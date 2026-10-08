Polémica por el oro: la AGN aseguró que por un "error de cálculo" se perdieron más de US$ 1.000 millones y el BCRA le respondió

Según el documento, la tenencia de oro registró una ganancia por diferencias de cotización de $8.002.500 millones, impulsada por el incremento de su precio internacional, que pasó de US$ 2.689 a US$ 4.407 durante el año, una suba del 63%.

Sin embargo, el organismo auditor señaló que el BCRA también concertó operaciones de derivados liquidables en dólares, utilizando el oro como activo subyacente y con fines de cobertura. Al cierre del ejercicio, no quedaban operaciones abiertas.

De acuerdo con los registros contables, estas transacciones generaron un resultado negativo de $1.469.155 millones, equivalentes a US$ 1.023 millones, con egresos de divisas.

El monto incluye $1.400.793 millones, equivalentes a US$ 960,2 millones, por resultados negativos de opciones, y otros $68.362 millones, unos US$ 62,8 millones, correspondientes a primas de opciones.

La respuesta del Banco Central: aseguró que ganó US$ 2.505 millones

Frente a los cuestionamientos, el Banco Central difundió un comunicado en el que defendió su estrategia financiera y aseguró que las operaciones deben analizarse junto con la evolución del valor del oro.

"Durante el ejercicio 2025, su posición en oro arrojó un resultado neto positivo de USD 2.505 millones", sostuvo la entidad.

Según explicó, ese desempeño refleja el efecto combinado del aumento del precio internacional del metal y de las operaciones de cobertura financiera que aplica habitualmente sobre la totalidad de sus tenencias.

El BCRA señaló que estas herramientas tienen como objetivo proteger las reservas internacionales frente a posibles caídas significativas en el precio del oro.

En ese sentido, reconoció que los instrumentos de cobertura pueden registrar resultados negativos cuando aumenta el valor del activo protegido. "Como toda operación de cobertura, estos instrumentos conllevan un costo", explicó el organismo, que remarcó que, cuando el oro sube, los derivados que funcionan como protección suelen registrar pérdidas.

Por ese motivo, sostuvo que la evaluación de la estrategia debe contemplar ambos componentes de manera conjunta y no únicamente el resultado de los instrumentos financieros.

La entidad también recordó que las operaciones de cobertura sobre el oro se realizan desde 2007 y afirmó que, entre ese año y 2011, los pagos por instrumentos similares representaron, en relación con el valor de mercado del metal en cartera, casi el doble de los efectuados durante 2025.

Además, indicó que durante aquel período la AGN no formuló observaciones sobre esas operaciones y que tampoco existieron cuestionamientos de los auditores externos.

El Banco Central acusó a la AGN de actuar con "fines políticos"

La respuesta oficial también incluyó fuertes críticas contra la conducción del organismo auditor. El Banco Central sostuvo que la actual conducción de la AGN busca desprestigiar a sus autoridades con "fines puramente políticos" y cuestionó que las operaciones fueran calificadas como especulativas.

"Una operación financiera no puede ser de cobertura y especulativa a la vez", afirmó en su comunicado.

En esa línea, consideró contradictorio que el informe identificara las transacciones como operaciones de cobertura y que posteriormente se las presentara como una apuesta sobre la evolución del precio internacional del oro.

La entidad también vinculó esta controversia con los cuestionamientos anteriores sobre el traslado de reservas físicas al exterior y acusó a la AGN de no haber contribuido al esclarecimiento de ese asunto pese a contar, según sostuvo, con la información necesaria.

Por último, destacó que el organismo de control aprobó los estados contables de 2025, ejercicio que, de acuerdo con el BCRA, registró un resultado récord y el mayor incremento patrimonial de los últimos 20 años.

El titular de la AGN, Juan Manuel Olmos, habló de un "error de cálculo" por parte del Banco Central. (Foto: archivo).

Durante la presentación del informe en la 14° Sesión del Colegio de Auditores, Juan Manuel Olmos sostuvo que el Banco Central había realizado operaciones financieras "especulando" con una determinada trayectoria del precio internacional del oro.

El titular de la AGN diferenció la ganancia contable generada por la revalorización del metal del resultado obtenido mediante los instrumentos derivados.

El titular de la AGN, Juan Manuel Olmos, habló de un "error de cálculo" por parte del Banco Central. (Foto: archivo).

"Durante el 2025 el BCRA realizó operaciones financieras especulando con una determinada trayectoria para el precio internacional del oro, erró el cálculo y perdió USD 1.023 millones, según surge de las registraciones contables", afirmó.

La resolución fue aprobada con disidencia parcial de tres de los siete auditores generales: Mariano Piazza, Mónica Almada y Luis Naidenoff. El documento no detalló los fundamentos de esas diferencias.

En paralelo, la AGN anticipó que continúa trabajando en una auditoría específica sobre la gestión de las reservas físicas, destinada a esclarecer por qué se trasladó oro al exterior, cuál fue su destino y quiénes se beneficiaron. Ese informe ya fue remitido al Banco Central para su descargo.

Los otros datos del balance del Banco Central

El informe también destacó la exposición del Banco Central al Estado nacional, con títulos públicos por $110,6 billones y adelantos transitorios por $2,9 billones. Entre los títulos figuran letras intransferibles por $24 billones.

En materia de reservas, el documento mencionó el acuerdo de estabilización cambiaria con el Tesoro de Estados Unidos por hasta US$ 20.000 millones, firmado en octubre de 2025, y operaciones de swap por US$ 2.500 millones que fueron canceladas antes del cierre del ejercicio.

Por último, los estados contables señalaron que, del acuerdo de Facilidades Extendidas con el Fondo Monetario Internacional (FMI) por US$ 20.000 millones, se habían recibido US$ 14.469 millones al cierre de 2025.

La aprobación del balance dejó así abierta la controversia sobre la interpretación de los resultados de las operaciones con oro, mientras continúa pendiente la auditoría específica sobre el traslado de las reservas al exterior.