El Banco Central compró US$ 291 millones y marcó su mayor adquisición diaria desde julio

Durante el noveno mes del año, el BCRA había comprado US$ 473 millones. En agosto, las adquisiciones habían llegado a US$ 768 millones, mientras que en julio habían sumado US$ 2.162 millones.

El registro mensual de compras también incluyó US$ 1.418 millones en junio, US$ 2.596 millones en mayo, US$ 2.769 millones en abril, US$ 1.671 millones en marzo, US$ 1.557 millones en febrero y US$ 1.158 millones en enero.

De esta manera, las compras acumuladas desde el inicio de la cuarta etapa del esquema monetario alcanzaron los US$ 15.200 millones, por encima de la meta anual de US$ 10.000 millones establecida en el acuerdo con el FMI.

Por su parte, las reservas internacionales brutas del Banco Central registraron un incremento diario de US$ 138 millones y cerraron la jornada en US$ 49.839 millones.

El nivel de reservas quedó así cerca de superar la barrera de los US$ 50.000 millones, en una rueda marcada por la fuerte compra de divisas de la autoridad monetaria.

El dólar mayorista volvió a bajar y tocó un mínimo desde septiembre

El dólar mayorista retrocedió $4,50, equivalente a una caída del 0,3%, y terminó el martes a $1.512,50. Se trató de su valor más bajo desde el 17 de septiembre.

Durante octubre, la cotización acumula una baja de $4,50. Sin embargo, en lo que va de 2026 registra un avance de $57,50, equivalente al 4%, frente a una inflación proyectada en torno al 24%.

En el mercado oficial de cambios se negociaron US$ 537,5 millones en el segmento de contado.

En el Banco Nación, el dólar minorista se mantuvo en $1.535 para la venta. Por su parte, el dólar blue finalizó la jornada en $1.550. (Foto: archivo)

Por su parte, el Banco Central estableció en $1.933,02 el límite superior de las bandas cambiarias. Con el cierre de la jornada, el dólar mayorista quedó un 27,8% por debajo de ese nivel, la mayor distancia desde el 21 de abril de 2025, cuando la brecha había llegado al 28,4%. El régimen de flotación administrada comenzó a regir el 14 de abril de 2025.

El dólar minorista se mantuvo estable y el blue subió

En el Banco Nación, el dólar minorista se mantuvo en $1.535 para la venta.

En cambio, el dólar blue avanzó $10, un 0,7%, y finalizó la jornada en $1.550.

Así, mientras el Banco Central aceleró sus compras de divisas y las reservas se aproximaron a los US$ 50.000 millones, el dólar mayorista volvió a retroceder y el mercado paralelo registró una suba.