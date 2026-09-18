La balanza comercial tuvo un superávit de US$2.187 millones en agosto y acumula 33 meses en positivo

En ese contexto, el índice de términos del intercambio registró una mejora del 4,5%, debido a que los precios de las exportaciones aumentaron más que los de las importaciones.

Petróleo y combustibles lideraron el crecimiento de las exportaciones, seguidos por las manufacturas de origen industrial y agropecuario. (Imagen: Indec).

Entre los distintos rubros, Combustibles y energía fue el que mostró el mayor crecimiento. Las ventas al exterior alcanzaron los US$1.494 millones, un 41,2% más que en agosto de 2025, lo que significó un incremento de US$436 millones.

El organismo estadístico explicó que los precios de estos productos aumentaron 27%, mientras que las cantidades crecieron 12,2%. El resultado estuvo impulsado principalmente por mayores ventas de petróleo crudo, carburantes y otros combustibles.

Cómo evolucionaron las manufacturas

Las manufacturas de origen industrial (MOI) también registraron un crecimiento significativo. Sus exportaciones aumentaron 18% interanual, con una mejora de US$359 millones.

Según el Indec, los precios de estos productos subieron 15,7% y las cantidades, 1,9%. Entre los subrubros que más aportaron al incremento se destacaron el material de transporte terrestre, los productos químicos y conexos, y las piedras y metales preciosos y sus manufacturas.

Por su parte, las manufacturas de origen agropecuario (MOA) alcanzaron los US$3.301 millones, con un incremento de US$472 millones, equivalente a una suba del 16,7%.

En este caso, los precios aumentaron 14,2% y las cantidades, 2%. El desempeño estuvo impulsado principalmente por mayores exportaciones de grasas y aceites, residuos y desperdicios de la industria alimentaria, y carnes y sus preparados.

El único rubro que tuvo una caída

Los productos primarios fueron el único rubro que registró una baja durante agosto. Sus exportaciones disminuyeron 14,2%, lo que representó US$287 millones menos que un año atrás.

La principal incidencia negativa estuvo vinculada con la caída de las ventas de semillas y frutos oleaginosos. En este segmento, las cantidades exportadas se redujeron 20,1%, mientras que los precios tuvieron una mejora del 7,1%.