Una embarazada cayó a una profunda zanja tras ser atropellada: el trágico desenlace

Un policía que circulaba por la zona fue uno de los primeros en asistirla. Al advertir que presentaba una importante hemorragia en una de sus piernas, el cabo le colocó un torniquete para intentar detener la pérdida de sangre hasta la llegada de los equipos de emergencia.

“Sangraba bastante”, explicó el efectivo al describir el estado en el que encontró a la mujer.

Cuando arribaron los servicios de emergencia, Daiane todavía estaba consciente, aunque presentaba lesiones severas que requirieron su traslado inmediato a un centro de salud.

El conductor de la moto que atropelló a Daiane también sufrió lesiones. Luego del impacto contra la mujer, chocó contra un camión y quedó con heridas de consideración moderada.

El casco del motociclista quedó atrapado debajo del vehículo después del segundo impacto. Hasta el momento, su identidad no trascendió públicamente.

Las autoridades brasileñas iniciaron una investigación para establecer cómo ocurrió el accidente y determinar las circunstancias que provocaron el atropello.

La despedida de familiares y amigos

La muerte de Daiane provocó conmoción en Pato Branco y en su entorno, donde familiares y amigos compartieron mensajes para despedirla. “Vivirás para siempre en mi corazón. Te amo más allá de la vida”, escribió su hermana en las redes sociales.

El velatorio se realizó este sábado en la Capilla Mortuoria PASC de Pato Branco. Al día siguiente, sus restos fueron trasladados al Cementerio Municipal de Bom Sucesso do Sul, donde se realizó el entierro.