Mercados: el dólar oficial subió 35 pesos, mientras los bonos argentinos siguen la racha positiva

El dólar se mueve en la Argentina

En estos momentos, los diferentes tipos de dólar cotizan así:

Dólar BNA: $1.480 para la venta (+1,72%)

Dólar Blue: $1.480 para la venta (+0,34%)

Dólar Tarjeta: $1.924 (+1,72%)

Dólar CCL: $ 1.524 (-1,38%)

Dólar MEP $1.5031 (-1,58%)

El dólar mayorista está en $1.455 para la venta, es el que marca la cotización en relación con la banda cambiaria.

Expectativas en Wall Street

Mientras tanto, en Wall Street, se nota el clima de expectativa por lo que pueda anunciarse el próximo martes. Ese día se reunirán nuevamente Donald Trump con Javier Milei en Washington. Se espera que se anuncie algo concreto de cómo será el apoyo directo de EE.UU. a la Argentina.

Está por definir lo que se ha dicho de un "swap" de 20.000 millones de dólares, la chance de compra de bonos soberanos argentinos y que el dinero de Estados Unidos que dispone en el FMI - los DEG - puedan ser "dados" a la Argentina para asegurar los pagos con ese organismo financiero el año próximo.

Los DEG, son los "Derechos Especiales de Giro", la "moneda" del Fondo Monetario Internacional. Cada país tiene derecho a un porcentaje según su aporte al mantenimiento de la estructura del FMI. Estados Unidos es el principal aportante, por lo tanto, el que tiene derecho al mayor porcentaje de los DEG. Por supuesto, mucho más que la Argentina. Por lo que este tipo de "ayuda" o "salvataje" sería muy importante.

A la espera de estos anuncios, las acciones de empresas en Wall Street, conocidas como ADR, se ven en las pantallas como mayoritariamente en verde, pero con un margen muy bajo, alrededor del 2%. Señal de un tímido rebote o ratificación del compás de espera hasta la cumbre del martes.

Lo mismo puede decirse de los bonos soberanos (¿invertirá en ellos el Tesoro de los Estados Unidos?) que han subido algunos títulos, como el AL30D que no sube ni el 1%.

Dólar inquieto en Buenos Aires, expectativa en Wall Street. El martes, será un día de definiciones.