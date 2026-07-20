"Me hubiese gustado ayudar adentro de la cancha": el triste mensaje de Lautaro Martínez tras la derrota frente a España

"Me hubiese gustado intentar ayudar al equipo ayer adentro de la cancha pero bueno", expresó el delantero.

Orgullo de ser argentino y su agradecimiento a los hinchas

Más allá de esa situación, el delantero puso el foco en la campaña realizada por la Selección argentina, que volvió a disputar una final mundialista de manera consecutiva. En su publicación destacó el esfuerzo colectivo y remarcó el orgullo que siente por representar al país.

"Siento tanto orgullo de ser ARGENTINO", escribió el futbolista, quien fue uno de los integrantes del plantel que buscó conquistar una nueva estrella para el seleccionado nacional.

Lautaro también les dedicó un agradecimiento a los hinchas que acompañaron al equipo durante toda la competencia. En ese sentido, reconoció a quienes viajaron para seguir de cerca cada partido y a los que alentaron desde distintos puntos del país.

"Gracias a toda la gente que nos acompañó en toda esta copa del mundo recorriendo km y km para estar cerca nuestro y a toda la gente que banco desde cada rincón de nuestro país”, afirmó.

El mensaje del delantero se sumó a las reflexiones de otros integrantes del plantel tras la final y reflejó tanto la tristeza por la derrota como el valor que le otorgó al recorrido realizado por la Selección argentina en el Mundial 2026.