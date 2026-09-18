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La balanza comercial tuvo un superávit de US$2.187 millones en agosto y acumula 33 meses en positivo

Las exportaciones crecieron 12,4% interanual y alcanzaron los US$8.883 millones, mientras que las importaciones aumentaron 3,6%. El saldo acumulado en los primeros ocho meses del año llegó a US$18.249 millones.

El intercambio comercial dejó un saldo positivo de US$18.249 millones durante los primeros ocho meses de 2026. (Foto: archivo).

El intercambio comercial dejó un saldo positivo de US$18.249 millones durante los primeros ocho meses de 2026. (Foto: archivo).

La balanza comercial argentina registró un superávit de US$2.187 millones en agosto, según informó este viernes el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). El resultado fue US$746 millones superior al obtenido en el mismo mes de 2025 y marcó el 33 mes en forma consecutivo de saldo positivo.

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El resultado se explicó por un crecimiento interanual del 12,4% de las exportaciones, que alcanzaron los US$8.883 millones, mientras que las importaciones aumentaron 3,6% y llegaron a US$6.696 millones.

La balanza comercial registr&oacute; un super&aacute;vit de US$2.187 millones en agosto y acumul&oacute; 33 meses consecutivos con saldo positivo. (Imagen: Indec).

La balanza comercial registró un superávit de US$2.187 millones en agosto y acumuló 33 meses consecutivos con saldo positivo. (Imagen: Indec).

En los primeros ocho meses de 2026, el intercambio comercial dejó un superávit acumulado de US$18.249 millones. En ese período, las exportaciones sumaron US$67.248 millones, con una suba interanual del 21,4%, mientras que las importaciones totalizaron US$48.999 millones, un 2,6% menos que en el mismo período del año pasado.

El petróleo y los combustibles impulsaron las exportaciones

El crecimiento de las exportaciones durante agosto estuvo explicado principalmente por los precios. Según el Indec, aumentaron 16%, mientras que las cantidades vendidas al exterior disminuyeron 3,1%.

En ese contexto, el índice de términos del intercambio registró una mejora del 4,5%, debido a que los precios de las exportaciones aumentaron más que los de las importaciones.

Petr&oacute;leo y combustibles lideraron el crecimiento de las exportaciones, seguidos por las manufacturas de origen industrial y agropecuario. (Imagen: Indec).

Petróleo y combustibles lideraron el crecimiento de las exportaciones, seguidos por las manufacturas de origen industrial y agropecuario. (Imagen: Indec).

Entre los distintos rubros, Combustibles y energía fue el que mostró el mayor crecimiento. Las ventas al exterior alcanzaron los US$1.494 millones, un 41,2% más que en agosto de 2025, lo que significó un incremento de US$436 millones.

El organismo estadístico explicó que los precios de estos productos aumentaron 27%, mientras que las cantidades crecieron 12,2%. El resultado estuvo impulsado principalmente por mayores ventas de petróleo crudo, carburantes y otros combustibles.

Cómo evolucionaron las manufacturas

Las manufacturas de origen industrial (MOI) también registraron un crecimiento significativo. Sus exportaciones aumentaron 18% interanual, con una mejora de US$359 millones.

Según el Indec, los precios de estos productos subieron 15,7% y las cantidades, 1,9%. Entre los subrubros que más aportaron al incremento se destacaron el material de transporte terrestre, los productos químicos y conexos, y las piedras y metales preciosos y sus manufacturas.

Por su parte, las manufacturas de origen agropecuario (MOA) alcanzaron los US$3.301 millones, con un incremento de US$472 millones, equivalente a una suba del 16,7%.

En este caso, los precios aumentaron 14,2% y las cantidades, 2%. El desempeño estuvo impulsado principalmente por mayores exportaciones de grasas y aceites, residuos y desperdicios de la industria alimentaria, y carnes y sus preparados.

El único rubro que tuvo una caída

Los productos primarios fueron el único rubro que registró una baja durante agosto. Sus exportaciones disminuyeron 14,2%, lo que representó US$287 millones menos que un año atrás.

La principal incidencia negativa estuvo vinculada con la caída de las ventas de semillas y frutos oleaginosos. En este segmento, las cantidades exportadas se redujeron 20,1%, mientras que los precios tuvieron una mejora del 7,1%.

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