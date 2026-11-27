La demanda total llegó de esa manera a U$S 3.332 millones, el nivel más alto desde julio, cuando había alcanzado los U$S 3.462 millones.

Cuatro de cada diez dólares quedaron fuera de los bancos

Uno de los principales datos del relevamiento fue el aumento de la proporción de divisas que el sector privado destinó a la Formación de Activos Externos (FAE). Ese indicador alcanzó su mayor nivel desde la eliminación del cepo cambiario, en abril de 2025.

De acuerdo con las estimaciones del BCRA, de los U$S 2.700 millones de compras netas de billetes y transferencias sin fines específicos del sector privado, una vez descontadas las operaciones duplicadas, unos U$S 1.100 millones se destinaron a incrementar la posición de activos externos. La cifra creció 37,5% frente a septiembre y fue la más elevada desde las elecciones legislativas de 2025.

En términos proporcionales, alrededor del 41% de las divisas adquiridas quedó fuera del sistema financiero argentino, ya sea mediante la tenencia de dólares en efectivo o la constitución de activos en el exterior. En septiembre, esa participación había sido del 33%.

En cambio, solo U$S 500 millones, equivalentes al 19% del total, permanecieron depositados en bancos locales. Se trató del registro más bajo desde noviembre de 2025. Otros U$S 1.100 millones, el 41%, se utilizaron para afrontar gastos corrientes con tarjetas y otros débitos en cuentas.

La cuenta corriente cambiaria registró el mayor superávit del año

Pese al aumento de la demanda de dólares para atesoramiento, la cuenta corriente cambiaria del BCRA cerró octubre con un saldo positivo de U$S 2.200 millones. Fue el superávit más alto de 2026 y superó incluso los resultados de los meses de mayor liquidación de la cosecha gruesa.

El intercambio de bienes aportó un saldo favorable de U$S 3.704 millones. El resultado surgió de cobros de exportaciones por U$S 9.448 millones y pagos de importaciones por U$S 5.744 millones.

Entre enero y octubre, el superávit cambiario de bienes acumuló U$S 30.271 millones, un 65,4% más que en el mismo período de 2025.

En octubre, los viajes y pasajes generaron una salida neta de U$S 509 millones. (Foto: archivo).

El sector energético también tuvo un desempeño destacado, con ingresos netos por bienes de U$S 1.267 millones. El monto representó un incremento interanual del 225%. En los primeros diez meses del año, el saldo positivo de esa actividad casi se duplicó y llegó a U$S 9.099 millones.

Por otra parte, el déficit del componente de servicios se redujo un 16,7% mensual y quedó en U$S 884 millones. En septiembre, había alcanzado su nivel más alto desde abril de 2025.

Dentro de ese rubro, los viajes y pasajes generaron una salida neta de U$S 509 millones, con egresos brutos por U$S 907 millones e ingresos por U$S 398 millones. El Banco Central señaló que cerca del 70% de los consumos vinculados con viajes, pagos con tarjetas y servicios de transporte de pasajeros se cancela directamente con fondos en moneda extranjera, adquiridos en su mayoría en el mercado oficial.

A su vez, los pagos netos de intereses sumaron U$S 395 millones, mientras que las salidas por utilidades, dividendos y otras rentas totalizaron U$S 214 millones.

El endeudamiento privado aportó divisas y favoreció las reservas

La cuenta financiera cambiaria registró en octubre un superávit de U$S 536 millones. El resultado estuvo impulsado principalmente por los ingresos netos del sector financiero, que alcanzaron los U$S 1.772 millones.

Esos movimientos estuvieron relacionados con la reducción de las tenencias de activos en moneda extranjera de los bancos que integran su Posición General de Cambios.

En contraste, la cuenta financiera del sector privado no financiero presentó un déficit de U$S 1.915 millones. La demanda de divisas fue compensada parcialmente por ingresos provenientes del endeudamiento privado, que sumaron U$S 1.493 millones. De ese total, U$S 893 millones correspondieron al sector energético.

En ese contexto, las reservas internacionales brutas del BCRA aumentaron U$S 2.474 millones durante octubre y revirtieron la caída registrada el mes anterior. Al cierre del período, alcanzaron los U$S 48.565 millones.

La suba respondió principalmente al incremento de las tenencias en moneda extranjera de las entidades financieras en el Banco Central, por U$S 1.646 millones, y a las compras de divisas realizadas por la autoridad monetaria en el mercado oficial, que totalizaron U$S 1.396 millones.