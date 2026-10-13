Adrián Ravier defendió las operaciones con oro del Banco Central y cuestionó la auditoría de la AGN

El vocero presidencial sostuvo que las operaciones vinculadas al metal dejaron un saldo positivo de US$ 2.500 millones para la autoridad monetaria. (Foto: archivo)

“Hoy estamos viendo mucha volatilidad en el precio del oro, por eso no está mal tomar un seguro o una cobertura para protegerse”, señaló. En esa línea, cuestionó las críticas formuladas después de la suba del metal y sostuvo que la evolución de los precios no podía anticiparse con certeza.

“Con el diario del lunes, es fácil decir que el Banco Central perdió dinero con la cobertura, pero un año atrás no podíamos saber que el precio del oro iba a subir más de un 60%”, explicó.

La controversia surgió a partir de la auditoría de los estados contables del Banco Central correspondientes al ejercicio 2025. La AGN consideró que esos estados reflejaban de manera razonable la situación patrimonial de la entidad en sus aspectos técnicos, pero advirtió sobre el resultado de determinadas operaciones financieras vinculadas a las reservas de oro.

Según las conclusiones del organismo, el BCRA registró durante ese año una pérdida de $1,5 billones, equivalente a unos US$ 1.023 millones, por operaciones con derivados liquidables en dólares que utilizaron parte del oro de las reservas como activo subyacente.

En la conferencia, Ravier también cuestionó el enfoque de la auditoría y planteó una contradicción en la interpretación de las operaciones. El vocero insistió en que el objetivo de la estrategia no era especular con la evolución del precio del metal, sino reducir la exposición a sus fluctuaciones.

El Gobierno destacó la desaceleración de la inflación

Durante la misma conferencia, Ravier se refirió al proceso de estabilización económica y defendió los resultados del programa del Gobierno. Señaló que pueden registrarse aumentos transitorios de precios en determinados meses por factores estacionales o shocks externos, pero sostuvo que la tendencia inflacionaria muestra una desaceleración.

“Puede haber alguna suba transitoria en algún mes particular por cuestiones de estacionalidad, shocks internos o externos, pero claramente la tendencia de aquel 25% en diciembre y que estemos bajo de un 2% creo que es un buen número comparado del cual venimos”, afirmó.

Ravier anticipó crecimiento económico para 2026 pese al contexto internacional

El vocero también analizó las perspectivas de actividad económica y las proyecciones de crecimiento, en referencia a la reunión con la titular del Fondo Monetario Internacional (FMI) Kristalina Georgieva. Según señaló, las estimaciones para buena parte de las economías del mundo están siendo revisadas a la baja y la Argentina no está al margen de ese escenario.

Entre los factores externos que mencionó se encuentran la guerra en Medio Oriente, el precio del petróleo y la suba de las tasas de interés en Estados Unidos. A su entender, esos elementos están afectando el ritmo de crecimiento de los países emergentes.

Pese a ese contexto, Ravier sostuvo que la economía argentina terminará 2026 con crecimiento, impulsada principalmente por las exportaciones. “Puede ser que haya un trimestre con recesión o actividad económica negativa eso puede ocurrir, pero en el 2026 Argentina va a seguir creciendo y es un crecimiento que está basado en el dinamismo exportador”, afirmó.

El funcionario reconoció que al Gobierno le gustaría alcanzar un ritmo de expansión más acelerado. “Nos encantaría crecer más rápido”, concluyó.