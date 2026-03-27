Los billetes "cara grande" de 100 dólares vendrán con un detalle especial por el aniversario de la independencia de EE.UU.
Los Estados Unidos cumplen 250 años como una nación independiente. Será el próximo 4 de julio y los billetes con la imagen de Benjamín Franklin -uno de los padres fundadores- llevará la firma del mandatario.
Por primera vez en la historia, los dólares vendrán con una firma muy especial. (Foto: A24.com)
El próximo 4 de julio, los Estados Unidos celebrarán 250 años de su independencia. Y entre todos los actos especiales previstos para esta fecha tan especial, se lanzarán billetes de 100 dólares, con la cara de Benjamín Franklin -uno de los padres de la independencia- y la firma del actual ocupante de la Casa Blanca. Es una decisión que jamás sucedió en los 250 años de la democracia norteamericana y que responde a un homenaje por la continuidad de los presidentes.
Pero ahí aparece el grado de obsecuencia que la administración republicana tiene como sello propio. Y esta vez, la idea surgió de un gran amigo de la Argentina. Nada menos que de Scott Bessent, el secretario del Tesoro de Estados Unidos. Sí, el "tío Scott" que tanto ayudó al gobierno argentino en la crisis de agosto/septiembre del año pasado, tuvo la idea de colocar la firma de Trump en los billetes de 100 dólares.
“No hay una forma más poderosa de reconocer los logros históricos de nuestro gran país y del presidente Donald J. Trump que con billetes de dólar que lleven su nombre, y es totalmente apropiado que esta moneda histórica se emita en el marco del semiquincentenario”, fue la explicación de Bessent en un comunicado. Y como el secretario del Tesoro es el "dueño de casa", Trump aceptó el cumplido. De esa manera, ya firmó la orden con grafía estampada que se utilizará para colocar en los billetes.
La firma del presidente en los billetes, por primera vez en la historia
Los billetes se pondrán en circulación para celebrar los dos siglos y medio de libertad y democracia. El presidente Trump está a punto de convertirse en el primer mandatario en ejercicio cuya firma aparece en el dólar estadounidense.
La decisión de incorporar el autógrafo de Trump en el papel moneda de Estados Unidos representa un cambio sin precedentes, que el organismo justificó como un homenaje por el 250° aniversario de la independencia del país.
Trump se convertirá así en el primer presidente en ejercicio de Estados Unidos en tener su firma impresa en el billete verde. Su nombre aparecerá junto al del secretario del Tesoro, Scott Bessent. La incorporación de la firma de Trump al dólar es el ejemplo más reciente de cómo el presidente busca imprimir su marca personal en instituciones nacionales, mientras intenta dejar una huella permanente en la sociedad estadounidense.
La otra cara de la moneda...y del billete
Desde su regreso a la Casa Blanca el año pasado, Trump impulsó la acuñación de una moneda de un dólar con su rostro, además de la creación de una moneda conmemorativa de oro de 24 quilates con su imagen. Trump ya logró que su nombre fuera agregado al John F. Kennedy Center for the Performing Arts, en Washington, y su administración promovió además que el aeropuerto Dulles de Washington lleve su nombre.
Pero con la moneda, sufrió una dura derrota porque no se puede hacer ese tipo de homenaje numismático mientras los presidentes estén con vida. Por lo tanto, la moneda de Trump (son habitualmente de 1 dólar como valor simbólico) quedó trunca.
Pero sí estará en los billetes con Benjamín Franklin. Pero como el billete lleva en el anverso solo dos firmas, hay una que se perderá, será la del tesorero de la Oficina de Grabado e Impresión (BEP, por sus siglas en inglés), en donde se "fabrican" los billetes verdes.
El primer presidente con su firma en los dólares
Postergado por María Corina Machado en el Nobel de la Paz, ahora Trump tendrá una compensación. La firma del presidente estadounidense será incorporada a los billetes de 100 dólares, algo inédito en la historia de los Estados Unidos.
Estará rubricando el billete con la cara de Benjamín Franklin, el inventor de pararrayos y uno de los padres fundadores de los Estados Unidos. El recordado presidente dejó frases celebres a lo largo de su vida. Una de ellas dice: “El vidrio, la porcelana y la reputación se rompen fácilmente y nunca se reparan del todo.”
La firma en un billete apreciado en todo el mundo, tampoco hacen esa reparación.