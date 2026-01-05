En vivo Radio La Red
Economía
Dólar
Banco Nación
MERCADO DE CAMBIOS

El dólar mayorista retrocedió en el segundo día del nuevo esquema de bandas y el oficial se mantuvo estable

El tipo de cambio mayorista cerró en baja en la segunda rueda bajo el nuevo régimen cambiario, mientras el dólar minorista se mantuvo estable en las pantallas del Banco Nación.

El dólar oficial se mantuvo en $1.495 (Foto: archivo).

El dólar mayorista frenó este lunes la suba registrada en el debut del nuevo esquema de bandas cambiarias y cerró en baja, en una jornada marcada por versiones de una posible intervención del Tesoro y por la cautela del mercado ante un vencimiento clave de deuda previsto para el 9 de enero.

En la segunda rueda bajo el nuevo régimen, el tipo de cambio mayorista retrocedió $5 y finalizó en $1.470, luego del avance de 1,4% que había mostrado el viernes. En el mercado circularon versiones sobre ventas oficiales para sostener la cotización, aunque sin confirmación.

En paralelo, los contratos de dólar futuro operaron mayormente en baja, con caídas de hasta 2%. Según las cotizaciones, el mercado proyecta que a fines de enero el tipo de cambio se ubicará en torno a los $1.491, todavía por debajo del techo de la banda establecida por el nuevo esquema.

En el segmento minorista, el dólar cerró estable en $1.495 para la venta en el Banco Nación. Con el recargo del 30%, el dólar tarjeta o turista se ubicó en $1.943,50.

En cuanto a los dólares financieros, el MEP y el contado con liquidación operaron a la baja, luego de las subas registradas el viernes. El MEP descendió 0,4% hasta $1.498,88, mientras que el CCL retrocedió 0,3% y cerró en $1.540,78. El dólar blue, en tanto, cayó $15 y se negoció a $1.515, según un relevamiento en la city porteña.

El foco, puesto en el pago del 9 de enero

La atención del mercado sigue puesta en la evolución de las reservas de cara al próximo compromiso de deuda en dólares. El 9 de enero, el Gobierno deberá afrontar vencimientos por alrededor de u$s 4.200 millones, en un contexto en el que el riesgo país había logrado ubicarse por debajo de los 600 puntos a mediados de diciembre.

Si bien el Ejecutivo ratificó que cuenta con los recursos necesarios para cumplir con el pago, aún no precisó el mecanismo que utilizará. A este escenario se suman otros factores de corto plazo que podrían incidir en el mercado cambiario, como la liberación, desde el 1° de enero, de más de u$s20.000 millones del blanqueo de capitales de 2024 y la habilitación, a lo largo del año, para que las empresas giren utilidades correspondientes a balances cerrados en 2025.

