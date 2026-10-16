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Cuánto dinero se necesitó para criar un hijo en septiembre, según el Indec

El costo mensual de la crianza de un chico de entre 6 y 12 años llegó a $728.850. Para los menores de un año, la canasta fue de $570.832, mientras que para los niños de entre uno y tres años alcanzó los $679.816.

Cuánto dinero se necesitó para criar un hijo en septiembre

Cuánto dinero se necesitó para criar un hijo en septiembre, según el Indec. (Foto: archivo)
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La Canasta Básica Alimentaria aumentó 2,6% y alcanzó los $708.016 para una familia tipo. (Foto: archivo)

Para los bebés menores de un año, el valor fue de $570.832. En el caso de los niños de entre uno y tres años, alcanzó los $679.816, mientras que para el grupo de cuatro a cinco años se ubicó en $579.752.

De esta manera, el mayor costo de crianza correspondió al grupo de entre 6 y 12 años, seguido por el de uno a tres años.

Qué incluye la Canasta Crianza

El indicador del INDEC contempla los costos mensuales de los bienes y servicios esenciales para la primera infancia, la niñez y la adolescencia, como alimentos, vestimenta y educación. También incluye el costo del cuidado, calculado a partir de la cantidad de horas que requiere cada grupo etario.

Según el organismo, la medición busca servir como referencia para el Poder Judicial en los litigios por cuota alimentaria.

En septiembre, el costo mensual de los bienes y servicios para los menores de un año fue de $184.912. Para los chicos de entre uno y tres años, llegó a $238.764, mientras que para el grupo de cuatro a cinco años se ubicó en $304.095. En el caso de los niños de entre 6 y 12 años, el monto alcanzó los $377.231.

Por su parte, el costo del cuidado fue de $385.920 para los menores de un año y de $441.051 para los chicos de entre uno y tres años. Para el grupo de cuatro a cinco años, se calculó en $275.657, mientras que para los niños de entre 6 y 12 años llegó a $351.619.

El indicador del Indec contempla los costos mensuales de los bienes y servicios esenciales para la primera infancia, la niñez y la adolescencia. (Foto: archivo)

El indicador del Indec contempla los costos mensuales de los bienes y servicios esenciales para la primera infancia, la niñez y la adolescencia. (Foto: archivo)

El cálculo de la Canasta Crianza

La Canasta Crianza que elabora el Indec es utilizada por la Justicia como referencia para determinar las cuotas alimentarias que deben abonar los progenitores. Para calcularla, el organismo considera tanto los bienes y servicios que consumen los chicos y chicas según su edad como el costo asociado a su cuidado.

En el caso de los bienes y servicios necesarios para el desarrollo de bebés, niños, niñas y adolescentes, el Indec toma como referencia el valor mensual de la Canasta Básica Total (CBT) del Gran Buenos Aires (GBA), que publica cada mes y utiliza para medir la pobreza.

En pocas palabras

  • Canasta Crianza: En septiembre, el costo mensual para criar un hijo entre 6 y 12 años fue de $728.850.
  • Costos variados: Para bebés menores de un año el valor fue de $570.832 y para niños de 1 a 3 años alcanzó los $679.816.
  • Referencia judicial: El INDEC calcula estos valores para determinar cuotas alimentarias.
Resumen generado por Thinkindot AI
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