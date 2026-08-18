Cuánto dinero se necesitó para criar un hijo en julio, según el Indec

Cuánto se destinó a bienes y servicios

En julio, el componente correspondiente a bienes y servicios presentó diferencias según la edad de los chicos. Para los menores de un año, el costo fue de $177.233. Entre uno y tres años alcanzó $228.850, mientras que para el grupo de cuatro a cinco años llegó a $291.467.

En el caso de los niños de entre seis y 12 años, el gasto mensual estimado en bienes y servicios fue de $361.566.

El valor del cuidado según la edad

La segunda parte de la Canasta de Crianza corresponde al costo del cuidado. Para establecerlo, el INDEC estima la cantidad de horas mensuales que demanda la atención de cada grupo etario y asigna un valor económico a ese tiempo.

En julio, el costo calculado para el cuidado de menores de un año fue de $368.450. Para los niños de uno a tres años, llegó a $421.086.

En el grupo de cuatro a cinco años, el valor se ubicó en $263.179, mientras que para quienes tienen entre seis y 12 años fue de $335.702.

Cómo es la medición del Indec

La medición oficial busca establecer cuánto cuesta sostener las necesidades de niños, niñas y adolescentes de acuerdo con su edad. Para determinar el componente de bienes y servicios, el organismo utiliza como referencia el valor mensual de la Canasta Básica Total (CBT) del Gran Buenos Aires, que también se emplea para medir la pobreza.

El cálculo del cuidado parte de una estimación del tiempo teórico necesario para atender a los chicos en cada etapa. Para los menores de un año se consideran 147 horas mensuales; para quienes tienen entre uno y tres años, 168 horas; para el grupo de cuatro a cinco años, 105 horas; y para los niños de seis a 12 años, 68 horas.

Luego, esas horas se valorizan tomando como referencia la remuneración correspondiente a la categoría “Asistencia y cuidado de personas” del Régimen Especial de Contrato de Trabajo para el Personal de Casas Particulares.