La balanza comercial cerró abril con un superávit de U$S 2.711 millones y alcanzó un máximo histórico

El índice de términos del intercambio alcanzó un nivel de 149,5, lo que implicó una mejora de 6,5% en comparación con abril del año anterior. El Indec estimó que, si se hubieran mantenido los precios del mismo mes de 2025, el superávit habría sido de U$S 2.084 millones, por lo que la diferencia de U$S 520 millones se atribuyó a la mejora en los términos del intercambio.

Cuáles fueron los rubros que más aumentaron

Por rubros, el crecimiento de las exportaciones fue generalizado, aunque con distinto peso entre sectores. Los combustibles y la energía encabezaron las subas, con ventas por U$S 1.554 millones y un incremento interanual de 85,9%, el mayor entre los principales rubros.

El informe oficial señaló que el desempeño estuvo traccionado por mayores exportaciones de petróleo crudo y carburantes, con aumentos tanto en cantidades como en precios. El valor alcanzado también marcó un récord histórico para el sector.

El precio del petróleo en baja, signo de menor demanda mundial Los combustibles y la energía encabezaron las subas, con ventas por U$S 1.554 millones y un incremento interanual de 85,9%. (Foto: archivo)

Las manufacturas de origen industrial sumaron U$S 2.528 millones y mostraron un crecimiento de 43,3% interanual, con una mejora de U$S 763 millones respecto del mismo mes del año anterior.

Por su parte, el ministro de Economía, Luis Caputo, destacó que este resultado representó el nivel más alto desde noviembre de 2012.

En tanto, los productos primarios totalizaron U$S 2.127 millones, con un avance de 25,0% impulsado exclusivamente por mayores cantidades exportadas. Por su parte, las manufacturas de origen agropecuario alcanzaron U$S 2.705 millones, con un incremento de 14,1%, producto de una combinación de subas de 8,7% en precios y 5,0% en cantidades.