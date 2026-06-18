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Las exportaciones alcanzaron un récord histórico y el superávit comercial llegó a US$ 3.504 millones en mayo

La balanza comercial registró en mayo el saldo positivo mensual más alto de la serie. El resultado estuvo impulsado por un fuerte crecimiento de las exportaciones, aunque también por una caída de las importaciones vinculada a la menor demanda de insumos del exterior.

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La balanza comercial argentina alcanzó en mayo un superávit de US$ 3.504 millones

La balanza comercial argentina alcanzó en mayo un superávit de US$ 3.504 millones, el mayor valor mensual desde que existen registros (Foto: freepik.es)

La balanza comercial argentina alcanzó en mayo un superávit de US$ 3.504 millones, el mayor valor mensual desde que existen registros, según difundió esta tarde el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). El superávit se explicó por un fuerte incremento de las exportaciones, que marcaron un récord histórico, combinado con una reducción de las importaciones.

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Según los datos oficiales, las ventas al exterior sumaron US$ 9.537 millones durante el quinto mes del año, lo que representó un crecimiento interanual del 34,4%. En paralelo, las importaciones totalizaron US$ 6.033 millones.

intercambio comercial mayo

Con este resultado, la Argentina acumuló 30 meses consecutivos de superávit comercial. Entre enero y mayo, el saldo positivo alcanzó los US$ 11.783 millones.

La reacción de Luis Caputo

Tras la difusión de las cifras, el ministro de Economía, Luis Caputo, destacó el desempeño del comercio exterior a través de sus redes sociales. “EN MAYO LAS EXPORTACIONES DE BIENES Y LA BALANZA COMERCIAL REGISTRARON UN NUEVO RÉCORD HISTÓRICO”, escribió.

El funcionario señaló además que todos los grandes rubros exportadores registraron incrementos respecto de mayo del año pasado. Entre ellos sobresalieron Combustibles y Energía, con una suba del 167,1%; Productos Primarios, con un avance del 22,5%; Manufacturas de Origen Agropecuario, con un crecimiento del 20,5%; y Manufacturas de Origen Industrial, que aumentaron 20,1%.

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Todos los grandes rubros exportadores registraron incrementos. Entre ellos sobresalieron Combustibles y Energía, con una suba del 167,1%. (Foto: archivo)

Todos los grandes rubros exportadores registraron incrementos. Entre ellos sobresalieron Combustibles y Energía, con una suba del 167,1%. (Foto: archivo)

Caputo remarcó que las exportaciones de Combustibles y Energía alcanzaron un máximo histórico, mientras que las Manufacturas de Origen Industrial registraron el segundo valor más alto para un mes de mayo.

Los rubros que más aumentaron

De acuerdo con los datos del organismo estadístico, durante los primeros cinco meses del año las exportaciones acumularon US$ 40.359 millones, un 24,3% más que en igual período del año anterior. Además, las Manufacturas de Origen Industrial sumaron US$ 10.964 millones, el valor más alto de la historia para el período enero-mayo.

Otro de los datos destacados fue el desempeño del sector energético. La balanza comercial energética registró un superávit récord de US$ 1.543 millones, impulsado por exportaciones por US$ 1.745 millones, un 167,1% superiores a las de un año atrás, e importaciones por US$ 202 millones, con una caída interanual del 32,9%.

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La balanza comercial energética registró un superávit récord de US$ 1.543 millones, un 167,1% superiores a las de un año atrás. (Foto: archivo)

La balanza comercial energética registró un superávit récord de US$ 1.543 millones, un 167,1% superiores a las de un año atrás. (Foto: archivo)

No obstante, el resultado comercial también estuvo favorecido por una disminución de las compras al exterior. Las importaciones registraron en mayo una baja del 2,5% interanual y acumulan una caída del 7% en comparación con el mismo período del año pasado.

Ese comportamiento contribuyó a ampliar el saldo positivo de la balanza comercial, aunque también refleja el menor dinamismo de sectores de la economía que dependen de insumos importados, especialmente algunas ramas de la industria.

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