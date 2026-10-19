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El Banco Central compró más de US$ 1.000 millones en octubre y acumula US$ 15.569 millones en 2026

La autoridad monetaria adquirió US$ 18 millones este lunes y sumó US$ 1.001 millones en lo que va del mes. Desde enero, las compras de divisas superan en más de un 50% la meta anual de US$ 10.000 millones acordada con el FMI. El Gobierno apunta a cerrar 2026 con adquisiciones cercanas a los US$ 20.000 millones.

El Banco Central compró más de US$ 1.000 millones en octubre y acumula US$ 15.569 millones en 2026. (Foto: archivo).

El Banco Central compró más de US$ 1.000 millones en octubre y acumula US$ 15.569 millones en 2026. (Foto: archivo).

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) acumuló compras de divisas por US$ 1.001 millones en lo que va de octubre, luego de adquirir otros US$ 18 millones este lunes. Con este resultado, la entidad lleva comprados US$ 15.569 millones desde enero de 2026 y supera ampliamente la meta anual de US$ 10.000 millones acordada con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

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El Gobierno proyecta que las adquisiciones alcancen los US$ 20.000 millones antes de finalizar el año, en el marco de la cuarta etapa del programa monetario, iniciada en enero. El ritmo de intervención se aceleró durante los últimos días de septiembre y se sostuvo en octubre, con un mayor volumen de operaciones en el mercado cambiario.

El Banco Central aceleró las compras de dólares en octubre

Durante la última semana, el BCRA adquirió US$ 642 millones, el mayor registro semanal desde mediados de julio. De esta manera, las compras de octubre ya superaron los US$ 1.000 millones, luego de un septiembre en el que la entidad había sumado US$ 473 millones, el menor resultado mensual de 2026.

El registro de los meses anteriores muestra una evolución dispar. En agosto, el Banco Central compró US$ 768 millones, mientras que en julio había adquirido US$ 2.162 millones. En junio, las operaciones alcanzaron los US$ 1.418 millones; en mayo, US$ 2.596 millones; en abril, US$ 2.769 millones; en marzo, US$ 1.671 millones; en febrero, US$ 1.557 millones; y en enero, US$ 1.158 millones.

El desempeño de octubre vuelve a mostrar un mayor ingreso de divisas al mercado, que le permitió a la autoridad monetaria retomar un ritmo de compras más elevado después del menor saldo registrado en septiembre.

El agro, la energía y la deuda aportaron divisas

La disponibilidad de dólares estuvo respaldada, en parte, por las liquidaciones del sector agroexportador, que superaron los US$ 22.000 millones en lo que va del año. A ese flujo se sumaron las exportaciones energéticas, favorecidas por el incremento del precio internacional del petróleo en el contexto de la guerra en Medio Oriente.

Otro factor que contribuyó a ampliar la oferta de divisas fue la colocación de deuda externa por parte de provincias y empresas argentinas. Según cálculos oficiales, las emisiones superaron los US$ 20.000 millones desde las elecciones legislativas de medio término.

Parte de esos recursos ingresó a través del Mercado Libre de Cambios (MLC), lo que incrementó la oferta de dólares disponible y facilitó las compras de la autoridad monetaria.

Pese al saldo positivo de las operaciones cambiarias, las reservas internacionales brutas del Banco Central cerraron el lunes en US$ 50.152 millones, luego de registrar una caída diaria de US$ 84 millones.

Qué pasó con el dólar

En el mercado cambiario, el dólar mayorista avanzó $6,50 este lunes, equivalente a una suba de 0,4%, y finalizó la jornada en $1.524,50. El volumen operado alcanzó los US$ 605,2 millones.

En las pizarras del Banco Nación, el dólar minorista subió $5, equivalente a un avance de 0,3%, y cerró a $1.540 para la venta.

Por su parte, el dólar blue también aumentó $5 durante la jornada y terminó en $1.560.

En lo que va de octubre, la cotización mayorista acumula un incremento de $7, equivalente al 0,5%. En la comparación interanual, frente a los $1.475 registrados el 20 de octubre de 2025, el tipo de cambio aumentó $49,50, una variación de 3,4%.

El dólar mayorista avanzó $6,50 este lunes, equivalente a una suba de 0,4%, y finalizó la jornada en $1.524,50. (Foto: archivo)

El dólar mayorista avanzó $6,50 este lunes, equivalente a una suba de 0,4%, y finalizó la jornada en $1.524,50. (Foto: archivo)

Ese avance quedó considerablemente por debajo de la inflación interanual de 33,4% informada por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) para septiembre.

El Banco Central fijó en $1.939,33 el límite superior de las bandas cambiarias. Con el dólar mayorista en $1.524,50, la cotización quedó $414,83 por debajo de ese techo, una distancia equivalente al 27,2%.

Ese nivel marca el límite a partir del cual se habilita la libre flotación del tipo de cambio dentro del esquema vigente. Un año atrás, el techo había quedado bajo presión durante el proceso de dolarización que acompañó las elecciones legislativas de medio término.

En pocas palabras

  • Banco Central: Acumuló US$ 1.001 millones en octubre, superando la meta anual acordada con el FMI.
  • Factores de Ingreso: La liquidación del agro, energía y la colocación de deuda externa impulsaron la oferta de divisas.
  • Dólar y Reservas: El tipo de cambio mostró leves subas y las reservas brutas cerraron en US$ 50.152 millones.
Resumen generado por Thinkindot AI
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