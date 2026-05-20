En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Economía
Balanza Comercial
INDEC
RÉCORD DE EXPORTACIONES

La balanza comercial cerró abril con un superávit de U$S 2.711 millones y alcanzó un máximo histórico

Impulsadas por un fuerte crecimiento en las ventas externas de energía y manufacturas industriales, las exportaciones alcanzaron un máximo histórico y consolidaron el vigésimo noveno mes consecutivo de saldo comercial positivo, según datos del Indec.

Banner Seguinos en google DESK
Las exportaciones alcanzaron un máximo histórico y consolidaron el vigésimo noveno mes consecutivo de saldo comercial positivo. (Foto: archivo)

Las exportaciones alcanzaron un máximo histórico y consolidaron el vigésimo noveno mes consecutivo de saldo comercial positivo. (Foto: archivo)

La balanza comercial registró en abril un superávit de U$S 2.711 millones, el nivel más alto para ese mes en la serie histórica, impulsado por exportaciones que alcanzaron un récord de U$S 8.914 millones, de acuerdo con el informe del Intercambio Comercial Argentino publicado este miércoles por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). El resultado positivo se extendió por vigésimo noveno mes consecutivo y se explicó por un crecimiento generalizado en los principales rubros exportadores.

Leé también El Gobierno celebró una medida de Brasil que beneficia la exportación de leche argentina
Presidentes de Argentina, Javier Milei y de Brasil, Lula Da Silva  las negociaciones para destrabar intercambio comercial entre ambos países. 

El comercio exterior total del país, que incluye exportaciones e importaciones, llegó a U$S 15.118 millones en abril, con un incremento interanual de 15,1%. En paralelo, las importaciones totalizaron U$S 6.204 millones, lo que representó una caída de 4,0% respecto del mismo mes de 2025. La mejora en el saldo comercial fue de U$S 2.496 millones frente al registrado un año atrás, cuando el superávit había sido de U$S 214 millones.

comerc.webp
El comercio exterior total del país llegó a U$S 15.118 millones en abril. (Foto: archivo)

El comercio exterior total del país llegó a U$S 15.118 millones en abril. (Foto: archivo)

Según el organismo estadístico, el aumento de las exportaciones se explicó por una combinación de mayores cantidades y precios. En detalle, las cantidades exportadas crecieron 20,6%, mientras que los precios subieron 10,8%. En el caso de las importaciones, la dinámica fue inversa, con una baja de 7,7% en cantidades y un aumento de 4,1% en precios.

El índice de términos del intercambio alcanzó un nivel de 149,5, lo que implicó una mejora de 6,5% en comparación con abril del año anterior. El Indec estimó que, si se hubieran mantenido los precios del mismo mes de 2025, el superávit habría sido de U$S 2.084 millones, por lo que la diferencia de U$S 520 millones se atribuyó a la mejora en los términos del intercambio.

Cuáles fueron los rubros que más aumentaron

Por rubros, el crecimiento de las exportaciones fue generalizado, aunque con distinto peso entre sectores. Los combustibles y la energía encabezaron las subas, con ventas por U$S 1.554 millones y un incremento interanual de 85,9%, el mayor entre los principales rubros.

El informe oficial señaló que el desempeño estuvo traccionado por mayores exportaciones de petróleo crudo y carburantes, con aumentos tanto en cantidades como en precios. El valor alcanzado también marcó un récord histórico para el sector.

El precio del petróleo en baja, signo de menor demanda mundial
Los combustibles y la energía encabezaron las subas, con ventas por U$S 1.554 millones y un incremento interanual de 85,9%. (Foto: archivo)

Los combustibles y la energía encabezaron las subas, con ventas por U$S 1.554 millones y un incremento interanual de 85,9%. (Foto: archivo)

Las manufacturas de origen industrial sumaron U$S 2.528 millones y mostraron un crecimiento de 43,3% interanual, con una mejora de U$S 763 millones respecto del mismo mes del año anterior.

Por su parte, el ministro de Economía, Luis Caputo, destacó que este resultado representó el nivel más alto desde noviembre de 2012.

En tanto, los productos primarios totalizaron U$S 2.127 millones, con un avance de 25,0% impulsado exclusivamente por mayores cantidades exportadas. Por su parte, las manufacturas de origen agropecuario alcanzaron U$S 2.705 millones, con un incremento de 14,1%, producto de una combinación de subas de 8,7% en precios y 5,0% en cantidades.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Balanza Comercial INDEC exportaciones
Notas relacionadas
Quirno ,sobre el acuerdo: "Vamos a aumentar significativamente nuestra balanza comercial con Estados Unidos"
Las exportaciones del agro superaron los US$31.000 millones en 2025 y crecieron 25% interanual
ARCA modifica su estrategia judicial y ya no apelará los fallos a favor de jubilados para no pagar Ganancias
-

Últimas Noticias

Más sobre Economía

Más sobre Economía

Te puede interesar