Los precios mayoristas tuvieron un leve incremento en noviembre pese a la caída del dólar oficial

Las divisiones que más impactaron en la suba

Además, dentro de los Productos nacionales, las divisiones con mayor incidencia positiva en el IPIM fueron Productos agropecuarios, con 0,51%; Productos refinados del petróleo, con 0,41%; Alimentos y bebidas, con 0,30%; y Vehículos automotores, carrocerías y repuestos, con 0,21%.

Mientras que la división que tuvo la mayor incidencia negativa fue Petróleo crudo y gas, con una disminución de 0,55%.

Por otra parte, el nivel general del índice de precios internos básicos al por mayor (IPIB) tuvo un aumento de 1,3% en el mismo período, que se explica por la suba de 1,4% en los Productos nacionales y la baja de 0,5% en los Productos importados.

Asimismo, el nivel general del índice de precios básicos del productor (IPP) registró un incremento de 1,4% en el mismo período, como consecuencia de la baja de 0,4% en los Productos primarios y la suba de 2,1% en los Productos manufacturados y energía eléctrica.