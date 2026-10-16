El Banco Central compró U$S 642 millones en una semana y acumula casi U$S 1.000 millones en octubre

En los meses anteriores, las compras habían alcanzado los U$S 1.418 millones en junio, U$S 2.596 millones en mayo, U$S 2.769 millones en abril, U$S 1.671 millones en marzo, U$S 1.557 millones en febrero y U$S 1.158 millones en enero.

El aporte del agro, la energía y las emisiones de deuda

Durante 2026, el Banco Central contó con una oferta importante de divisas proveniente del complejo agroexportador, que liquidó más de U$S 22.000 millones en lo que va del año.

A ese ingreso se sumaron las exportaciones del sector energético. El incremento del precio internacional del petróleo, en medio de la guerra en Medio Oriente, elevó el ingreso de dólares generado por las ventas externas de energía.

Las reservas internacionales brutas del Banco Central cerraron la jornada en U$S 50.236 millones. (Foto: archivo)

Otro factor relevante fueron las emisiones de deuda en mercados internacionales realizadas por provincias y empresas argentinas. Según las estimaciones oficiales, estas operaciones superaron los U$S 20.000 millones desde las elecciones legislativas de medio término.

Los fondos ingresaron al Mercado Libre de Cambios (MLC), lo que amplió la disponibilidad de divisas y contribuyó a las intervenciones de la autoridad monetaria.

Las reservas internacionales superaron los U$S 50.000 millones

Las reservas internacionales brutas del Banco Central volvieron a ubicarse por encima de los U$S 50.000 millones y cerraron la jornada en U$S 50.236 millones.

El stock aumentó U$S 196 millones, impulsado por la mejora en la cotización internacional del oro. Con ese resultado, las reservas alcanzaron su nivel más alto del último mes.