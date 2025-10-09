En vivo Radio La Red
A la espera de la reunión Milei-Trump

Mercados: el dólar oficial subió 35 pesos, mientras los bonos argentinos siguen la racha positiva

El dólar vuelve a moverse hacia arriba y otra vez atrapa las miradas. Se viene el feriado del viernes y hay gran expectativa en los mercados lo que puedan acordar y anunciar Javier Milei y Donald Trump el próximo martes en Estados Unidos.

por Roberto Adrián Maidana |
El dólar sube 35 pesos este jueves. El martes próximo

El dólar sube 35 pesos este jueves. El martes próximo, Milei y Trump se reunen en Washington por el apoyo al país con dólares. (Foto: A24.com)

El dólar vuelve a moverse. Y para arriba. Aunque como diría Einstein, todo es relativo según la mirada y postura del observador. Subió este jueves un 2,4% para la venta, detrás del ascenso del dólar mayorista a $1.470. Con este movimiento ascendente, el Tesoro acumula ventas en el mercado por más de USD 2.000 millones en las últimas seis ruedas operativas. Todo esto se da mientras en Wall Street, los bonos de las empresas argentinas y los bonos soberanos tienen una pequeña tendencia alcista. El dólar BNA alcanzó los $1.490 para la venta en un momento, pero ahora, está a 1.480 pesos. Es decir, bajó $10 sobre el alza de esta mañana. Pero con relación a la última cotización de ayer ($1.455) sube unos 25 pesos.

Leé también El Tesoro intervino y logró mantener el valor del dólar oficial pero el blue rebotó
el tesoro intervino y logro mantener el valor del dolar oficial pero el blue reboto

Para los analistas es un pálido rebote tras haberse "diluido" en parte el efecto Bessent cuando anunció el apoyo de 20.000 millones de dólares del Tesoro norteamericano.

El miércoles, Kristalina Georgieva ratificó el apoyo al programa económico de la Argentina y confió en el acuerdo con Estados Unidos. "Espero que sea el último acuerdo con el FMI", dijo su titular para graficar la esperanza de que el país, en términos económicos, pueda abandonar el "andador" del organismo internacional de crédito.

Pero todo parece estar supeditado a la enorme expectativa de la reunión del próximo martes entre el presidente Javier Milei con Donald Trump. Para definir el apoyo en concreto a nuestro país. En ese momento, quedarán solo 12 días para las elecciones de medio término en nuestro país.

El dólar se mueve en la Argentina

En estos momentos, los diferentes tipos de dólar cotizan así:

  • Dólar BNA: $1.480 para la venta (+1,72%)
  • Dólar Blue: $1.480 para la venta (+0,34%)
  • Dólar Tarjeta: $1.924 (+1,72%)
  • Dólar CCL: $ 1.524 (-1,38%)
  • Dólar MEP $1.5031 (-1,58%)

El dólar mayorista está en $1.455 para la venta, es el que marca la cotización en relación con la banda cambiaria.

Expectativas en Wall Street

Mientras tanto, en Wall Street, se nota el clima de expectativa por lo que pueda anunciarse el próximo martes. Ese día se reunirán nuevamente Donald Trump con Javier Milei en Washington. Se espera que se anuncie algo concreto de cómo será el apoyo directo de EE.UU. a la Argentina.

Está por definir lo que se ha dicho de un "swap" de 20.000 millones de dólares, la chance de compra de bonos soberanos argentinos y que el dinero de Estados Unidos que dispone en el FMI - los DEG - puedan ser "dados" a la Argentina para asegurar los pagos con ese organismo financiero el año próximo.

Los DEG, son los "Derechos Especiales de Giro", la "moneda" del Fondo Monetario Internacional. Cada país tiene derecho a un porcentaje según su aporte al mantenimiento de la estructura del FMI. Estados Unidos es el principal aportante, por lo tanto, el que tiene derecho al mayor porcentaje de los DEG. Por supuesto, mucho más que la Argentina. Por lo que este tipo de "ayuda" o "salvataje" sería muy importante.

A la espera de estos anuncios, las acciones de empresas en Wall Street, conocidas como ADR, se ven en las pantallas como mayoritariamente en verde, pero con un margen muy bajo, alrededor del 2%. Señal de un tímido rebote o ratificación del compás de espera hasta la cumbre del martes.

Lo mismo puede decirse de los bonos soberanos (¿invertirá en ellos el Tesoro de los Estados Unidos?) que han subido algunos títulos, como el AL30D que no sube ni el 1%.

Dólar inquieto en Buenos Aires, expectativa en Wall Street. El martes, será un día de definiciones.

