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Insólito accidente: se bajó del auto, olvidó un detalle clave y terminó atropellada por su propio vehículo

El dramático episodio quedó registrado por las cámaras de seguridad municipales y, pese a que las ruedas le pasaron por encima del pecho, sobrevivió sin heridas de gravedad.

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Una mujer fue atropellada por su propio auto tras un descuido

Una mujer fue atropellada por su propio auto tras un descuido, Foto: captura. 

Una mujer protagonizó un impactante accidente en plena avenida Julio Argentino Roca, en la ciudad chubutense de Comodoro Rivadavia, luego de quedar atrapada debajo de su propio auto tras olvidar colocar el freno de mano. El dramático episodio quedó registrado por las cámaras de seguridad municipales y, pese a que las ruedas le pasaron por encima del pecho, sobrevivió sin heridas de gravedad.

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El hecho ocurrió el martes al mediodía sobre la avenida Roca al 600, una transitada arteria de seis carriles de la ciudad chubutense. La conductora había detenido su Renault Clio negro para intentar reconectar un cable de la batería que se había soltado.

Con el capot abierto y el motor todavía en marcha, la mujer manipulaba el compartimiento del motor cuando logró conectar el cable. Fue en ese momento cuando el vehículo comenzó a avanzar repentinamente hacia adelante debido a que no tenía activado el freno de mano.

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Sin tiempo para reaccionar, la conductora fue empujada por el frente del auto, perdió el equilibrio y cayó al asfalto. Las imágenes captadas por las cámaras muestran cómo la rueda delantera izquierda le pasó por encima del tórax y, segundos después, también lo hizo la rueda trasera del mismo lado.

El video del accidente causó conmoción

La secuencia ocurrió a las 13.06 y fue presenciada por automovilistas y peatones que circulaban por la zona. Aunque desde el ángulo de la cámara parecía haber una pendiente, medios locales aclararon que el tramo de la avenida es completamente llano.

Un testigo alertó de inmediato a la Policía de Comodoro Rivadavia y al servicio de emergencias. Cuando los agentes llegaron al lugar encontraron a la mujer consciente, aunque con una herida sangrante y en estado de shock.

La víctima fue trasladada de urgencia al Hospital Regional Víctor Sanguinetti, donde le realizaron estudios de alta complejidad para determinar la gravedad de las lesiones.

Contra todo pronóstico, los médicos descartaron fracturas y lesiones internas severas, a pesar de que las dos ruedas del lado izquierdo del vehículo le pasaron por encima del pecho. El personal de salud decidió mantenerla internada en observación para controlar su evolución y tratar las heridas superficiales producto del accidente.

Un caso similar terminó en tragedia en Córdoba

El episodio ocurrido en Chubut recordó otro dramático accidente registrado días atrás en la provincia de Córdoba, donde un hombre de 74 años murió aplastado por su propia camioneta tras descender sin colocar el freno de mano.

El hecho ocurrió en la localidad de Tanti, en el barrio Villa Parque Lago San Roque. Según la reconstrucción preliminar, la víctima había bajado de su Volkswagen cuando el vehículo comenzó a desplazarse sin control.

La camioneta terminó arrastrándolo hasta aplastarlo contra el muro perimetral de una vivienda ubicada en la esquina de las calles Alemania y Albania.

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