El emocionante mensaje de Agustina Gandolfo a Lautaro Martínez por sus lágrimas tras la final: "Se me hace..."

"Tenés un hambre de crecer que admiro, una garra que me llena de orgullo y una humildad que nunca deja de sorprenderme", siguió a flor de piel junto a una imagen juntos.

"Incluso en los momentos más lindos, lo primero que pensás es en nosotros. “Es por ustedes, todo es para ustedes”, nos decís siempre. Y cada vez que lo leo, se me hace un nudo en la garganta", destacó.

Y cerró: "Porque detrás del jugador que todos ven, hay un hombre con un corazón inmenso. Y ese es el mayor orgullo que tengo. Te admiro profundamente. Te amo con todo mi corazón. Y a pesar de esta derrota, para nosotros ya ganaste hace mucho tiempo".

La odisea de la esposa de Lautaro Martínez para llegar a la final del Mundial 2026

Agustina Gandolfo, esposa de Lautaro Martínez, vivió momentos de suma tensión antes de viajar a Nueva York para alentar al futbolista en la final del Mundial 2026.

En la previa del encuentro decisivo, la pareja de Lautaro Martínez, emprendió viaje rumbo a Nueva York junto a sus dos hijos, Nina y Theo, para acompañar al delantero.

Sin embargo, lo que debía ser un traslado sin sobresaltos terminó convirtiéndose en un verdadero dolor de cabeza, ya que el recorrido estuvo marcado por una serie de imprevistos que complicaron su llegada a destino.

En una de las publicaciones, compartió una foto en la que se observaba el asfalto completamente empapado y un cielo gris, cubierto por densas nubes, reflejando el complicado panorama con el que arrancó el viaje.

"Después de 3 horas de espera por tormenta", escribió al mostrar la extensa demora que sufrió el vuelo antes de poder partir. Recién cuando el temporal dio una tregua, la aeronave recibió la autorización para despegar y continuar con el viaje.

Una vez en el aire, la influencer reveló que surgió un nuevo contratiempo, esta vez relacionado con su familia. Según contó, la protagonista del inesperado episodio fue su madre, quien vivió una insólita situación durante uno de los controles.

Antes de que el viaje pudiera continuar con normalidad, la mendocina compartió un nuevo detalle de la odisea que les tocó vivir. "Otro tiempo arriba del avión porque mamá tiene el nombre de alguien buscado por la Interpol", contó con sorpresa, al explicar por qué la aeronave permaneció demorada durante más tiempo del previsto.

Después de varias horas de viaje, la empresaria consiguió llegar a destino y compartió su emoción con sus seguidores. “Llegamos a NY ”, expresó en un posteo acompañado por un emoji de corazón.