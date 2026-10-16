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El Banco Central compró U$S 642 millones en una semana y acumula casi U$S 1.000 millones en octubre

El BCRA registró su mayor saldo semanal de compras de dólares desde mediados de julio. En las últimas cuatro jornadas adquirió U$S 642 millones y las reservas internacionales brutas volvieron a superar los U$S 50.000 millones.

El BCRA registró su mayor saldo semanal de compras de dólares desde mediados de julio. (Foto: archivo)

El BCRA registró su mayor saldo semanal de compras de dólares desde mediados de julio. (Foto: archivo)

El Banco Central de la República Argentina(BCRA) compró U$S 68 millones este viernes y cerró la semana con un saldo positivo superior a los U$S 600 millones, el mejor resultado semanal desde mediados de julio. En las últimas cuatro jornadas, la autoridad monetaria acumuló adquisiciones por U$S 642 millones, mientras que las compras de octubre llegaron a U$S 983 millones.

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Desde el inicio de la cuarta fase del programa monetario, en enero de 2026, el organismo acumula compras por U$S 15.551 millones. El monto supera en más de un 50% la meta anual de U$S 10.000 millones acordada con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

El ritmo de compras y la evolución mensual

Las adquisiciones de divisas del Banco Central mostraron un repunte durante octubre, luego de que septiembre registrara el menor saldo mensual de compras de dólares de 2026.

El mes pasado, la autoridad monetaria sumó U$S 473 millones, por debajo de los U$S 768 millones de agosto y los U$S 2.162 millones de julio.

En los meses anteriores, las compras habían alcanzado los U$S 1.418 millones en junio, U$S 2.596 millones en mayo, U$S 2.769 millones en abril, U$S 1.671 millones en marzo, U$S 1.557 millones en febrero y U$S 1.158 millones en enero.

El aporte del agro, la energía y las emisiones de deuda

Durante 2026, el Banco Central contó con una oferta importante de divisas proveniente del complejo agroexportador, que liquidó más de U$S 22.000 millones en lo que va del año.

A ese ingreso se sumaron las exportaciones del sector energético. El incremento del precio internacional del petróleo, en medio de la guerra en Medio Oriente, elevó el ingreso de dólares generado por las ventas externas de energía.

Las reservas internacionales brutas del Banco Central cerraron la jornada en U$S 50.236 millones. (Foto: archivo)

Las reservas internacionales brutas del Banco Central cerraron la jornada en U$S 50.236 millones. (Foto: archivo)

Otro factor relevante fueron las emisiones de deuda en mercados internacionales realizadas por provincias y empresas argentinas. Según las estimaciones oficiales, estas operaciones superaron los U$S 20.000 millones desde las elecciones legislativas de medio término.

Los fondos ingresaron al Mercado Libre de Cambios (MLC), lo que amplió la disponibilidad de divisas y contribuyó a las intervenciones de la autoridad monetaria.

Las reservas internacionales superaron los U$S 50.000 millones

Las reservas internacionales brutas del Banco Central volvieron a ubicarse por encima de los U$S 50.000 millones y cerraron la jornada en U$S 50.236 millones.

El stock aumentó U$S 196 millones, impulsado por la mejora en la cotización internacional del oro. Con ese resultado, las reservas alcanzaron su nivel más alto del último mes.

En pocas palabras

  • BCRA compró U$S 642 millones: El Banco Central registró su mayor saldo semanal de compras de dólares desde mediados de julio.
  • Reservas superan los U$S 50.000 millones: Las reservas internacionales brutas volvieron a ubicarse por encima de esa cifra, cerrando en U$S 50.236 millones.
  • Aporte del agro y energía: Las liquidaciones del complejo agroexportador y las exportaciones energéticas, junto a emisiones de deuda, impulsaron el ingreso de divisas.
Resumen generado por Thinkindot AI
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