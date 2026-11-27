“Toda esa Copa Davis fue milagrosa, siempre de visitante, pero teníamos mucha unión y ganas y eso hizo que consiguiéramos un logro histórico”, recordó.

El papel de Orsanic y el apoyo de Maradona

Al repasar la construcción del equipo, Del Potro tuvo palabras de reconocimiento para Daniel Orsanic, el capitán argentino durante aquella campaña. El exn úmero tres del mundo valoró especialmente su capacidad para conducir al grupo y gestionar los momentos decisivos.

“Orsanic fue el capitán más inteligente con el que me tocó compartir un equipo de Copa Davis”, afirmó.

También recordó la presencia de Diego Maradona durante la final frente a Croacia y el vínculo que había construido con los integrantes del plantel. Según contó, el ex futbolista acompañó de cerca al equipo durante toda la competencia.

“Nos hizo muy bien la presencia de Diego Maradona en esa final, durante la Copa Davis hablábamos todas las noches”, reveló.

Del Potro destacó que Maradona acompañó de cerca al equipo durante toda la competencia.

El llanto de Del Potro en el partido contra Cilic

Uno de los pasajes más conmovedores de la entrevista estuvo relacionado con el partido que Del Potro disputó frente a Marin Cilic. El argentino recordó la presión con la que llegó a ese encuentro y reconoció que las finales anteriores que había perdido le generaron una carga emocional muy difícil de manejar.

“La noche previa al partido con Cilic fue la peor preparación de un partido que tuve en mi carrera, sentía esa mochila de las finales anteriores”, contó.

La tensión también se manifestó durante el desarrollo del encuentro. Después de perder el segundo set, Del Potro se retiró al baño y atravesó un momento de profunda angustia.

“Después de perder el segundo set con Cilic me fui al baño y estuve llorando varios minutos, estaba muy triste”, recordó.

El tandilense repasó la conquista de la única Copa Davis que ganó la Argentina. (Foto: Télam).

La victoria finalmente le permitió al equipo argentino mantener viva la ilusión de conquistar por primera vez el trofeo. Al evocar el desenlace de aquella serie, el tandilense resumió la sensación que lo acompañó tras alcanzar el objetivo.

“El alivio fue total de que por primera vez la Copa Davis quedaba en Argentina”, expresó.

La definición de Delbonis y el recuerdo de Salatino

Del Potro también reconstruyó cómo vivió el equipo el partido decisivo de Federico Delbonis frente a Ivo Karlovic, que selló la victoria argentina en la final.

“El partido de Fede Delbonis lo vimos todos desde el vestuario, faltando dos puntos nos fuimos corriendo para la cancha”, relató.

Además, destacó la actuación del zurdo, que se impuso en sets corridos y consiguió el punto definitivo para la Argentina. “Lo que hizo Delbonis fue una locura, le ganó muy fácil a Karlovic en cancha dura”, señaló.

El ex tenista repasó la intimidad de aquella campaña y el papel de las figuras que acompañaron al equipo. (Foto: Télam).

En otro tramo de la charla, Del Potro recordó a Guillermo Salatino, histórico periodista especializado en tenis, y valoró su acompañamiento a los jugadores durante sus carreras. “Guillermo Salatino fue un hincha fiel de todos nosotros, él siguió toda su vida y toda su carrera la Copa Davis”, sostuvo.

Djokovic, el sueño pendiente y una nueva vida lejos del tenis

La entrevista también tuvo espacio para hablar de su relación con Novak Djokovic, uno de sus grandes rivales durante su etapa profesional. Del Potro explicó que el vínculo entre ambos fue más allá de la competencia dentro de la cancha.

“Con Djokovic tengo una relación que trascendió lo deportivo, fue un gran rival y un gran amigo”, afirmó.

Por otra parte, reconoció que le quedó una meta sin cumplir en su carrera: llegar al primer puesto del ranking mundial. “Me faltó ser Nº1 del mundo, siempre fue mi sueño”, admitió.

Finalmente, se refirió a su presente, alejado de la competencia profesional, y aseguró que atraviesa una etapa que disfruta desde otro lugar, con el tenis todavía presente en su vida.

“Estoy muy contento con mi nueva vida, disfruto de comentar tenis”, concluyó.