientos se cruzan de una manera inesperada.
La producción parte de una premisa fantástica para construir una relación que desafía las reglas habituales del romance. Sus protagonistas tienen dificultades para establecer un vínculo físico con otras personas, pero por razones completamente diferentes. Mientras una joven vive intentando evitar las descargas que provoca involuntariamente, un empresario necesita permanecer cerca de ella para mantener funcionando el dispositivo que reemplaza su corazón.
La serie está basada en una novela web y combina situaciones disparatadas, conflictos sentimentales y las complicaciones de un acuerdo que, en principio, debería tener una duración limitada. Sin embargo, lo que comienza como una solución práctica amenaza con convertirse en algo mucho más difícil de controlar.
La historia tiene como protagonista a Na Bo-bae, interpretada por Chae Soo-bin, una guionista que arrastra desde la infancia una condición fuera de lo común. Cuando era niña, recibió el impacto de un rayo y, a partir de ese momento, desarrolló la capacidad de generar electricidad.
Ese acontecimiento cambió su relación con el mundo. El contacto físico, una parte fundamental de las relaciones humanas, se convirtió para ella en una fuente constante de preocupación. Un simple roce puede provocar una descarga eléctrica en otra persona, por lo que Bo-bae aprendió a mantener cierta distancia y a utilizar guantes para evitar accidentes.
La situación condiciona su vida cotidiana y también su manera de relacionarse con los demás. Los gestos espontáneos de cariño, los abrazos y otras muestras de afecto dejan de ser acciones sencillas. Para ella, acercarse a alguien supone enfrentarse a un riesgo que no siempre puede controlar.
El otro protagonista es Baek Ho-rang, interpretado por Kim Young-kwang. Se trata de un heredero de tercera generación de una familia chaebol, término utilizado en Corea del Sur para describir a grandes conglomerados empresariales controlados por familias.
Su posición dentro del mundo empresarial lo presenta como un hombre acostumbrado a desenvolverse en ambientes de poder, con una imagen pública cuidada y una vida que parece estar bajo control. Pero esa apariencia esconde un problema decisivo: su corazón es artificial y la batería que lo mantiene en funcionamiento está a punto de agotarse.
Según la sinopsis oficial en Netflix: "Cuando un heredero con un corazón artificial conoce a una mujer —literalmente— eléctrica, hacen un trato que hará latir su corazón en más de un sentido".
La chispa del amor llegó a Netflix el viernes 9 de octubre de 2026, según la información difundida sobre el lanzamiento de la producción. La serie cuenta con 10 episodios, que quedaron disponibles en la plataforma desde el día del estreno.
La combinación de romance, fantasía y humor constituye el eje de la historia. En lugar de construir la relación a partir de un encuentro convencional, la producción introduce dos circunstancias extraordinarias que obligan a los protagonistas a acercarse.
El formato de diez episodios permite desarrollar tanto el vínculo sentimental como las complicaciones que aparecen alrededor de los protagonistas. La competencia empresarial, los intereses románticos de otros personajes y el plazo del acuerdo suman distintos niveles de tensión a la historia.
La fecha de estreno convierte a la serie en una nueva propuesta para quienes siguen las comedias románticas coreanas y buscan historias con elementos fantásticos.