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Los salarios aumentaron 2,8% en julio y acumulan una suba del 21,8% durante 2026

El Indec difundió el Índice de Salarios y mostró qué sectores registraron los mayores incrementos durante el mes. En la comparación interanual, el indicador avanzó 36,2%.

Los salarios crecieron 2

Los salarios crecieron 2,8% en julio y le ganaron a la inflación del mismo período. (Foto: archivo).

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) informó este martes la evolución de los salarios durante julio de 2026. El Índice de Salarios registró una suba del 2,8% respecto de junio y acumuló un incremento del 21,8% en los primeros siete meses del año.

Leé también El desempleo llegó al 7,8% en el primer trimestre de 2026, según el Indec
El Indec informó una leve caída de la desocupación durante el primer trimestre de 2026. (Foto: archivo)

La variación mensual superó la inflación del período que se ubicó en 2,1%. En julio, el sector privado no registrado encabezó los aumentos con una mejora del 3,9%, seguido por el sector público, que avanzó un 3,0%. En tanto, los salarios del sector privado registrado subieron un 2,3%.

Cuánto aumentaron los salarios en el último año

En la comparación interanual, el Índice de Salarios mostró un incremento del 36,2% en julio. El mayor crecimiento correspondió nuevamente al sector privado no registrado, con una suba del 59,9% frente a julio de 2025. Por detrás quedaron los salarios del sector público, que aumentaron 31,0%, y los del sector privado registrado, con una variación del 29,7%.

De esta manera, los distintos componentes del índice mostraron diferencias en el ritmo de actualización de los ingresos durante el último año.

El detalle de los salarios del sector público

El informe del INDEC también discriminó la evolución de los salarios dentro del sector público.

Durante julio, los ingresos correspondientes al subsector público nacional aumentaron 3,9% frente al mes anterior. En lo que va de 2026, acumularon una mejora del 18,1%.

En el caso del subsector público provincial, los salarios registraron una suba mensual del 3,2% y acumularon un incremento del 20,0% desde diciembre de 2025.

El organismo explicó que el componente correspondiente al sector privado no registrado tiene un rezago de cinco meses en su publicación. Esto se debe a que su cálculo se realiza a partir de promedios trimestrales móviles de los ingresos horarios relevados por la Encuesta Permanente de Hogares (EPH).

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