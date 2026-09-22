Los salarios aumentaron 2,8% en julio y acumulan una suba del 21,8% durante 2026

El detalle de los salarios del sector público

El informe del INDEC también discriminó la evolución de los salarios dentro del sector público.

Durante julio, los ingresos correspondientes al subsector público nacional aumentaron 3,9% frente al mes anterior. En lo que va de 2026, acumularon una mejora del 18,1%.

En el caso del subsector público provincial, los salarios registraron una suba mensual del 3,2% y acumularon un incremento del 20,0% desde diciembre de 2025.

El organismo explicó que el componente correspondiente al sector privado no registrado tiene un rezago de cinco meses en su publicación. Esto se debe a que su cálculo se realiza a partir de promedios trimestrales móviles de los ingresos horarios relevados por la Encuesta Permanente de Hogares (EPH).