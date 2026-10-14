Por qué nos gusta el olor a lluvia: la explicación científica detrás de este aroma

Cuando las gotas de lluvia golpean una superficie seca, pueden generar diminutas burbujas de aire que liberan aerosoles con estos compuestos. De esta manera, las sustancias se dispersan en el ambiente y llegan hasta el olfato humano.

Por eso, aunque suele hablarse del olor a lluvia, la fragancia no proviene directamente del agua, sino de los compuestos que se liberan y dispersan cuando las gotas entran en contacto con el suelo.

Por qué los seres humanos perciben el olor a lluvia

El olfato humano tiene una notable capacidad para detectar la geosmina, incluso cuando está presente en concentraciones muy bajas. Esta sensibilidad también se relaciona con la historia evolutiva de nuestra especie.

La presencia de este aroma pudo funcionar como una señal de la existencia de agua en el entorno, un recurso fundamental para la supervivencia. Desde esta perspectiva, la respuesta positiva que muchas personas experimentan al percibirlo podría estar vinculada con esa asociación evolutiva.

El otro olor que puede anticipar la tormenta

El aroma que aparece antes de las primeras gotas es diferente del que se percibe cuando la lluvia entra en contacto con el suelo. En algunas ocasiones, el aire adquiere una fragancia fresca, con notas eléctricas o ligeramente metálicas.

Una de las sustancias relacionadas con este fenómeno es el ozono, un gas que puede formarse durante las descargas eléctricas de las tormentas. Los rayos aportan la energía necesaria para romper moléculas de oxígeno y favorecer la formación de ozono.

Las corrientes de aire pueden transportar este gas hasta zonas cercanas a la tormenta, donde puede llegar a ser perceptible antes de que comience a llover.

Un aroma que también inspira perfumes

El agrado que despierta el olor a lluvia también inspiró la creación de perfumes. Estas composiciones buscan reproducir las notas frescas y terrosas asociadas al petricor, una fragancia que combina procesos químicos naturales con la sensibilidad del olfato humano.