En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Economía
Banco Central
Reservas
Reservas

El Banco Central compró US$ 291 millones y marcó su mayor adquisición diaria desde julio

La autoridad monetaria registró su mayor compra diaria de dólares desde fines de julio y acumula US$ 15.200 millones desde el inicio de la cuarta etapa del esquema monetario. En octubre, las adquisiciones ya superaron las de septiembre.

El Banco Central registró su mayor compra diaria de dólares desde fines de julio y acumula US$ 15.200 millones desde el inicio de la cuarta etapa del esquema monetario. (Foto: archivo)

El Banco Central registró su mayor compra diaria de dólares desde fines de julio y acumula US$ 15.200 millones desde el inicio de la cuarta etapa del esquema monetario. (Foto: archivo)

El Banco Central de la República Argentina(BCRA) compró US$ 291 millones este martes, en su mayor adquisición diaria de divisas desde fines de julio, y elevó a US$ 15.200 millones el saldo acumulado desde el inicio de la cuarta etapa del esquema monetario.

Leé también El Gobierno pagó US$ 795 millones al FMI, mientras que el Banco Central no sumó reservas
El Ministerio de Economía concretó el pago de intereses al organismo. (Foto: archivo)

En paralelo, las reservas internacionales brutas aumentaron US$ 138 millones y finalizaron la jornada en US$ 49.839 millones, a poca distancia de los US$ 50.000 millones.

El volumen de compras acumulado en el año ya superó el objetivo de US$ 10.000 millones previsto en el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Además, las operaciones realizadas durante octubre alcanzaron los US$ 632 millones, por encima de los US$ 473 millones registrados en septiembre.

El Banco Central aceleró las compras de dólares

La autoridad monetaria incrementó el ritmo de adquisición de divisas durante octubre. Con el resultado de este martes, el monto comprado en lo que va del mes superó el total de septiembre, que había sido el más bajo de 2026.

Durante el noveno mes del año, el BCRA había comprado US$ 473 millones. En agosto, las adquisiciones habían llegado a US$ 768 millones, mientras que en julio habían sumado US$ 2.162 millones.

El registro mensual de compras también incluyó US$ 1.418 millones en junio, US$ 2.596 millones en mayo, US$ 2.769 millones en abril, US$ 1.671 millones en marzo, US$ 1.557 millones en febrero y US$ 1.158 millones en enero.

De esta manera, las compras acumuladas desde el inicio de la cuarta etapa del esquema monetario alcanzaron los US$ 15.200 millones, por encima de la meta anual de US$ 10.000 millones establecida en el acuerdo con el FMI.

Por su parte, las reservas internacionales brutas del Banco Central registraron un incremento diario de US$ 138 millones y cerraron la jornada en US$ 49.839 millones.

El nivel de reservas quedó así cerca de superar la barrera de los US$ 50.000 millones, en una rueda marcada por la fuerte compra de divisas de la autoridad monetaria.

El dólar mayorista volvió a bajar y tocó un mínimo desde septiembre

El dólar mayorista retrocedió $4,50, equivalente a una caída del 0,3%, y terminó el martes a $1.512,50. Se trató de su valor más bajo desde el 17 de septiembre.

Durante octubre, la cotización acumula una baja de $4,50. Sin embargo, en lo que va de 2026 registra un avance de $57,50, equivalente al 4%, frente a una inflación proyectada en torno al 24%.

En el mercado oficial de cambios se negociaron US$ 537,5 millones en el segmento de contado.

En el Banco Nación, el dólar minorista se mantuvo en $1.535 para la venta. Por su parte, el dólar blue finalizó la jornada en $1.550. (Foto: archivo)

En el Banco Nación, el dólar minorista se mantuvo en $1.535 para la venta. Por su parte, el dólar blue finalizó la jornada en $1.550. (Foto: archivo)

Por su parte, el Banco Central estableció en $1.933,02 el límite superior de las bandas cambiarias. Con el cierre de la jornada, el dólar mayorista quedó un 27,8% por debajo de ese nivel, la mayor distancia desde el 21 de abril de 2025, cuando la brecha había llegado al 28,4%. El régimen de flotación administrada comenzó a regir el 14 de abril de 2025.

El dólar minorista se mantuvo estable y el blue subió

En el Banco Nación, el dólar minorista se mantuvo en $1.535 para la venta.

En cambio, el dólar blue avanzó $10, un 0,7%, y finalizó la jornada en $1.550.

Así, mientras el Banco Central aceleró sus compras de divisas y las reservas se aproximaron a los US$ 50.000 millones, el dólar mayorista volvió a retroceder y el mercado paralelo registró una suba.

En pocas palabras

  • Banco Central: Compró US$ 291 millones, su mayor adquisición diaria desde julio, elevando el acumulado a US$ 15.200 millones.
  • Reservas: Las reservas internacionales brutas aumentaron US$ 138 millones, acercándose a los US$ 50.000 millones.
  • Dólar: El dólar mayorista retrocedió a $1.512,50, su valor más bajo desde septiembre, mientras el blue subió a $1.550.
Resumen generado por Thinkindot AI
Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Banco Central Reservas Dólar
Notas relacionadas
El Banco Central desmintió a la AGN por las reservas de oro y la acusó de actuar con "fines puramente políticos"
Adrián Ravier defendió las operaciones con oro del Banco Central y cuestionó la auditoría de la AGN
Caputo llega a Tailandia para participar de la asamblea del FMI y avanzar en la tercera revisión del acuerdo
-

Últimas Noticias

Más sobre Economía

Más sobre Economía

Te puede interesar