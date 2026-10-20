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El dólar oficial subió por tercera rueda consecutiva y se acercó a los $1.550 en el Banco Nación

El dólar mayorista cerró a $1.525 y el blue avanzó a $1.570. El contado con liquidación se ubicó en $1.630,10 y amplió la brecha con el tipo de cambio mayorista a casi el 7%. El Banco Central compró US$103 millones y las reservas aumentaron US$49 millones.

El dólar oficial subió por tercera rueda consecutiva y se acercó a los $1.550 en el Banco Nación. (Foto: archivo)

El dólar oficial subió por tercera rueda consecutiva y se acercó a los $1.550 en el Banco Nación. (Foto: archivo)

El dólar oficial registró su tercera suba consecutiva este martes, aunque moderó el ritmo de avance. En el Banco Nación, la cotización minorista aumentó $5 y cerró a $1.545 para la venta, mientras que el tipo de cambio mayorista avanzó 50 centavos, hasta los $1.525.

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(Foto: archivo)

En paralelo, el dólar blue trepó a $1.570 y la brecha entre el mayorista y el contado con liquidación (CCL) se acercó al 7%, su nivel más alto en más de dos meses.

La atención del mercado cambiario se mantiene sobre las compras de divisas del Banco Central de la República Argentina (BCRA) y la evolución de las reservas internacionales. Este martes, la autoridad monetaria adquirió US$ 103 millones y las reservas aumentaron US$ 49 millones.

Cómo cerraron las cotizaciones del dólar

El tipo de cambio mayorista subió 50 centavos y finalizó la jornada a $1.525 para la venta. La variación fue menor a la del lunes, cuando había avanzado $6, equivalente a un incremento del 0,4% y el mayor movimiento diario desde el 1 de octubre.

En el segmento minorista, el dólar en el Banco Nación aumentó $5 y terminó a $1.545. En tanto, el promedio informado por el Banco Central se ubicó en $1.544,35.

Por su parte, el dólar blue registró una suba de $10 y cerró a $1.570. Entre las cotizaciones financieras, el dólar MEP avanzó hasta los $1.544,32, mientras que el CCL llegó a $1.630,10.

Con estos valores, la diferencia entre el CCL y el tipo de cambio mayorista quedó cerca del 7%, el nivel más elevado en más de dos meses.

Entre las cotizaciones financieras, el dólar MEP avanzó hasta los $1.544,32, mientras que el contado con liquidación llegó a $1.630,10. (Foto: archivo)

Entre las cotizaciones financieras, el dólar MEP avanzó hasta los $1.544,32, mientras que el contado con liquidación llegó a $1.630,10. (Foto: archivo)

El Banco Central aceleró las compras de divisas

Por su parte, el BCRA compró US$ 103 millones durante la jornada del martes, en una rueda en la que las reservas internacionales aumentaron US$ 49 millones.

El desempeño se produce después de que la autoridad monetaria adquiriera US$ 642 millones durante las últimas cuatro ruedas de la semana pasada. Hasta el cierre de ese período, las compras acumuladas en octubre habían alcanzado los US$ 983 millones, frente a los US$ 473 millones registrados durante septiembre.

La mayor disponibilidad de divisas provenientes de las exportaciones agroindustriales y energéticas, junto con la liquidación de dólares vinculados con emisiones de obligaciones negociables de empresas argentinas, contribuyó a sostener la oferta en el mercado cambiario.

Sin embargo, el lunes el ritmo de intervención se había desacelerado, con compras por US$ 18 millones. La adquisición de US$ 103 millones de este martes volvió a mostrar un mayor volumen de compras por parte del organismo.

Cómo quedaron las reservas internacionales

Las reservas internacionales brutas del Banco Central habían cerrado el lunes en US$ 50.152 millones, luego de registrar una caída diaria de US$ 84 millones.

Con el incremento de US$ 49 millones informado este martes, el stock se ubicaría en torno a los US$ 50.201 millones, sujeto a la actualización oficial de cierre.

Por otra parte, las tasas de interés de los depósitos a plazo fijo mayoristas registraron un leve repunte alcista, en una jornada marcada por la continuidad de las subas del dólar y la atención del mercado sobre la acumulación de reservas.

En pocas palabras

  • Dólar oficial: El tipo de cambio mayorista cerró a $1.525 y el minorista en el Banco Nación a $1.545.
  • Dólar blue y brecha: El paralelo subió a $1.570, ampliando la brecha con el contado con liquidación a casi el 7%.
  • Intervención BCRA: El Banco Central compró US$103 millones, e incrementó las reservas internacionales en US$49 millones.
Resumen generado por Thinkindot AI
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