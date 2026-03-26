El dólar oficial volvió a quebrar los $1.400 y llegó a su valor más bajo en un mes

Aunque los dólares alternativos continúan por encima del oficial, la brecha se mantiene acotada, lo que consolida un escenario de relativa calma cambiaria frente a períodos de mayor volatilidad.

Qué factores sostienen la estabilidad

La dinámica del tipo de cambio sigue influida por variables internas y externas, entre las que sobresalen el nivel de tasas, la liquidez en pesos y la capacidad del Banco Central para continuar acumulando reservas.

En la última rueda, la autoridad monetaria compró u$s146 millones en el mercado oficial, lo que elevó el saldo positivo mensual a u$s1.217 millones. Mientras que este jueves, la entidad monetaria adquirió u$s57 millones y acumuló u$s 43.536 millones de reservas.

Banco Central 26 de marzo

La estabilidad cambiaria también encuentra respaldo en las expectativas de ingreso sostenido de divisas. La combinación entre exportaciones y el atractivo de las inversiones en pesos contribuye a moderar presiones sobre el dólar en el corto plazo.

Entre los elementos que fortalecen este escenario se destacan la mejora del superávit energético, la próxima liquidación de la cosecha agrícola prevista para el mes siguiente y un nivel de tasas en moneda local que incentiva la colocación en instrumentos del Tesoro a corto plazo.