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Conmoción: un hombre de 86 años murió atropellado por su propia camioneta

El accidente ocurrió en una zona céntrica de la localidad santacruceña del Calafate, cuando el vehículo comenzó a desplazarse de manera inesperada. La víctima fue trasladada de urgencia al hospital, pero falleció.

El hombre recibió reanimación pero falleció poco después. (Foto: cortesía ADN Sur)

El hombre recibió reanimación pero falleció poco después. (Foto: cortesía ADN Sur)

Un hombre de 86 años murió tras ser atropellado por su propia camioneta en El Calafate, provincia de Santa Cruz. El trágico accidente ocurrió cuando el jubilado puso en marcha el vehículo y, por causas que todavía se investigan, este comenzó a moverse de manera imprevista hasta arrollarlo.

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El episodio se registró en una zona céntrica de la localidad santacruceña y provocó la intervención de los servicios de emergencia, que acudieron al lugar para asistir a la víctima.

El hombre sufrió heridas de extrema gravedad como consecuencia del impacto y debió ser trasladado de urgencia al Hospital SAMIC de El Calafate, donde recibió atención médica. Sin embargo, pese a los esfuerzos de los profesionales de la salud por estabilizarlo, falleció poco después de ingresar al centro asistencial.

De acuerdo con la información preliminar, el accidente ocurrió cuando el hombre puso en marcha su camioneta y el vehículo comenzó a desplazarse de forma inesperada. Por motivos que todavía no pudieron establecerse, el rodado avanzó mientras su propietario se encontraba junto a él y terminó atropellándolo.

Conmoción en El Calafate: un hombre de 86 años murió atropellado por su propia camioneta. (Foto: cortesía ADN Sur)

Conmoción en El Calafate: un hombre de 86 años murió atropellado por su propia camioneta. (Foto: cortesía ADN Sur)

La secuencia exacta del hecho aún es materia de investigación, ya que no trascendieron detalles sobre qué provocó el movimiento del vehículo ni en qué circunstancias se encontraba la víctima al momento del impacto. Tras el accidente, personal de emergencias acudió al lugar y brindó las primeras atenciones al hombre, que presentaba lesiones de gravedad.

Ante su delicado estado de salud, los profesionales dispusieron su traslado inmediato al Hospital SAMIC, donde finalmente se confirmó su fallecimiento.

Qué investiga la Policía sobre la muerte del hombre en El Calafate

La Policía de Santa Cruz inició una investigación para esclarecer las circunstancias del accidente y determinar por qué la camioneta comenzó a moverse cuando su propietario se encontraba fuera del vehículo. Uno de los principales puntos que deberán establecer los investigadores es qué ocurrió durante los instantes previos al atropello y cuáles fueron los factores que provocaron el desplazamiento inesperado del rodado.

Por el momento, las autoridades no difundieron conclusiones oficiales sobre la mecánica del hecho. Tampoco se dieron a conocer precisiones sobre la ubicación exacta del accidente ni se confirmó si hubo testigos que presenciaran lo ocurrido.

En pocas palabras

  • Tragedia en El Calafate: Un hombre de 86 años murió atropellado por su propia camioneta en una zona céntrica.
  • Detalles del accidente: El vehículo comenzó a moverse de manera imprevista mientras el hombre se encontraba junto a él.
  • Investigación en curso: La Policía de Santa Cruz analiza las causas del desplazamiento inesperado del rodado.
Resumen generado por Thinkindot AI
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