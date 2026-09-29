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Una embarazada cayó a una profunda zanja tras ser atropellada: el trágico desenlace

La joven de 31 años y cursaba el sexto mes de embarazo cuando fue atropellada al intentar cruzar una calle.

Estaba embarazada

Estaba embarazada, la atropelló una moto y murió días después: había perdido a su bebé y le amputaron una pierna
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La víctima fue identificada como Daiane Cristina Duarte y falleció como consecuencia del fuerte impacto, tras sufrir heridas de extrema gravedad. Fue trasladada de urgencia a un hospital, donde los médicos debieron amputarle una pierna en un intento por salvarle la vida.

Sin embargo, su estado continuó deteriorándose. La gravedad de las lesiones provocó además la pérdida del embarazo y, finalmente, Daiane murió.

De acuerdo con la información brindada por los bomberos, después de ser embestida Daiane cayó dentro de una zanja profunda ubicada al costado de la calle.

Un policía que circulaba por la zona fue uno de los primeros en asistirla. Al advertir que presentaba una importante hemorragia en una de sus piernas, el cabo le colocó un torniquete para intentar detener la pérdida de sangre hasta la llegada de los equipos de emergencia.

Sangraba bastante”, explicó el efectivo al describir el estado en el que encontró a la mujer.

Cuando arribaron los servicios de emergencia, Daiane todavía estaba consciente, aunque presentaba lesiones severas que requirieron su traslado inmediato a un centro de salud.

El conductor de la moto que atropelló a Daiane también sufrió lesiones. Luego del impacto contra la mujer, chocó contra un camión y quedó con heridas de consideración moderada.

El casco del motociclista quedó atrapado debajo del vehículo después del segundo impacto. Hasta el momento, su identidad no trascendió públicamente.

Las autoridades brasileñas iniciaron una investigación para establecer cómo ocurrió el accidente y determinar las circunstancias que provocaron el atropello.

La despedida de familiares y amigos

La muerte de Daiane provocó conmoción en Pato Branco y en su entorno, donde familiares y amigos compartieron mensajes para despedirla. “Vivirás para siempre en mi corazón. Te amo más allá de la vida”, escribió su hermana en las redes sociales.

El velatorio se realizó este sábado en la Capilla Mortuoria PASC de Pato Branco. Al día siguiente, sus restos fueron trasladados al Cementerio Municipal de Bom Sucesso do Sul, donde se realizó el entierro.

En pocas palabras

  • Embarazada de seis meses: fue atropellada por una moto en Pato Branco, Brasil.
  • Graves secuelas: Sufrió heridas extremas, perdió el embarazo y le amputaron una pierna.
  • Fallecimiento: Murió días después del accidente debido a la gravedad de sus lesiones.
Resumen generado por Thinkindot AI
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