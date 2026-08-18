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CANASTA DE CRIANZA

Cuánto dinero se necesitó para criar un hijo en julio, según el Indec

La Canasta de Crianza registró valores de entre $545.683 y $697.268 mensuales, según la edad. El cálculo contempla tanto los gastos en bienes y servicios como el valor del tiempo destinado al cuidado.

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El costo mensual para criar a un menor de entre 6 y 12 años fue de $697.268 en julio. (Foto: archivo)

El costo mensual para criar a un menor de entre 6 y 12 años fue de $697.268 en julio. (Foto: archivo)

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) informó este martes los valores correspondientes a la Canasta de Crianza en julio. La medición estableció que el costo mensual para criar a un menor de entre 6 y 12 años fue de $697.268, el monto más elevado entre los cuatro grupos de edad relevados.

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Para los niños menores de un año, el valor alcanzó $545.683. En el caso de quienes tienen entre uno y tres años, la cifra fue de $649.935, mientras que para el grupo de cuatro a cinco años se ubicó en $554.646.

La Canasta de Crianza combina dos componentes. Por un lado, contempla el gasto necesario para cubrir bienes y servicios esenciales, como alimentación, vestimenta y educación. Por otro, incorpora una estimación económica del tiempo que requiere el cuidado de los niños y adolescentes.

El cálculo de la Canasta de Crianza contempla tanto los gastos en bienes y servicios como el valor del tiempo destinado al cuidado. (Foto: archivo)

El cálculo de la Canasta de Crianza contempla tanto los gastos en bienes y servicios como el valor del tiempo destinado al cuidado. (Foto: archivo)

El indicador es utilizado por el Poder Judicial como referencia en los procesos vinculados con el establecimiento de cuotas alimentarias.

Cuánto se destinó a bienes y servicios

En julio, el componente correspondiente a bienes y servicios presentó diferencias según la edad de los chicos. Para los menores de un año, el costo fue de $177.233. Entre uno y tres años alcanzó $228.850, mientras que para el grupo de cuatro a cinco años llegó a $291.467.

En el caso de los niños de entre seis y 12 años, el gasto mensual estimado en bienes y servicios fue de $361.566.

El valor del cuidado según la edad

La segunda parte de la Canasta de Crianza corresponde al costo del cuidado. Para establecerlo, el INDEC estima la cantidad de horas mensuales que demanda la atención de cada grupo etario y asigna un valor económico a ese tiempo.

En julio, el costo calculado para el cuidado de menores de un año fue de $368.450. Para los niños de uno a tres años, llegó a $421.086.

En el grupo de cuatro a cinco años, el valor se ubicó en $263.179, mientras que para quienes tienen entre seis y 12 años fue de $335.702.

Cómo es la medición del Indec

La medición oficial busca establecer cuánto cuesta sostener las necesidades de niños, niñas y adolescentes de acuerdo con su edad. Para determinar el componente de bienes y servicios, el organismo utiliza como referencia el valor mensual de la Canasta Básica Total (CBT) del Gran Buenos Aires, que también se emplea para medir la pobreza.

El cálculo del cuidado parte de una estimación del tiempo teórico necesario para atender a los chicos en cada etapa. Para los menores de un año se consideran 147 horas mensuales; para quienes tienen entre uno y tres años, 168 horas; para el grupo de cuatro a cinco años, 105 horas; y para los niños de seis a 12 años, 68 horas.

Luego, esas horas se valorizan tomando como referencia la remuneración correspondiente a la categoría “Asistencia y cuidado de personas” del Régimen Especial de Contrato de Trabajo para el Personal de Casas Particulares.

En pocas palabras

  • Canasta de Crianza: En julio, el costo para criar un hijo varió entre $545.683 y $697.268 según la edad.
  • Componentes del cálculo: La medición incluye gastos en bienes y servicios, además del valor económico del tiempo de cuidado.
  • Referencia judicial: El Indec informa estos valores que se usan para fijar cuotas alimentarias.
Resumen generado por Thinkindot AI
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