Escándalo en la Scaloneta: una influencer alimentó los rumores de un affaire con Lautaro Martínez y apuntó contra su esposa

Precisamente, fueron algunos de esos usuarios quienes volvieron a pedirle que tome cartas en el asunto frente a las publicaciones de Agus Kogan, a quien consideran una rival en esta disputa virtual por Lautaro Martínez.

La influencer, conocida también como “Kogancita” en TikTok, volvió a generar ruido con una publicación que tuvo como protagonista al futbolista. En medio de la presencia de La Scaloneta en Argentina para disputar una serie de amistosos, Kogan compartió una imagen de Lautaro y escribió “Dale torito”, acompañando la frase con un emoji de toro y un corazón blanco.

El gesto no pasó inadvertido y fue interpretado en las redes como una provocación hacia Agustina Gandolfo. De hecho, no es la primera vez que circulan versiones acerca de un supuesto enfrentamiento entre ambas. Incluso, en otras oportunidades se mencionó que la pareja del futbolista habría enfrentado a Kogan tanto públicamente como mediante mensajes privados.

Pero la situación tomó todavía más fuerza cuando Agus Kogan publicó un video en TikTok en el que hacía la mímica de una canción cuya letra dice “me mandaste a re tocar el arpa pero cuando te enteres quién me acompañó, te morís... Ni fu, ni fa, se viene, se va”.

A esa escena le sumó una frase que rápidamente llamó la atención: “Me dijiste que empiece a ser fan de otro jugador porque sino me ibas a hacer algo, pero...”.

Con esa publicación, Kogan pareció hacer referencia a un supuesto pedido previo de Agustina Gandolfo y dejó abierta la puerta a la interpretación de que habría existido algún tipo de situación entre ella y Lautaro Martínez. De esta manera, mientras el delantero se prepara para afrontar los compromisos con la Selección, una nueva polémica alrededor de su vida personal volvió a instalarse con fuerza en las redes sociales.

Cómo Agustina Gandolfo, la mujer de Lautaro Martínez, había puesto en vereda a la supuesta amante de su pareja semanas atrás

Ya el año pasado, Agustina Gandolfo se había hartado de Agustina Kogan, la influencer que asegura ser la amante de su esposo, el futbolista de la Selección Argentina Lautaro Martínez, y por aquel entonces no dudó en responderle con todo a través de sus redes sociales. Lo cierto es que la modelo salió con los tapones de punta para que no queden dudas quién es la mujer del delantero del Inter.

Según había contado Matías Vázquez en Puro Show (El Trece), las versiones sobre una supuesta tercera en discordia en el matrimonio de Lautaro Martínez y Agustina Gandolfo circulaban desde hacía más de un año. Hasta ese entonces, ambos habían elegido mantenerse al margen, sin referirse públicamente al tema y priorizando el cuidado de su familia.

Sin embargo, en octubre de 2025 la situación escaló luego de una publicación de Kogan en Instagram. La influencer compartió un video desde la cancha alentando a la Selección durante el amistoso frente a Venezuela y, posteriormente, mostró varias imágenes en las que aparecía con una supuesta gorra autografiada por Lautaro Martínez.

La cuenta de Instagram Lomaspopu difundió el intercambio que se produjo entre ambas mujeres y que rápidamente llamó la atención.

Gandolfo fue contundente al comentar las publicaciones: "Si me tuviese que preocupar por este cachivache chicos... nos reímos todos de ella". Y agregó: "No le quería dar engagement, pero le vamos a dar una mano a ver si le llega algún laburo y no tiene que trabajar con señores mayores que le pagan palcos para presumir que se lo dio un jugador".

Ante esas palabras, Kogan salió al cruce y respondió: "Te cuento que nadie me lo pagó, me lo dieron a ese vip!". Finalmente, cerró con un mensaje dirigido a la esposa del futbolista: "querete un poco más Agus. Sos linda", y aclaró: "Yo solo lo amo, soy su fan".