Los inflación mayorista fue de 2,4% en diciembre y cerró 2025 con un alza de 26,2%

Las divisiones que más subieron

Dentro de los Productos nacionales, las divisiones con mayor incidencia positiva en el IPIM fueron Productos refinados del petróleo, con 0,70%; Alimentos y bebidas, con 0,38%; Petróleo crudo y gas, con 0,24%; Vehículos automotores, carrocerías y repuestos, con 0,23%; y Productos agropecuarios, con 0,21%. En el desagregado del Petróleo crudo y gas, la suba fue de 3,4%, mientras que en el rubro de alimentos y bebidas, el aumento llegó a 3,2%

Por otra parte, el nivel general del índice de precios internos básicos al por mayor (IPIB) mostró un ascenso de 2,2% en el mismo período, que se explica por la suba de 2,2% en los Productos nacionales y de 1,8% en los Productos importados.

A la vez, el nivel general del índice de precios básicos del productor (IPP) registró un incremento de 2,4% en el mismo período, como consecuencia de la suba de 2,8% en los Productos primarios y de 2,3% en los Productos manufacturados y energía eléctrica.