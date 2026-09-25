El Gobierno pagó US$ 795 millones al FMI, mientras que el Banco Central no sumó reservas

Para lo que resta de 2026, todavía quedan dos instancias de pago al organismo. (Foto: archivo)

En este tipo de operaciones puede registrarse una mayor demanda de divisas con el objetivo de elevar el precio de referencia utilizado para esos instrumentos.

El desembolso se produjo en una jornada marcada por la suba del tipo de cambio. La cotización mayorista avanzó 0,4% y alcanzó los $1.525, su máximo nominal, mientras que el dólar del Banco Nación terminó la semana en $1.545, cinco pesos por encima del cierre anterior.

La revisión del acuerdo con el FMI

El movimiento de las reservas se produjo mientras continúa en Buenos Aires la misión técnica del FMI encargada de revisar el cumplimiento de las metas establecidas en el programa económico para 2026.

El equipo, encabezado por Joyce Wong, analiza la evolución de las cuentas públicas y las reservas, además del avance del programa acordado con la Argentina.

Joyce Wong es la responsable técnica del acuerdo entre el FMI y Argentina. (Foto: @GobXiomaraHN)

Uno de los principales puntos bajo análisis es la situación fiscal. El programa establece para este año una meta de superávit primario equivalente al 1,4% del PBI.

Durante el primer semestre, el Gobierno no alcanzó ese objetivo y los técnicos del organismo evalúan la evolución de los ingresos, el gasto público, la recaudación y los cambios impositivos. Sin embargo, en agosto el superávit primario alcanzó el 1,1%.

La revisión también contempla el envío de 636 millones de Derechos Especiales de Giro, equivalentes a unos US$ 900 millones, una vez cumplidas las condiciones correspondientes.

Después del vencimiento de septiembre, la Argentina deberá afrontar nuevos compromisos con el organismo por aproximadamente US$ 840 millones a comienzos de noviembre y otros US$ 344 millones en diciembre.