Los billetes "cara grande" de 100 dólares vendrán con un detalle especial por el aniversario de la independencia de EE.UU.

primer dolar El primer billete de los Estados Unidos. Tenía la imagen del secretario del tesoro de 1862. El actual, Scott Bessent, presentó la idea de que Trump firme los billetes de 100 dólares. (Foto: A24.com)

La firma del presidente en los billetes, por primera vez en la historia

Los billetes se pondrán en circulación para celebrar los dos siglos y medio de libertad y democracia. El presidente Trump está a punto de convertirse en el primer mandatario en ejercicio cuya firma aparece en el dólar estadounidense.

La decisión de incorporar el autógrafo de Trump en el papel moneda de Estados Unidos representa un cambio sin precedentes, que el organismo justificó como un homenaje por el 250° aniversario de la independencia del país.

Trump se convertirá así en el primer presidente en ejercicio de Estados Unidos en tener su firma impresa en el billete verde. Su nombre aparecerá junto al del secretario del Tesoro, Scott Bessent. La incorporación de la firma de Trump al dólar es el ejemplo más reciente de cómo el presidente busca imprimir su marca personal en instituciones nacionales, mientras intenta dejar una huella permanente en la sociedad estadounidense.

moneda de Trump La moneda con la cara de Donald Trump no se puede imprimir para celebrar los 250 años de la independencia de EE.UU. (Foto: A24.com)

La otra cara de la moneda...y del billete

Desde su regreso a la Casa Blanca el año pasado, Trump impulsó la acuñación de una moneda de un dólar con su rostro, además de la creación de una moneda conmemorativa de oro de 24 quilates con su imagen. Trump ya logró que su nombre fuera agregado al John F. Kennedy Center for the Performing Arts, en Washington, y su administración promovió además que el aeropuerto Dulles de Washington lleve su nombre.

Pero con la moneda, sufrió una dura derrota porque no se puede hacer ese tipo de homenaje numismático mientras los presidentes estén con vida. Por lo tanto, la moneda de Trump (son habitualmente de 1 dólar como valor simbólico) quedó trunca.

Pero sí estará en los billetes con Benjamín Franklin. Pero como el billete lleva en el anverso solo dos firmas, hay una que se perderá, será la del tesorero de la Oficina de Grabado e Impresión (BEP, por sus siglas en inglés), en donde se "fabrican" los billetes verdes.

El primer presidente con su firma en los dólares

Postergado por María Corina Machado en el Nobel de la Paz, ahora Trump tendrá una compensación. La firma del presidente estadounidense será incorporada a los billetes de 100 dólares, algo inédito en la historia de los Estados Unidos.

Estará rubricando el billete con la cara de Benjamín Franklin, el inventor de pararrayos y uno de los padres fundadores de los Estados Unidos. El recordado presidente dejó frases celebres a lo largo de su vida. Una de ellas dice: “El vidrio, la porcelana y la reputación se rompen fácilmente y nunca se reparan del todo.”

La firma en un billete apreciado en todo el mundo, tampoco hacen esa reparación.