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El riesgo país llega a 570 puntos y el dólar oficial marca otro récord en $1.540

El indicador que mide la diferencia entre los bonos argentinos y los títulos del Tesoro de Estados Unidos volvió a subir este jueves. En paralelo, el dólar oficial alcanzó un nuevo máximo en el Banco Nación, mientras las acciones argentinas y los bonos operaban con bajas.

(Foto: archivo)

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La Argentina registró este jueves una nueva suba del dólar oficial, que alcanzó los $1540 en el Banco Nación y marcó un máximo histórico. Al mismo tiempo, el riesgo país avanzó hasta los 570 puntos básicos, mientras las acciones argentinas que cotizan en Wall Street y los bonos soberanos en dólares operaban con pérdidas.

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Impacto en la Argentina por los problemas del mundo con el petróleo, los mercados y la Inteligencia Artificial. (Foto: A24.com)

El indicador elaborado por JP Morgan, que mide la diferencia entre el rendimiento de los bonos argentinos y los títulos del Tesoro de Estados Unidos, se ubicaba en 570 puntos básicos. En ese contexto, los bonos soberanos argentinos nominados en dólares mostraban un comportamiento dispar y registraban bajas de algo más de 1%.

La atención de los inversores también estaba puesta en dos datos económicos que el Indec difundirá durante la tarde y que servirán para evaluar la evolución de la actividad económica y la situación social del país.

Por un lado, se conocerá el Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) correspondiente a julio, luego de la caída observada durante el segundo trimestre. Por otro, el organismo publicará la actualización del índice de pobreza del primer semestre de 2026.

En paralelo, el dólar oficial alcanzó un nuevo máximo en el Banco Nación, mientras las acciones argentinas y los bonos operaban con bajas. (Foto: archivo)

En paralelo, el dólar oficial alcanzó un nuevo máximo en el Banco Nación, mientras las acciones argentinas y los bonos operaban con bajas. (Foto: archivo)

Récord para el dólar oficial

En el mercado cambiario, el dólar oficial minorista subía $5 y se vendía a $1540 en las pantallas del Banco Nación, nivel que representaba un nuevo récord para la cotización.

El dólar blue, en tanto, se ubicaba en $1560.

Las cotizaciones financieras operaban en baja. El dólar MEP se negociaba a $1540,30, mientras que el contado con liquidación (CCL) retrocedía 0,4% y se ubicaba en $1606,75.

Caídas para las acciones argentinas en Wall Street

Las acciones argentinas que cotizan en la Bolsa de Nueva York mostraban este jueves 24 de septiembre bajas superiores al 2%.

Entre los papeles con mayores descensos se destacaban Telecom, con una caída de 2,4%; Banco Supervielle, con una baja de 2,2%; y BBVA, con un retroceso de 1,6%.

En la Bolsa porteña, el índice S&P Merval caía 1% en pesos y 0,6% en dólares, medido al tipo de cambio contado con liquidación.

En pocas palabras

  • Dólar oficial: Alcanzó un nuevo récord de $1540 en el Banco Nación.
  • Riesgo país: Avanzó a 570 puntos básicos, marcando una nueva suba.
  • Mercados: Acciones argentinas en Wall Street y bonos soberanos operaron con pérdidas.
Resumen generado por Thinkindot AI
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