El consumo en supermercados y en mayoristas tuvo una marcada caída en septiembre

En cuanto a la comparación anual, hay otra alerta que marca septiembre porque el registro se mantuvo en positivo hasta agosto. La caída del 0,8% de septiembre marca también un retroceso en ese dato, que además contrasta con el año anterior cuando ese mes había tenido una baja de 12,8%.

El trimestre de junio (0,8%), julio (1%) y de agosto (0,3%) ya venía mostrando un discreto desempeño que contrastaba, por ejemplo, con el repunte que marcó abril, con un auspicioso 8,9%.

Por su parte, el acumulado de enero a septiembre presentó una variación creciente de 2,7% respecto a igual período de 2024.

El consumo en los autoservicios mayoristas

Por el lado de las ventas en los autoservicios, la caída es todavía más pronunciada. En septiembre, el índice de ventas totales a precios constantes cayó 13,1% respecto a igual mes de 2024. En este índice, la caída fue sostenida durante todo el año, con un piso en abril de -2,9%, pero el dato de septiembre supera el retroceso más pronunciado del año que se había registrado en enero con un -10,5%.

En tanto, el acumulado de los primeros nueve meses del años registró una caída de 7,4% respecto a igual período de 2024.

autoservicios mayoristas septiembre

En cuanto al índice de la serie desestacionalizada, hubo otra mala señal porque el descenso de 5,2% también muestra la mayor disminución del año. Salvo agosto, donde hubo una leve suba de 0,3%, en los tres meses anteriores también los números dieron en negativo.

La encuesta de centros de compras

Las ventas totales a precios corrientes en septiembre de 2025 relevadas en la encuesta alcanzaron un total de $486.913,9 millones, lo que representó un incremento de 18,9% respecto al mismo mes del año anterior.

centro de compras septiembre

Las ventas totales a precios constantes, en septiembre de 2025, alcanzaron un total de $5.770,7 millones, lo que significa una caída de 3,4% respecto al mismo mes del año anterior.