Conmoción: un hombre de 86 años murió atropellado por su propia camioneta

Conmoción en El Calafate: un hombre de 86 años murió atropellado por su propia camioneta. (Foto: cortesía ADN Sur)

La secuencia exacta del hecho aún es materia de investigación, ya que no trascendieron detalles sobre qué provocó el movimiento del vehículo ni en qué circunstancias se encontraba la víctima al momento del impacto. Tras el accidente, personal de emergencias acudió al lugar y brindó las primeras atenciones al hombre, que presentaba lesiones de gravedad.

Ante su delicado estado de salud, los profesionales dispusieron su traslado inmediato al Hospital SAMIC, donde finalmente se confirmó su fallecimiento.

Qué investiga la Policía sobre la muerte del hombre en El Calafate

La Policía de Santa Cruz inició una investigación para esclarecer las circunstancias del accidente y determinar por qué la camioneta comenzó a moverse cuando su propietario se encontraba fuera del vehículo. Uno de los principales puntos que deberán establecer los investigadores es qué ocurrió durante los instantes previos al atropello y cuáles fueron los factores que provocaron el desplazamiento inesperado del rodado.

Por el momento, las autoridades no difundieron conclusiones oficiales sobre la mecánica del hecho. Tampoco se dieron a conocer precisiones sobre la ubicación exacta del accidente ni se confirmó si hubo testigos que presenciaran lo ocurrido.