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"Me hubiese gustado ayudar adentro de la cancha": el triste mensaje de Lautaro Martínez tras la derrota frente a España

El delantero agradeció el apoyo de los hinchas, destacó el recorrido de la Selección argentina y dejó una frase que reflejó su malestar por no haber sumado minutos en el partido decisivo.

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El delantero publicó una reflexión en sus redes sociales después de la caída por 1 a 0 frente a España.  (Foto: Reuters)

El delantero publicó una reflexión en sus redes sociales después de la caída por 1 a 0 frente a España.  (Foto: Reuters)

Lautaro Martínez se expresó por primera vez tras la derrota de la Selección argentina ante España por 1 a 0 en la final del Mundial 2026. El delantero compartió un mensaje en su cuenta de Instagram, donde valoró el recorrido del equipo durante el torneo, agradeció el respaldo de los hinchas y dejó una frase que evidenció su desilusión por no haber participado del encuentro.

Leé también El emotivo mensaje de Ángel Di María tras la derrota de Argentina en la final del Mundial
El emotivo mensaje de Ángel Di María tras la derrota de Argentina en la final del Mundial. (Foto: archivo)

"Lo intentamos, por segundo mundial consecutivo llegamos a una final del mundo, esta vez no se nos dio", expresó el capitán del Inter de Milán.

El delantero agradeció el apoyo de los hinchas, destacó el recorrido de la Selección argentina y dejó una frase que reflejó su malestar por no haber sumado minutos en el partido decisivo. (Foto: Reuters)

El delantero agradeció el apoyo de los hinchas, destacó el recorrido de la Selección argentina y dejó una frase que reflejó su malestar por no haber sumado minutos en el partido decisivo. (Foto: Reuters)

Su deseo por jugar

La publicación llegó pocas horas después de la final en la que la Argentina no pudo defender el título obtenido en Qatar 2022. Lautaro integró el banco de suplentes durante el partido, pero no ingresó y siguió desde afuera la definición ante el seleccionado español.

La frase referida a su ausencia en el campo de juego fue uno de los aspectos más destacados del mensaje. El atacante manifestó su deseo de haber colaborado con el equipo dentro de la cancha en el encuentro más importante del certamen, aunque evitó hacer referencias a decisiones técnicas o profundizar sobre los motivos por los que no tuvo participación.

"Me hubiese gustado intentar ayudar al equipo ayer adentro de la cancha pero bueno", expresó el delantero.

Orgullo de ser argentino y su agradecimiento a los hinchas

Más allá de esa situación, el delantero puso el foco en la campaña realizada por la Selección argentina, que volvió a disputar una final mundialista de manera consecutiva. En su publicación destacó el esfuerzo colectivo y remarcó el orgullo que siente por representar al país.

"Siento tanto orgullo de ser ARGENTINO", escribió el futbolista, quien fue uno de los integrantes del plantel que buscó conquistar una nueva estrella para el seleccionado nacional.

Lautaro también les dedicó un agradecimiento a los hinchas que acompañaron al equipo durante toda la competencia. En ese sentido, reconoció a quienes viajaron para seguir de cerca cada partido y a los que alentaron desde distintos puntos del país.

"Gracias a toda la gente que nos acompañó en toda esta copa del mundo recorriendo km y km para estar cerca nuestro y a toda la gente que banco desde cada rincón de nuestro país”, afirmó.

El mensaje del delantero se sumó a las reflexiones de otros integrantes del plantel tras la final y reflejó tanto la tristeza por la derrota como el valor que le otorgó al recorrido realizado por la Selección argentina en el Mundial 2026.

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