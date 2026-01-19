En vivo Radio La Red
Economía
Inflación
Diciembre
INDEC

Los inflación mayorista fue de 2,4% en diciembre y cerró 2025 con un alza de 26,2%

El índice de precios internos al por mayor registró en diciembre una suba de 2,4%, explicada por los aumentos en el petróleo y sus derivados. En el acumulado de 2025, el indicador avanzó 26,2%.

La inflación mayorista registró en diciembre un avance del 2,4%, con un fuerte arrastre de los aumentos en el petróleo y sus derivados. Aun así, el índice cerró 2025 con una suba acumulada del 26,2%, un nivel que representa menos de la mitad del registrado el año anterior, que se había ubicado en 67,1%.

El índice de Precios Internos al por Mayor (IPIM) volvió a subir 0,8 puntos porcentuales respecto al 1,6% que había marcado noviembre. De esta manera, el dato superó el 2%, cifra que el Gobierno viene celebrando como techo para la medición de la inflación.

No obstante, el registro mayorista de la inflación quedó por debajo del 2,8% que marcó el índice de precios al consumidor (IPC) en diciembre.

mayorista

La suba en el último mes del año se vio explicada por la suba de 2,4% en los productos nacionales y de 1,7% en los importados

Las divisiones que más subieron

Dentro de los Productos nacionales, las divisiones con mayor incidencia positiva en el IPIM fueron Productos refinados del petróleo, con 0,70%; Alimentos y bebidas, con 0,38%; Petróleo crudo y gas, con 0,24%; Vehículos automotores, carrocerías y repuestos, con 0,23%; y Productos agropecuarios, con 0,21%. En el desagregado del Petróleo crudo y gas, la suba fue de 3,4%, mientras que en el rubro de alimentos y bebidas, el aumento llegó a 3,2%

Por otra parte, el nivel general del índice de precios internos básicos al por mayor (IPIB) mostró un ascenso de 2,2% en el mismo período, que se explica por la suba de 2,2% en los Productos nacionales y de 1,8% en los Productos importados.

A la vez, el nivel general del índice de precios básicos del productor (IPP) registró un incremento de 2,4% en el mismo período, como consecuencia de la suba de 2,8% en los Productos primarios y de 2,3% en los Productos manufacturados y energía eléctrica.

