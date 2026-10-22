Milei recibe al número dos del Departamento de Estado para avanzar en los acuerdos con Estados Unidos

El Gobierno prevé acelerar la aprobación del acuerdo de aranceles recíprocos antes de fin de año en el Congreso. En esa línea, entre los temas que Washington la reclama a la Casa Rosada, figuran la adhesión a acuerdos de cooperación en seguridad regional (el Gobierno declaró hoy como terroristas a bandas mexicanas y colombianas vinculadas al narcotráfico), y que Argentina enfríe las relaciones con China y su influencia en áreas estratégicas.

Karina Milei recibió a Lamelas para preparar la agenda

La visita de ambos funcionarios se produce dos días después de que la secretaria General de Presidencia, Karina Milei recibiera en una audiencia al embajador norteamericano, Peter Lamelas, mientras el presidente Milei seguía su gira internacional en Madrid.

"Durante el encuentro, la secretaria general de la Presidencia y el embajador analizaron la sólida relación bilateral entre ambos países, los distintos proyectos de desarrollo e inversión que empresas americanas tienen en Argentina y el contexto político y económico que atraviesa el país", señalaron desde la Casa Rosada.

Lamelas ratificó esta semana el apoyo de Estados Unidos a la continuidad de Milei en el Gobierno. En ese sentido, le prometió aumentar la asistencia financiera en 7000 millones de dólares para obras de infraestructura para el Corredor Andes-Atlántico, destinada a transportar las exportaciones hidrocarburíferas y mineras de las inversiones que empresas norteamericanas hagan desde Vaca Muerta y en provincias del norte.

Milei dijo esta semana que esa ayuda "podría ampliarse" como parte del respaldo de Washington a la Casa Rosada

Milei realizó una gira por Estados Unidos recientemente, donde cumplió con una agenda de reconocimientos, encuentros políticos y contactos diplomáticos. Allí, recibió el galardón "Campeón global de la libre empresa" en una ceremonia en la Cámara de Comercio de los Estados Unidos en Washington, donde defendió su programa económico.

Además, participó de la "Official Hispanic Heritage Gala", donde mantuvo un encuentro con Eduardo Bolsonaro, a quien le volvió a manifestar su apoyo para el balotaje presidencial de Brasil en el que su hermano Flavio se enfrentará este domingo con Lula da Silva.

A su regreso de esa gira, Milei mantuvo una conversación telefónica con Marco Rubio para profundizar la cooperación en comercio, inversiones y seguridad, mientras ambas administraciones analizan la posibilidad de concretar para noviembre una visita a la Argentina del vicepresidente James Vance.