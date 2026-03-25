El dólar oficial volvió a bajar mientras el Banco Central compró casi USD 150 millones en el día

En el circuito informal, el dólar blue acompañó la tendencia y cedió cinco pesos, un 0,4%, hasta $1.420. En el acumulado de 2026, la caída asciende a 110 pesos, o 7,2%.

Por su parte, los contratos de dólar futuro mostraron retrocesos superiores al 1%, según datos de A3 Mercados. La posición a fines de abril bajó 16,50 pesos, o 1,2%, hasta $1.412,50, lo que la deja a 289,05 pesos, equivalente a 20,5%, del techo de la banda cambiaria proyectado para ese mes, fijado en $1.701,55.

La acumulación de reservas

El Banco Central de la República Argentina extendió a 54 ruedas consecutivas su racha compradora en el mercado cambiario, la más prolongada desde 2007. En la jornada de este miércoles sumó USD 146 millones y llevó el total acumulado en 2026 a más de USD 3.900 millones.

Desde la puesta en marcha de la cuarta fase del esquema monetario en enero, la autoridad monetaria incorporó USD 3.932 millones, un monto que equivale a cerca del 40% del objetivo previsto para todo el año. Para sostener este ritmo, el organismo emitió pesos sin esterilizarlos, mientras que el Tesoro absorbió parte de esa liquidez mediante colocaciones de deuda en el mercado local. En las últimas licitaciones, el Ministerio de Economía de la Nación Argentina buscó evitar una expansión de la base monetaria para contener tanto la inflación como la evolución del tipo de cambio.

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Las proyecciones oficiales estiman que las compras netas de divisas en 2026 se ubicarán entre USD 10.000 y USD 17.000 millones, según el comportamiento de la demanda de pesos y la oferta de dólares. El presidente del BCRA, Santiago Bausili, señaló que el ritmo de adquisiciones dependerá principalmente de esos factores. Con los resultados actuales, el Central ya alcanzó alrededor del 39% de la meta anual.

Al cierre de la última rueda, las reservas internacionales se ubicaron en USD 43.832 millones, tras subir USD 24 millones en el día por efecto de las compras oficiales. De esta forma, el organismo registró la segunda mejora consecutiva luego de una serie previa de siete caídas.