El riesgo país llega a 570 puntos y el dólar oficial marca otro récord en $1.540

En paralelo, el dólar oficial alcanzó un nuevo máximo en el Banco Nación, mientras las acciones argentinas y los bonos operaban con bajas. (Foto: archivo)

Récord para el dólar oficial

En el mercado cambiario, el dólar oficial minorista subía $5 y se vendía a $1540 en las pantallas del Banco Nación, nivel que representaba un nuevo récord para la cotización.

El dólar blue, en tanto, se ubicaba en $1560.

Las cotizaciones financieras operaban en baja. El dólar MEP se negociaba a $1540,30, mientras que el contado con liquidación (CCL) retrocedía 0,4% y se ubicaba en $1606,75.

Caídas para las acciones argentinas en Wall Street

Las acciones argentinas que cotizan en la Bolsa de Nueva York mostraban este jueves 24 de septiembre bajas superiores al 2%.

Entre los papeles con mayores descensos se destacaban Telecom, con una caída de 2,4%; Banco Supervielle, con una baja de 2,2%; y BBVA, con un retroceso de 1,6%.

En la Bolsa porteña, el índice S&P Merval caía 1% en pesos y 0,6% en dólares, medido al tipo de cambio contado con liquidación.