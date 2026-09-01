Test de la Persona Bajo la Lluvia: qué errores evitar en una entrevista laboral y cómo dibujarlo correctamente

A su vez, los evaluadores observan cómo interactúa la figura con ese escenario: si logra resguardarse, si permanece expuesta o de qué manera responde ante las condiciones que plantea el dibujo.

El uso de esta técnica en evaluaciones psicolaborales busca aportar información complementaria a la que puede surgir durante una entrevista. Según el enfoque con el que se aplique, el dibujo puede aportar indicios sobre aspectos como la forma de enfrentar dificultades, la adaptación ante situaciones de presión, la estabilidad emocional y los recursos de afrontamiento.

Por eso, puede formar parte de procesos de selección para distintos puestos, especialmente aquellos en los que se consideran relevantes la adaptación, el manejo de situaciones exigentes y la toma de decisiones.

Test de la Persona Bajo la Lluvia: cómo se interpreta el dibujo

Los evaluadores no se enfocan en la calidad artística, sino en el conjunto de elementos que aparecen en el dibujo. Entre los aspectos que pueden observarse se encuentran el tamaño de la figura, la presencia y proporción del paraguas, la postura, la intensidad de la lluvia y la manera en que la persona interactúa con ese entorno.

También pueden considerarse otros detalles, como la distribución de la figura en la hoja, las características del trazo, las correcciones y los borrones.

Un punto importante es que ningún elemento aislado determina el resultado. La interpretación debe realizarse de manera integral y, en una evaluación psicolaboral, se complementa con otras técnicas y con la información obtenida durante la entrevista.

Cómo dibujar una persona bajo la lluvia en una entrevista laboral

No se trata de realizar una ilustración perfecta ni de seguir una fórmula para obtener un resultado determinado. Lo recomendable es resolver la consigna de manera natural, clara y coherente.

Algunas pautas generales que pueden tenerse en cuenta son:

Utilizar la hoja en posición vertical, salvo que el evaluador indique lo contrario.

Ubicar la figura de manera equilibrada dentro del espacio disponible.

Dibujar una persona de tamaño proporcionado a la hoja.

Representar una postura definida y estable.

Incluir los elementos que surjan de manera natural al resolver la consigna.

Evitar recargar el dibujo con detalles innecesarios.

Mantener un trazo claro y evitar borrar constantemente.

Si se solicita una historia, conviene que sea breve y coherente con la escena representada. Por ejemplo, puede tratarse de una persona que se dirige a su trabajo mientras intenta protegerse de la lluvia.

Test de la Persona Bajo la Lluvia: errores frecuentes

Más que buscar una lista de elementos que permitan “aprobar” la prueba, es importante evitar intentar manipular el resultado. Algunas conductas que pueden llamar la atención durante la evaluación son:

Borrar constantemente o rehacer el dibujo en exceso.

Mostrar a la persona desprotegida en la lluvia.

Sobrecargar la escena con elementos que no fueron solicitados.

Dibujar de manera deliberadamente rígida para intentar transmitir una determinada imagen.

Mostrar una situación que contradiga claramente la consigna.

Demorar excesivamente la realización sin una razón concreta.

No existe un dibujo único que garantice un resultado positivo. La evaluación depende del conjunto de características observadas y del resto de las herramientas utilizadas por el profesional.

Consejos para realizar el Test de la Persona Bajo la Lluvia

La principal recomendación es mantener la calma y responder a la consigna de manera espontánea. No es necesario demostrar habilidades artísticas ni intentar adivinar qué espera encontrar el evaluador.

También es importante prestar atención a las indicaciones recibidas, utilizar el tiempo disponible de manera razonable y evitar preocuparse por cada detalle del dibujo.

En este tipo de evaluaciones, forzar una representación excesivamente rígida o “perfecta” no garantiza una mejor impresión. El objetivo de la técnica es obtener información complementaria dentro de un proceso de evaluación, por lo que el dibujo debe interpretarse siempre junto con el resto de la información obtenida durante la entrevista.