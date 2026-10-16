Cuánto dinero se necesitó para criar un hijo en septiembre, según el Indec

Según el organismo, la medición busca servir como referencia para el Poder Judicial en los litigios por cuota alimentaria.

En septiembre, el costo mensual de los bienes y servicios para los menores de un año fue de $184.912. Para los chicos de entre uno y tres años, llegó a $238.764, mientras que para el grupo de cuatro a cinco años se ubicó en $304.095. En el caso de los niños de entre 6 y 12 años, el monto alcanzó los $377.231.

Por su parte, el costo del cuidado fue de $385.920 para los menores de un año y de $441.051 para los chicos de entre uno y tres años. Para el grupo de cuatro a cinco años, se calculó en $275.657, mientras que para los niños de entre 6 y 12 años llegó a $351.619.

El indicador del Indec contempla los costos mensuales de los bienes y servicios esenciales para la primera infancia, la niñez y la adolescencia. (Foto: archivo)

El cálculo de la Canasta Crianza

La Canasta Crianza que elabora el Indec es utilizada por la Justicia como referencia para determinar las cuotas alimentarias que deben abonar los progenitores. Para calcularla, el organismo considera tanto los bienes y servicios que consumen los chicos y chicas según su edad como el costo asociado a su cuidado.

En el caso de los bienes y servicios necesarios para el desarrollo de bebés, niños, niñas y adolescentes, el Indec toma como referencia el valor mensual de la Canasta Básica Total (CBT) del Gran Buenos Aires (GBA), que publica cada mes y utiliza para medir la pobreza.