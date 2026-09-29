Argentina registró un superávit de US$ 2.214 millones en la cuenta corriente en el segundo trimestre de 2026

Las exportaciones alcanzaron un récord histórico

Los datos difundidos por el Indec muestran además un fuerte crecimiento de las ventas externas. Las exportaciones de bienes y servicios sumaron U$S 32.499 millones entre abril y junio, un incremento interanual de 28,2% que permitió alcanzar un máximo histórico.

El ministro de Economía, Luis Caputo, destacó el resultado a través de sus redes sociales y señaló que las exportaciones de servicios también alcanzaron un récord para el período.

En particular, las ventas externas de servicios totalizaron U$S 4.942 millones. Dentro de este segmento se destacó el comportamiento de los Servicios Empresariales, de Telecomunicaciones, Informática e Información, que crecieron 15,3% respecto del segundo trimestre de 2025 y representaron el 56% de las exportaciones de servicios.

El comercio de bienes explicó buena parte de la mejora

En ese marco, el superávit de la balanza comercial de bienes llegó a U$S 9.293 millones y aumentó U$S 6.629 millones en la comparación interanual.

Según el Indec, la mejora estuvo vinculada tanto con las cantidades como con los precios. El efecto cantidad fue positivo en U$S 5.859 millones, mientras que el efecto precio aportó otros U$S 770 millones.

Las exportaciones registraron un incremento de U$S 4.676 millones por las cantidades y de U$S 1.828 millones por los precios. En el caso de las importaciones, las cantidades mostraron una variación negativa de U$S 1.183 millones, mientras que los precios tuvieron una variación positiva de U$S 1.058 millones.

En términos interanuales, las exportaciones de bienes aumentaron U$S 6.500 millones, mientras que las importaciones se redujeron U$S 125 millones.

Servicios e ingresos modificaron el resultado

La balanza de servicios registró un déficit de U$S 2.102 millones durante el segundo trimestre. Sin embargo, ese resultado fue U$S 330 millones menor al observado en el mismo período del año anterior.

El ingreso secundario, por su parte, alcanzó un superávit de U$S 1.055 millones, con una mejora interanual de U$S 177 millones.

La principal variación negativa se produjo en el ingreso primario. El déficit llegó a U$S 6.032 millones y aumentó U$S 2.466 millones respecto del segundo trimestre de 2025. De acuerdo con el Indec, la mayor parte de ese incremento estuvo vinculada con los movimientos de la renta de la inversión.

La cuenta financiera tuvo un egreso neto de capitales

Mientras la cuenta corriente presentó un resultado positivo, la cuenta financiera registró durante el segundo trimestre de 2026 un egreso neto de capitales de U$S 2.542 millones.

El resultado surgió de un aumento de U$S 7.640 millones en los activos financieros externos y de un incremento de U$S 5.098 millones en la emisión neta de pasivos.

Pese al saldo negativo, el resultado de la cuenta financiera mostró una mejora de U$S 5.890 millones frente al registrado en igual trimestre de 2025.

Por otra parte, los errores y omisiones arrojaron un remanente positivo estimado en U$S 292 millones.

Brasil, China y Estados Unidos, entre los principales socios comerciales

El comercio exterior de bienes alcanzó durante el segundo trimestre un total de U$S 45.813 millones entre exportaciones e importaciones.

Los cinco principales socios comerciales fueron Brasil, China, Estados Unidos, Chile e India. En conjunto, estos países concentraron el 49,9% del comercio exterior de bienes de la Argentina durante el período.