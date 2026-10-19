El Banco Central compró más de US$ 1.000 millones en octubre y acumula US$ 15.569 millones en 2026

El desempeño de octubre vuelve a mostrar un mayor ingreso de divisas al mercado, que le permitió a la autoridad monetaria retomar un ritmo de compras más elevado después del menor saldo registrado en septiembre.

El agro, la energía y la deuda aportaron divisas

La disponibilidad de dólares estuvo respaldada, en parte, por las liquidaciones del sector agroexportador, que superaron los US$ 22.000 millones en lo que va del año. A ese flujo se sumaron las exportaciones energéticas, favorecidas por el incremento del precio internacional del petróleo en el contexto de la guerra en Medio Oriente.

Otro factor que contribuyó a ampliar la oferta de divisas fue la colocación de deuda externa por parte de provincias y empresas argentinas. Según cálculos oficiales, las emisiones superaron los US$ 20.000 millones desde las elecciones legislativas de medio término.

Parte de esos recursos ingresó a través del Mercado Libre de Cambios (MLC), lo que incrementó la oferta de dólares disponible y facilitó las compras de la autoridad monetaria.

Pese al saldo positivo de las operaciones cambiarias, las reservas internacionales brutas del Banco Central cerraron el lunes en US$ 50.152 millones, luego de registrar una caída diaria de US$ 84 millones.

Qué pasó con el dólar

En el mercado cambiario, el dólar mayorista avanzó $6,50 este lunes, equivalente a una suba de 0,4%, y finalizó la jornada en $1.524,50. El volumen operado alcanzó los US$ 605,2 millones.

En las pizarras del Banco Nación, el dólar minorista subió $5, equivalente a un avance de 0,3%, y cerró a $1.540 para la venta.

Por su parte, el dólar blue también aumentó $5 durante la jornada y terminó en $1.560.

En lo que va de octubre, la cotización mayorista acumula un incremento de $7, equivalente al 0,5%. En la comparación interanual, frente a los $1.475 registrados el 20 de octubre de 2025, el tipo de cambio aumentó $49,50, una variación de 3,4%.

El dólar mayorista avanzó $6,50 este lunes, equivalente a una suba de 0,4%, y finalizó la jornada en $1.524,50. (Foto: archivo)

Ese avance quedó considerablemente por debajo de la inflación interanual de 33,4% informada por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) para septiembre.

El Banco Central fijó en $1.939,33 el límite superior de las bandas cambiarias. Con el dólar mayorista en $1.524,50, la cotización quedó $414,83 por debajo de ese techo, una distancia equivalente al 27,2%.

Ese nivel marca el límite a partir del cual se habilita la libre flotación del tipo de cambio dentro del esquema vigente. Un año atrás, el techo había quedado bajo presión durante el proceso de dolarización que acompañó las elecciones legislativas de medio término.