Las exportaciones alcanzaron un récord histórico y el superávit comercial llegó a US$ 3.504 millones en mayo

El funcionario señaló además que todos los grandes rubros exportadores registraron incrementos respecto de mayo del año pasado. Entre ellos sobresalieron Combustibles y Energía, con una suba del 167,1%; Productos Primarios, con un avance del 22,5%; Manufacturas de Origen Agropecuario, con un crecimiento del 20,5%; y Manufacturas de Origen Industrial, que aumentaron 20,1%.

COMBUSTIBLES.png Todos los grandes rubros exportadores registraron incrementos. Entre ellos sobresalieron Combustibles y Energía, con una suba del 167,1%. (Foto: archivo)

Caputo remarcó que las exportaciones de Combustibles y Energía alcanzaron un máximo histórico, mientras que las Manufacturas de Origen Industrial registraron el segundo valor más alto para un mes de mayo.

Los rubros que más aumentaron

De acuerdo con los datos del organismo estadístico, durante los primeros cinco meses del año las exportaciones acumularon US$ 40.359 millones, un 24,3% más que en igual período del año anterior. Además, las Manufacturas de Origen Industrial sumaron US$ 10.964 millones, el valor más alto de la historia para el período enero-mayo.

Otro de los datos destacados fue el desempeño del sector energético. La balanza comercial energética registró un superávit récord de US$ 1.543 millones, impulsado por exportaciones por US$ 1.745 millones, un 167,1% superiores a las de un año atrás, e importaciones por US$ 202 millones, con una caída interanual del 32,9%.

torres de energía.jpg La balanza comercial energética registró un superávit récord de US$ 1.543 millones, un 167,1% superiores a las de un año atrás. (Foto: archivo)

No obstante, el resultado comercial también estuvo favorecido por una disminución de las compras al exterior. Las importaciones registraron en mayo una baja del 2,5% interanual y acumulan una caída del 7% en comparación con el mismo período del año pasado.

Ese comportamiento contribuyó a ampliar el saldo positivo de la balanza comercial, aunque también refleja el menor dinamismo de sectores de la economía que dependen de insumos importados, especialmente algunas ramas de la industria.