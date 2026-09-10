La canasta básica aumentó 2,6% en agosto: cuánto necesitó una familia para no ser pobre

El incremento de ambas canastas se ubicó por encima de la suba de 1,7% registrada durante agosto por la división Alimentos y bebidas no alcohólicas del Índice de Precios al Consumidor (IPC).

Según el informe del Indec, ese rubro fue el que tuvo mayor incidencia en la variación mensual de los precios en todas las regiones del país. Dentro de la división, los principales aumentos estuvieron vinculados con verduras, tubérculos y legumbres, frutas, y pan y cereales.

Cuánto necesitó cada tipo de hogar para no ser pobre

El monto necesario para superar la línea de pobreza varió según la cantidad y composición de los integrantes del hogar. Una persona necesitó $519.578,43 durante agosto para no quedar por debajo de la línea de pobreza.

En el caso de un hogar de tres integrantes, compuesto por una mujer de 35 años, su hijo de 18 y su madre de 61, el ingreso mínimo requerido fue de $1.278.162,94.

Para una familia de cuatro personas, integrada por un varón de 35 años, una mujer de 31, un hijo de seis y una hija de ocho, se necesitaron $1.605.497,35. En un hogar de cinco integrantes, conformado por una pareja de 30 años y tres hijos de cinco, tres y un año, el ingreso necesario alcanzó $1.688.629,90.

El incremento de ambas canastas se ubicó por encima de la suba de 1,7% registrada durante agosto por la división Alimentos y bebidas no alcohólicas del Índice de Precios al Consumidor. (Foto: archivo)

Cuánto se necesitó para superar la línea de indigencia

Los valores establecidos por el Indec para la Canasta Básica Alimentaria también variaron de acuerdo con la cantidad de integrantes del hogar.

Una persona necesitó $235.103,36 para cubrir los requerimientos alimentarios básicos durante agosto. En tanto, para un hogar de tres integrantes, el monto requerido fue de $578.354,27. En una familia de cuatro personas, la suma necesaria alcanzó $726.469,38.

Finalmente, los hogares integrados por cinco personas tuvieron que contar con ingresos por $764.085,92 para superar la línea de indigencia.