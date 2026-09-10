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La inflación de agosto fue de 1,7% y acumuló 21,3% en los primeros ocho meses del año

El Indec informó que el Índice de Precios al Consumidor registró en agosto una suba de 1,7%, en línea con las previsiones privadas. En los últimos 12 meses, la inflación alcanzó 33,5%, mientras que Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles fue el rubro con mayor aumento.

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El Indec informó que el Índice de Precios al Consumidor registró en agosto una suba de 1

El Indec informó que el Índice de Precios al Consumidor registró en agosto una suba de 1,7%, en línea con las previsiones privadas. (Foto: archivo)

La inflación de agosto registró una suba de 1,7% y en los primeros ocho meses del año alcanzó 21,3%, indicó esta tarde el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec). Además, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) llegó a 33,5% en los últimos 12 meses.

Leé también Inflación de agosto: las consultoras que releva el BCRA prevén una baja por debajo del 2%:
Los analistas relevados por el Banco Central estimaron que el Índice de Precios al Consumidor habría perforado el 2% en agosto. (Foto: archivo)

Por su parte, el IPC había registrado en julio 2,1% y en el acumulado de los primeros siete meses del año 19,3%. En la comparación anual, la cifra se había ubicado en 33%.

Qué rubros tuvieron los mayores aumentos

Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles fue la división que más aumentó durante agosto, con una variación de 2,8%. En segundo lugar se ubicó Educación, con una suba de 2,5%.

En el extremo opuesto, Recreación y cultura no registró variaciones durante el mes, mientras que Prendas de vestir y calzado mostró una caída de 0,6%.

Alimentos y bebidas no alcohólicas fue, además, la división que tuvo mayor incidencia en la variación mensual en las distintas regiones del país. Dentro de ese grupo, los principales incrementos correspondieron a verduras, tubérculos y legumbres, frutas, y pan y cereales.

Cómo se comportaron los precios núcleo, regulados y estacionales

El IPC Núcleo registró un incremento de 1,8% en agosto. Dentro de esta categoría se destacaron las subas vinculadas a los alquileres de vivienda y los servicios culturales.

Los precios regulados, por su parte, aumentaron 2,2%. Los principales movimientos dentro de este grupo estuvieron relacionados con la electricidad, el gas, el transporte público y los gastos de medicina prepaga.

En tanto, los precios estacionales registraron una baja de 0,9%. El resultado estuvo explicado principalmente por las disminuciones en paquetes turísticos y prendas de vestir, aunque el descenso fue parcialmente compensado por los aumentos en verduras, tubérculos y legumbres y frutas.

La reacción del Gobierno tras el dato de inflación

Tras conocerse el dato del Indec, el presidente Javier Milei felicitó al ministro de Economía, Luis Caputo, a través de sus redes sociales.

Por su parte, Caputo, destacó la evolución de los precios a través de sus redes sociales: "LA INFLACIÓN DE AGOSTO FUE LA MÁS BAJA EN 14 MESES", afirmó.

El funcionario también señaló que el IPC Nacional tuvo en agosto "la menor suba desde junio del año pasado y el ritmo más bajo para un mes de agosto desde 2017".

El titular del Palacio de Hacienda también puso el foco en la media móvil de tres meses de la inflación general, que se ubicó en 1,9%. El indicador cayó 0,1 punto porcentual respecto de julio y marcó, de acuerdo con su publicación, la quinta reducción consecutiva.

En pocas palabras

  • Inflación de agosto: El Índice de Precios al Consumidor subió 1,7%, totalizando 21,3% en 2020.
  • Variación anual: La inflación acumulada en los últimos 12 meses alcanzó el 33,5%.
  • Rubro destacado: Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles lideraron los aumentos con 2,8%.
Resumen generado por Thinkindot AI
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