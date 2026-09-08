Balón de Oro 2026: Messi y Lautaro Martínez, entre los grandes nominados

La carrera, entonces, ya está oficialmente en marcha.

Balón de Oro 2026: los 30 nominados al premio masculino

La lista definitiva reúne a futbolistas de las principales selecciones y clubes del planeta. Estos son los 30 candidatos al Balón de Oro 2026:

Jude Bellingham — Inglaterra.

Pau Cubarsí — España.

Marc Cucurella — España.

Ousmane Dembélé — Francia.

Luis Díaz — Colombia.

Bruno Fernandes — Portugal.

Gabriel — Brasil.

Erling Haaland — Noruega.

Achraf Hakimi — Marruecos.

Harry Kane — Inglaterra.

Khvicha Kvaratskhelia — Georgia.

Lamine Yamal — España.

Sadio Mané — Senegal.

Marquinhos — Brasil.

Lautaro Martínez — Argentina.

Kylian Mbappé — Francia.

Nuno Mendes — Portugal.

Lionel Messi — Argentina.

João Neves — Portugal.

Michael Olise — Francia.

Willian Pacho — Ecuador.

Julián Quiñones — México.

Declan Rice — Inglaterra.

Rodri — España.

Fabián Ruiz — España.

William Saliba — Francia.

Ferran Torres — España.

Dayot Upamecano — Francia.

Vinícius Jr. — Brasil.

Vitinha — Portugal.

La nómina combina delanteros de enorme poder goleador, mediocampistas determinantes, defensores de primer nivel y futbolistas que tuvieron una influencia decisiva en sus equipos durante la temporada.

Lionel Messi, otra vez entre los candidatos al Balón de Oro 2026

La principal noticia para el fútbol argentino es, naturalmente, la presencia de Lionel Messi.

El capitán argentino vuelve a formar parte de la lista del Balón de Oro, un premio que ya ganó en múltiples oportunidades y que continúa teniendo al futbolista rosarino como uno de sus nombres inevitables.

Su candidatura adquiere una dimensión especial por lo ocurrido durante el Mundial 2026.

Messi volvió a disputar una Copa del Mundo con la Selección Argentina y tuvo una actuación individual de enorme impacto. Sus registros durante el torneo lo colocaron nuevamente entre los futbolistas capaces de competir por los principales reconocimientos individuales.

A nivel de clubes, además, tuvo una temporada positiva con Inter Miami, aunque el hecho de desempeñarse en la MLS representa uno de los puntos que pueden jugar en contra de su candidatura frente a futbolistas que compiten semanalmente en las grandes ligas europeas.

El interrogante será cuánto peso tendrá su rendimiento internacional frente a los títulos obtenidos por sus principales rivales.

Messi ya tiene su lugar entre los 30 mejores candidatos. Ahora comienza la verdadera discusión: hasta dónde puede llegar en la votación.

Lautaro Martínez, el otro argentino que va por el Balón de Oro

La presencia argentina no termina en Messi.

Lautaro Martínez fue incluido entre los 30 nominados al Balón de Oro 2026, consolidando al delantero del Inter de Milán como uno de los futbolistas más importantes de la temporada.

Su candidatura tiene un componente especialmente interesante porque el atacante viene ocupando un lugar central tanto en su club como en la Selección Argentina.

Lautaro forma parte de una nómina en la que aparecen los principales goleadores del mundo y deberá competir directamente con nombres como Mbappé, Haaland, Kane y Vinícius Jr.

La inclusión del delantero también significa que Argentina cuenta con dos representantes entre los 30 candidatos al premio principal.

El desempeño en los grandes partidos, los títulos obtenidos y su influencia en el funcionamiento de sus equipos serán algunos de los factores que determinarán qué lugar consigue finalmente en la votación.

Dibu Martínez, nominado al premio a mejor arquero

El tercer argentino que aparece entre los grandes premios individuales es Emiliano “Dibu” Martínez.

El arquero fue incluido en la lista de candidatos al reconocimiento como mejor arquero, una categoría que reúne a diez futbolistas.

Martínez competirá con:

Yassine Bounou — Marruecos.

Thibaut Courtois — Bélgica.

Joan García — España.

Gregor Kobel — Suiza.

Emiliano Martínez — Argentina.

Édouard Mendy — Senegal.

David Raya — España.

Matvey Safonov — Rusia.

Unai Simón — España.

Vozinha — Cabo Verde.

La nominación vuelve a colocar al arquero argentino en la pelea por uno de los reconocimientos individuales más importantes para un guardameta.

Así, Argentina tiene una representación particularmente fuerte en la edición 2026: Messi y Lautaro entre los candidatos al Balón de Oro y Dibu Martínez entre los aspirantes a mejor arquero.

Ousmane Dembélé busca defender el Balón de Oro

El actual ganador del premio, Ousmane Dembélé, también figura entre los 30 candidatos.

El francés llega con un argumento de enorme peso: el PSG volvió a protagonizar una temporada de primer nivel, con Dembélé como una de sus figuras.

Sin embargo, repetir el premio no será sencillo.

El francés tendrá que competir con futbolistas que tuvieron actuaciones individuales extraordinarias y, además, con aquellos que consiguieron brillar durante el Mundial.

Dembélé cuenta a su favor con los títulos conquistados con el club parisino y su condición de vigente ganador. Pero deberá convencer nuevamente a los periodistas que tendrán la responsabilidad de definir la clasificación.

Mbappé, Haaland y Kane: la batalla de los goleadores

La nómina también presenta una fuerte presencia de delanteros.

Kylian Mbappé llega con una candidatura sustentada en una producción goleadora extraordinaria. El francés fue una de las principales figuras ofensivas de la temporada y volvió a demostrar que puede marcar diferencias en los escenarios más importantes.

También aparece Erling Haaland, una presencia habitual en las listas de candidatos. El noruego mantiene una capacidad goleadora fuera de lo común y, además, tuvo la posibilidad de disputar un Mundial en el que Noruega consiguió sorprender.

Por su parte, Harry Kane vuelve a estar en la conversación después de una temporada con estadísticas individuales extraordinarias en Bayern Múnich.

El inglés tiene una ventaja que no todos sus competidores pueden mostrar: además de sus goles, consiguió títulos con su club.

La disputa entre estos tres atacantes será uno de los grandes focos de la votación.

Lamine Yamal y una nueva oportunidad para el Balón de Oro

Con apenas 19 años, Lamine Yamal vuelve a formar parte de la nómina principal.

El español se convirtió en una de las grandes figuras de la nueva generación y su presencia entre los 30 mejores ya dejó de ser una sorpresa.

Yamal, además, también aparece entre los candidatos al premio al mejor jugador joven, por lo que podría terminar teniendo presencia en más de una categoría durante la gala.

Su candidatura estará marcada por una comparación inevitable con la edición anterior y por el rendimiento que tuvo durante el Mundial.

A pesar de su juventud, ya está compitiendo directamente con algunas de las principales estrellas del fútbol mundial.

Rodri, Vinícius Jr. y Bellingham también están en carrera

La lista tiene otros nombres capaces de pelear por los primeros puestos.

Rodri aparece nuevamente después de haber ganado el Balón de Oro en una edición anterior. El mediocampista español vuelve a contar con el argumento de su influencia en el juego y su importancia con la selección.

También está Vinícius Jr., uno de los principales referentes ofensivos del Real Madrid.

El brasileño deberá competir contra varios futbolistas de su propio club y contra una generación de atacantes que acumula números extraordinarios.

Jude Bellingham, por su parte, completa la presencia de una de las principales figuras jóvenes del fútbol inglés.

El mediocampista ya se había instalado entre los mejores del mundo y vuelve a aparecer entre los candidatos principales.

PSG, Bayern y España, protagonistas de la lista

Un dato que surge rápidamente al observar los 30 nombres es la enorme presencia de jugadores vinculados con los grandes equipos europeos.

PSG tiene a Dembélé, Hakimi, Kvaratskhelia, Marquinhos, Nuno Mendes y Vitinha.

El Bayern Múnich cuenta con Luis Díaz y Harry Kane, mientras que otros grandes clubes aportan varias figuras a la nómina.

También sobresale la presencia española, con Cubarsí, Cucurella, Yamal, Rodri, Fabián Ruiz y Ferran Torres.

Portugal, por su parte, tiene a Bruno Fernandes, Nuno Mendes, João Neves y Vitinha.

La distribución demuestra que la competencia será mucho más amplia que un simple duelo entre delanteros.

Balón de Oro 2026: qué premios ya tienen sus candidatos

La gala de 2026 no estará limitada al premio masculino.

También quedaron definidos los candidatos para el Balón de Oro femenino, el mejor club masculino y femenino, los mejores entrenadores, los mejores arqueros y los mejores futbolistas jóvenes.

En la categoría femenina aparecen figuras como Alexia Putellas, Caroline Graham Hansen, Patri Guijarro, Ewa Pajor, Claudia Pina, Vivianne Miedema, Alessia Russo y Khadija Shaw.

Para mejor club masculino fueron nominados Arsenal, Bayern Múnich, Bodø/Glimt, Flamengo y PSG.

En el fútbol femenino, los candidatos son Barcelona, Bayern Múnich, Club América, Manchester City y OL Lyonnes.

También fueron anunciados los candidatos a entrenador del año, tanto en el fútbol masculino como en el femenino.

La pelea por el Balón de Oro 2026 recién comienza

Con los 30 nominados ya confirmados, comienza ahora una etapa todavía más interesante: determinar quiénes tienen mayores posibilidades de terminar en los primeros lugares.

La elección no se define simplemente por la cantidad de goles ni por el número de títulos. El peso del Mundial, el rendimiento individual, la importancia dentro del equipo y la actuación en los partidos decisivos pueden ser determinantes.

Por eso, la presencia de Messi, Lautaro Martínez, Dibu Martínez, Mbappé, Haaland, Kane, Dembélé, Rodri, Vinícius Jr. y Yamal garantiza una votación cargada de nombres importantes.

Para Argentina, además, la noticia ya tiene una lectura propia.

Lionel Messi vuelve a estar entre los mejores jugadores del mundo. Lautaro Martínez se suma a la pelea por el máximo premio individual y Dibu Martínez vuelve a competir por el reconocimiento al mejor arquero.

La carrera está abierta y el resultado final dependerá de la decisión de los periodistas encargados de votar.

Ahora falta conocer quién logrará convertir una nominación en un lugar de privilegio y, finalmente, quién levantará el Balón de Oro 2026.