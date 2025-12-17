En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Economía
Mayoristas
Noviembre
INDEC

Los precios mayoristas tuvieron un leve incremento en noviembre pese a la caída del dólar oficial

El índice de precios internos al por mayor mostró una suba respecto de octubre, impulsada por los productos nacionales, mientras que los importados registraron una baja asociada a la caída del dólar.

Los precios mayoristas tuvieron un leve incremento en noviembre pese a la caída del dólar oficial
Leé también El dólar mayorista perforó los $1.400 mientras el minorista llegó a su mínimo en los últimos 30 días
el dolar mayorista perforo los $1.400 mientras el minorista llego a su minimo en los ultimos 30 dias

El índice de Precios Internos al por Mayor (IPIM) aunque subió respecto a octubre, cuando había medido 1,1%, con una diferencia de 0,5 puntos porcentuales entre un mes al otro, aunque todavía por debajo del 2%, cifra que el Gobierno viene celebrando como techo para la medición de la inflación.

mayorsistas

La suba del 1,6% en noviembre es explicado por el incremento de 1,8% en los Productos nacionales y la mencionada baja de 0,6% en los Productos importados.

En cuanto a la comparación anual, el IPIM tuvo un aumento de 24,3%, mientras que en lo que va del año la suba ya hubo un incremento acumulado de 23,2%.

Las divisiones que más impactaron en la suba

Además, dentro de los Productos nacionales, las divisiones con mayor incidencia positiva en el IPIM fueron Productos agropecuarios, con 0,51%; Productos refinados del petróleo, con 0,41%; Alimentos y bebidas, con 0,30%; y Vehículos automotores, carrocerías y repuestos, con 0,21%.

Mientras que la división que tuvo la mayor incidencia negativa fue Petróleo crudo y gas, con una disminución de 0,55%.

Por otra parte, el nivel general del índice de precios internos básicos al por mayor (IPIB) tuvo un aumento de 1,3% en el mismo período, que se explica por la suba de 1,4% en los Productos nacionales y la baja de 0,5% en los Productos importados.

Asimismo, el nivel general del índice de precios básicos del productor (IPP) registró un incremento de 1,4% en el mismo período, como consecuencia de la baja de 0,4% en los Productos primarios y la suba de 2,1% en los Productos manufacturados y energía eléctrica.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Mayoristas Noviembre Dólar
Notas relacionadas
Inflación mayorista: octubre mostró una fuerte desaceleración y quedó por debajo del IPC
El consumo en supermercados y en mayoristas tuvo una marcada caída en septiembre
Mercados: bajó nuevamente el riesgo país y el dólar oficial se mantiene estable
-

Últimas Noticias

Más sobre Economía

Más sobre Economía

Te puede interesar