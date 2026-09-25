El impactante momento en que un recolector de basura se salvó de ser atropellado

El recolector vio que el auto iba directo hacia él y logró esquivarlo

El trabajador se encontraba junto a un canasto de residuos, trasladando las bolsas hacia la esquina para reunirlas antes de que pasara el camión recolector.

En medio de la tarea, el impacto entre los dos vehículos modificó completamente la trayectoria del automóvil. El auto salió despedido y pasó a centímetros del hombre, que alcanzó a advertir el peligro y se apartó justo a tiempo.

Las imágenes muestran la velocidad con la que ocurrió todo: el vehículo llegó hasta el sector donde estaba trabajando el recolector, pero no llegó a embestirlo.

El hombre resultó ileso y pudo alejarse del lugar después del choque. La secuencia, que duró apenas unos segundos, generó preocupación por la violencia del impacto y por la cercanía entre el vehículo y el trabajador.

Cómo fue el choque que terminó con el auto fuera de control

De acuerdo con la reconstrucción a partir del video, un automóvil de color blanco comenzó una maniobra para cruzar, mientras que una camioneta utilitaria circulaba por la avenida San Martín.

El choque hizo que el primer vehículo perdiera completamente el control y se desviara hacia el sector donde se encontraba el recolector.

Las imágenes también muestran la violencia del impacto y la trayectoria que tomó el auto después de la colisión. Por el momento, la información disponible no precisa si hubo otras personas heridas como consecuencia del accidente.

La intervención de la Justicia permitirá determinar cómo se produjo la maniobra y las responsabilidades de los conductores involucrados.

El caso quedó además bajo análisis a partir de las imágenes de la cámara de seguridad, que se convirtieron en una de las principales evidencias para reconstruir el episodio.

El video del momento en que se salvó de ser atropellado

La secuencia muestra al recolector realizando su trabajo con normalidad hasta que, de manera inesperada, el auto aparece en su dirección después del choque.

El trabajador logra moverse y evitar el impacto por una diferencia de apenas unos instantes. Si no reaccionaba a tiempo, el vehículo podía haberlo embestido de lleno.

Finalmente, el recolector salió ileso y el episodio quedó registrado como un accidente de tránsito que pudo haber terminado con consecuencias mucho más graves.