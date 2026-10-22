Tormentas eléctricas: qué hacer para protegerse y evitar los errores más comunes

Si no hay un lugar seguro cerca, el SINAGIR recomienda permanecer en cuclillas, con la cabeza gacha y las manos sobre los oídos.

Cómo protegerse de los rayos dentro de casa

Permanecer bajo techo es una de las principales medidas de prevención, pero también hay que tomar precauciones dentro de la vivienda. El SINAGIR recomienda:

Desconectar los artefactos eléctricos y mantenerse alejado de ellos.

Evitar el uso de teléfonos con cable.

No bañarse ni lavar platos o ropa mientras dure el fenómeno, porque las cañerías pueden conducir la electricidad.

Mantenerse alejado de las ventanas y las puertas y evitar salir hasta que pase la tormenta.

Estas medidas ayudan a reducir la exposición a posibles descargas que se transmitan por las instalaciones eléctricas o las tuberías.

Qué hacer si una tormenta eléctrica sorprende durante un viaje en auto

Si el fenómeno comienza durante un viaje, lo recomendable es permanecer dentro del auto, con las ventanillas cerradas. Los vehículos con techo rígido ofrecen protección frente a los rayos.

Es importante no bajarse para buscar protección debajo de un árbol ni acercarse a alambrados, postes u otras estructuras metálicas. Lo más prudente es esperar a que mejoren las condiciones antes de continuar el recorrido.

Cómo actuar si un rayo alcanza a una persona

El impacto de un rayo puede provocar quemaduras, lesiones neurológicas y alteraciones cardíacas graves. Si se presencia una descarga sobre otra persona, es importante actuar con rapidez y solicitar asistencia médica.

Ante una emergencia de este tipo, se recomienda:

Llamar al servicio de emergencias.

Iniciar la reanimación cardiopulmonar (RCP) si la persona no responde y no respira normalmente. Si es posible, seguir las instrucciones del operador de emergencias.

Solicitar una evaluación médica, incluso cuando no haya lesiones visibles o síntomas inmediatos.

Una persona alcanzada por un rayo puede recibir asistencia sin que quien la socorre corra el riesgo de sufrir una descarga residual.

Conocer estas medidas permite identificar situaciones peligrosas y actuar con mayor rapidez. Ante la presencia de actividad eléctrica, la prioridad es abandonar las zonas expuestas y resguardarse en un lugar seguro.