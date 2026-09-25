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PAGO AL FMI

El Gobierno pagó US$ 795 millones al FMI, mientras que el Banco Central no sumó reservas

El Ministerio de Economía concretó el pago de intereses al organismo y las reservas cerraron en US$ 48.245 millones. El dólar mayorista llegó a $1.525, mientras que la cotización del Banco Nación terminó la semana en $1.545.

El Ministerio de Economía concretó el pago de intereses al organismo. (Foto: archivo)

El Ministerio de Economía concretó el pago de intereses al organismo. (Foto: archivo)

El Ministerio de Economía concretó este viernes un pago de US$ 795 millones al Fondo Monetario Internacional (FMI) en concepto de intereses, mientras que el Banco Central terminó la jornada sin comprar divisas y las reservas cerraron en US$ 48.245 millones.

Leé también Las reservas cayeron a U$S 48.835 millones tras un desembolso de U$S 852 millones al FMI
El desembolso al Fondo Monetario Internacional impactó de lleno en las arcas del Banco Central, que registraron una caída de U$S 1.224 millones en una sola jornada. (Foto: archivo)

El resultado de la jornada cambiaria significó que el Banco Central terminara con saldo neutro. Se trata de la cuarta ocasión en lo que va del año en que la autoridad monetaria no consigue acumular divisas desde el comienzo del programa de compra de reservas.

Una jornada marcada por el vencimiento

El pago al FMI coincidió con uno de los compromisos previstos en el calendario financiero de la Argentina. Para lo que resta de 2026, todavía quedan dos instancias de pago al organismo, previstas para el 1° de noviembre y el 24 de diciembre, por un total de US$ 1.200 millones.

La situación cambiaria también estuvo condicionada por el fixing de los bonos atados al tipo de cambio. Durante esa jornada se estableció el valor de referencia del dólar mayorista que será utilizado para los títulos dollar linked.

Para lo que resta de 2026, todavía quedan dos instancias de pago al organismo. (Foto: archivo)

Para lo que resta de 2026, todavía quedan dos instancias de pago al organismo. (Foto: archivo)

En este tipo de operaciones puede registrarse una mayor demanda de divisas con el objetivo de elevar el precio de referencia utilizado para esos instrumentos.

El desembolso se produjo en una jornada marcada por la suba del tipo de cambio. La cotización mayorista avanzó 0,4% y alcanzó los $1.525, su máximo nominal, mientras que el dólar del Banco Nación terminó la semana en $1.545, cinco pesos por encima del cierre anterior.

La revisión del acuerdo con el FMI

El movimiento de las reservas se produjo mientras continúa en Buenos Aires la misión técnica del FMI encargada de revisar el cumplimiento de las metas establecidas en el programa económico para 2026.

El equipo, encabezado por Joyce Wong, analiza la evolución de las cuentas públicas y las reservas, además del avance del programa acordado con la Argentina.

Joyce Wong es la responsable técnica del acuerdo entre el FMI y Argentina. (Foto: @GobXiomaraHN)

Joyce Wong es la responsable técnica del acuerdo entre el FMI y Argentina. (Foto: @GobXiomaraHN)

Uno de los principales puntos bajo análisis es la situación fiscal. El programa establece para este año una meta de superávit primario equivalente al 1,4% del PBI.

Durante el primer semestre, el Gobierno no alcanzó ese objetivo y los técnicos del organismo evalúan la evolución de los ingresos, el gasto público, la recaudación y los cambios impositivos. Sin embargo, en agosto el superávit primario alcanzó el 1,1%.

La revisión también contempla el envío de 636 millones de Derechos Especiales de Giro, equivalentes a unos US$ 900 millones, una vez cumplidas las condiciones correspondientes.

Después del vencimiento de septiembre, la Argentina deberá afrontar nuevos compromisos con el organismo por aproximadamente US$ 840 millones a comienzos de noviembre y otros US$ 344 millones en diciembre.

En pocas palabras

  • Pago al FMI: El Ministerio de Economía abonó US$ 795 millones en concepto de intereses.
  • Reservas del BCRA: La entidad terminó la jornada sin compras, manteniendo las reservas en US$ 48.245 millones.
  • Revisión del Acuerdo: Misión técnica del FMI evalúa cumplimiento de metas fiscales y de reservas en Buenos Aires.
Resumen generado por Thinkindot AI
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