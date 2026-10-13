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La inflación de septiembre fue 1,9% y acumuló 33,4% en los últimos 12 meses

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) informó que la inflación de septiembre fue del 1,9%, mientras que en los primeros nueve meses de 2026 acumuló un 23,6%.

El Indec dio a conocer el dato de inflación de septiembre. (Foto: archivo).
El Indec dio a conocer el dato de inflación de septiembre. (Foto: archivo).

La inflación de septiembre fue de 1,9% y en los primeros nueve meses del año registró 23,6%, indicó esta tarde el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec). Además, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) llegó a 33,4% en los últimos 12 meses.

Leé también La inflación mayorista subió 2,1% en agosto y acumuló un aumento de 19,1% en lo que va del año
El Índice de Precios Internos al por Mayor (IPIM) registró además una variación interanual de 29,8%. (Foto: achivo)

Las proyecciones privadas estimaban que la inflación iba a encontrarse entre el 1,9% y el 2,1%, por encima del 1,7% registrado en agosto, la cifra más baja de este año. De esa manera, la inflación de septiembre tuvo un aumento de 0,2 puntos porcentuales (p.p.) que el mes anterior.

Se trata de la tercera vez en el año que el índice se ubica por debajo del 2%, después del 1,7% de agosto y del 1,9% de junio, aunque todavía no llega a perforar el 1%.

Qué sectores fueron los que más y menos subieron

La división de mayor aumento en el mes fue Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles (3,1%), seguida por Educación (3,0%). También Comunicación subió por encima del nivel general de precios, con un aumento del 2,5%; seguido por Salud, con 2,4%; y Alimentos y bebidas no alcohólicas, con 2%.

Las dos divisiones que registraron las menores variaciones a nivel nacional fueron Restaurantes y hoteles (1,1%) y Prendas de vestir y calzado (1,4%).

Alimentos y bebidas no alcohólicas fue la división con mayor incidencia en la variación mensual en las regiones, a excepción de la región GBA cuya mayor incidencia correspondió a Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles.

El impacto de los precios estacionales

De acuerdo con el informe del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), los precios estacionales encabezaron los aumentos de septiembre, con una variación del 2,9%. Dentro de este grupo, los principales incrementos se observaron en verduras, tubérculos y legumbres.

En tanto, los precios regulados subieron un 2,3%, impulsados principalmente por los ajustes en las tarifas de gas y electricidad, además de los gastos vinculados con la medicina prepaga.

Por su parte, la inflación núcleo, que no contempla los precios estacionales ni regulados, se ubicó en el 1,7%, dos décimas por debajo del índice general. Entre los rubros que influyeron en esta categoría se destacaron las comidas fuera del hogar y los productos farmacéuticos.

Al diferenciar entre bienes y servicios, el informe mostró que los servicios registraron un incremento del 2,4%, mientras que los bienes aumentaron un 1,7% durante el noveno mes del año.

En cuanto al comportamiento de los precios por regiones, el Gran Buenos Aires y la región Pampeana registraron las mayores subas, con un 2% en ambos casos.

Por su parte, el Noroeste y Cuyo presentaron aumentos del 1,9%, en línea con el promedio nacional. En el Noreste, la variación fue del 1,7%, mientras que la Patagonia registró el menor incremento del país, con un 1,4%.

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