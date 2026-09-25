En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Policiales
San Francisco Solano
¡VIDEO DEL MILAGRO!

El impactante momento en que un recolector de basura se salvó de ser atropellado

El trabajador estaba realizando su tarea cuando un auto salió despedido tras un choque y pasó a centímetros de él. La secuencia quedó registrada por una cámara de seguridad.

El impactante momento en que un recolector de basura se salvó de ser atropellado. (Foto: captura de video)

El impactante momento en que un recolector de basura se salvó de ser atropellado. (Foto: captura de video)

Un recolector de basura protagonizó un impactante momento de tensión en San Francisco Solano cuando estuvo a punto de ser atropellado mientras realizaba su trabajo. El hombre se encontraba juntando bolsas en la vía pública cuando, de manera repentina, un auto salió despedido hacia el lugar donde estaba parado.

Leé también Video: la aterradora secuencia en la que trabajadores salvan su vida de milagro
Un grupo de trabajadores se salvo milagrosamente y pudo registrar como fue que evitaron el gigantesco alud en Nepal. (Foto: A24.com)

El episodio ocurrió este jueves alrededor de las 6 de la mañana, sobre la avenida San Martín, entre las calles 886 y 887. La secuencia quedó registrada por una cámara de seguridad y permitió observar cómo el trabajador reaccionó en una fracción de segundo y logró esquivar el vehículo.

Según se observa en las imágenes, un automóvil intentaba realizar una maniobra para girar cuando fue impactado por una camioneta utilitaria que circulaba por la avenida. Producto del choque, el auto perdió el control y salió despedido hacia la vereda, directamente en dirección al recolector.

El recolector vio que el auto iba directo hacia él y logró esquivarlo

El trabajador se encontraba junto a un canasto de residuos, trasladando las bolsas hacia la esquina para reunirlas antes de que pasara el camión recolector.

En medio de la tarea, el impacto entre los dos vehículos modificó completamente la trayectoria del automóvil. El auto salió despedido y pasó a centímetros del hombre, que alcanzó a advertir el peligro y se apartó justo a tiempo.

Las imágenes muestran la velocidad con la que ocurrió todo: el vehículo llegó hasta el sector donde estaba trabajando el recolector, pero no llegó a embestirlo.

El hombre resultó ileso y pudo alejarse del lugar después del choque. La secuencia, que duró apenas unos segundos, generó preocupación por la violencia del impacto y por la cercanía entre el vehículo y el trabajador.

Cómo fue el choque que terminó con el auto fuera de control

De acuerdo con la reconstrucción a partir del video, un automóvil de color blanco comenzó una maniobra para cruzar, mientras que una camioneta utilitaria circulaba por la avenida San Martín.

El choque hizo que el primer vehículo perdiera completamente el control y se desviara hacia el sector donde se encontraba el recolector.

Las imágenes también muestran la violencia del impacto y la trayectoria que tomó el auto después de la colisión. Por el momento, la información disponible no precisa si hubo otras personas heridas como consecuencia del accidente.

La intervención de la Justicia permitirá determinar cómo se produjo la maniobra y las responsabilidades de los conductores involucrados.

El caso quedó además bajo análisis a partir de las imágenes de la cámara de seguridad, que se convirtieron en una de las principales evidencias para reconstruir el episodio.

El video del momento en que se salvó de ser atropellado

La secuencia muestra al recolector realizando su trabajo con normalidad hasta que, de manera inesperada, el auto aparece en su dirección después del choque.

El trabajador logra moverse y evitar el impacto por una diferencia de apenas unos instantes. Si no reaccionaba a tiempo, el vehículo podía haberlo embestido de lleno.

Finalmente, el recolector salió ileso y el episodio quedó registrado como un accidente de tránsito que pudo haber terminado con consecuencias mucho más graves.

En pocas palabras

  • Recolector de basura: Estuvo a centímetros de ser atropellado por un auto descontrolado en San Francisco Solano.
  • El accidente: Un choque entre un auto y una camioneta provocó que el primero saliera despedido hacia la vereda.
  • Evacuación oportuna: El trabajador reaccionó a tiempo y esquivó el vehículo, resultando ileso.
Resumen generado por Thinkindot AI
Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
San Francisco Solano
Notas relacionadas
Dos esquiadores se salvaron de milagro de una impresionante avalancha en el Cerro Chapelco
Una camioneta terminó dentro de una casa tras un choque y una nena se salvó de milagro
La aberrante imputación que sumó Claudio Barrelier en las últimas horas

Últimas Noticias

Más sobre Policiales

Más sobre Policiales

Te puede interesar