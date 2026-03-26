El dólar oficial volvió a quebrar los $1.400 y llegó a su valor más bajo en un mes

El dólar oficial extendió este jueves 26 su tendencia a la baja en un mercado cambiario que continúa mostrando estabilidad, aunque con leves señales de presión en los segmentos financieros que reflejan un aumento moderado de la demanda.
El tipo de cambio mayorista cayó por tercera rueda consecutiva en un mercado con calma cambiaria. Las compras de reservas del Banco Central de la República Argentina y las expectativas de ingreso de divisas sostienen la estabilidad pese a leves presiones en los financieros.
El dólar oficial extendió este jueves 26 su tendencia a la baja en un mercado cambiario que continúa mostrando estabilidad, aunque con leves señales de presión en los segmentos financieros que reflejan un aumento moderado de la demanda.
El tipo de cambio mayorista registró su tercera caída consecutiva al retroceder $9,50 (-0,7%) y cerrar en $1.368. Con este movimiento, la distancia respecto del techo de la banda cambiaria superó el 20% por primera vez en nueve meses.
En el plano minorista, la cotización del Banco Nación finalizó por debajo de los $1.400, en $1.390, un nivel que no se observaba desde el 23 de febrero. De esta manera, el dólar tarjeta o turista, que surge del valor minorista más el recargo del 30% a cuenta del Impuesto a las Ganancias, se ubicó en $1.807.
Dentro de los tipos de cambio financieros, el dólar MEP operó en $1.399,70, mientras que el contado con liquidación (CCL) lo hizo en $1.448,72. En tanto, el dólar blue se negoció en torno a los $1.425 para la venta, según relevamientos en la plaza informal.
Aunque los dólares alternativos continúan por encima del oficial, la brecha se mantiene acotada, lo que consolida un escenario de relativa calma cambiaria frente a períodos de mayor volatilidad.
La dinámica del tipo de cambio sigue influida por variables internas y externas, entre las que sobresalen el nivel de tasas, la liquidez en pesos y la capacidad del Banco Central para continuar acumulando reservas.
En la última rueda, la autoridad monetaria compró u$s146 millones en el mercado oficial, lo que elevó el saldo positivo mensual a u$s1.217 millones. Mientras que este jueves, la entidad monetaria adquirió u$s57 millones y acumuló u$s 43.536 millones de reservas.
La estabilidad cambiaria también encuentra respaldo en las expectativas de ingreso sostenido de divisas. La combinación entre exportaciones y el atractivo de las inversiones en pesos contribuye a moderar presiones sobre el dólar en el corto plazo.
Entre los elementos que fortalecen este escenario se destacan la mejora del superávit energético, la próxima liquidación de la cosecha agrícola prevista para el mes siguiente y un nivel de tasas en moneda local que incentiva la colocación en instrumentos del Tesoro a corto plazo.