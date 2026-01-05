El dólar mayorista retrocedió en el segundo día del nuevo esquema de bandas y el oficial se mantuvo estable

En cuanto a los dólares financieros, el MEP y el contado con liquidación operaron a la baja, luego de las subas registradas el viernes. El MEP descendió 0,4% hasta $1.498,88, mientras que el CCL retrocedió 0,3% y cerró en $1.540,78. El dólar blue, en tanto, cayó $15 y se negoció a $1.515, según un relevamiento en la city porteña.

El foco, puesto en el pago del 9 de enero

La atención del mercado sigue puesta en la evolución de las reservas de cara al próximo compromiso de deuda en dólares. El 9 de enero, el Gobierno deberá afrontar vencimientos por alrededor de u$s 4.200 millones, en un contexto en el que el riesgo país había logrado ubicarse por debajo de los 600 puntos a mediados de diciembre.

Si bien el Ejecutivo ratificó que cuenta con los recursos necesarios para cumplir con el pago, aún no precisó el mecanismo que utilizará. A este escenario se suman otros factores de corto plazo que podrían incidir en el mercado cambiario, como la liberación, desde el 1° de enero, de más de u$s20.000 millones del blanqueo de capitales de 2024 y la habilitación, a lo largo del año, para que las empresas giren utilidades correspondientes a balances cerrados en 2025.