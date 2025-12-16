En vivo Radio La Red
Mercados: expectativa por el impacto de las medidas del Banco Central sobre la política cambiaria

El BCRA determinó una serie de cambios económicos con el objetivo final de apuntalar la acumulación de reservas. Una de las modificaciones más importantes es que la banda cambiaria subirá atada a la inflación mensual. Subió el dólar oficial.

por Roberto Adrián Maidana |
El BCRA y cambios para poder acumular reservas

El BCRA y cambios para poder acumular reservas, aunque el dólar seguirá a la inflación. (Foto: A24.com) 

El Gobierno tiene una deuda pendiente con su propio programa económico y con el Fondo Monetario Internacional (FMI): la acumulación de reservas para dar mayor fortaleza a la estabilización de la macroeconomía. Por eso, dispuso una serie de medidas que buscan impactar en la política para que, efectivamente, se pueda dejar en un segundo plano las urgencias por conseguir el dinero para los vencimientos de la deuda y poder destinar la compra de divisas a incrementar las reservas. Ya hubo una primera reacción de los mercados positiva. El riesgo país bajó a 580 puntos.

Uno de los temas más importantes es la confirmación de lo que tantas veces se habló y especuló: la banda cambiaria y su funcionamiento. El equipo económico del ministro de Economía Luis Caputo siempre - desde antes de las elecciones de octubre - ratificó que el esquema de bandas - impuesto el 15 de abril - se iba mantener.

Eso será así, pero con un cambio muy importante, que habrá que seguir porque puede tener efectos colaterales. La banda cambiaria ya no se modificará por la devaluación controlada del 1% mensual. Ahora, seguirá el ritmo de la inflación.

Por lo tanto, ya no se podrá hablar de un dólar "planchado" con relación a la inflación que mide el Instituto Nacional de Estadística y Censos de la República Argentina (Indec). El dólar se moverá a un ritmo mayor que hasta ahora. Un ejemplo, la inflación de noviembre fue de 2,5% -o sea- una vez y media más que la devaluación "controlada" al 1%. Por lo tanto, habrá una comparación automática entre el aumento de los salarios, la inflación y el "ajuste automático" del tipo de cambio.

Si la inflación no vuelve a bajar, el Gobierno y el BCRA podrán comprar más dólares para incrementar las reservas. Pero la capacidad de compra del salario, si no sigue a la inflación, se resentirá con relación al dólar.

En el inicio de este día martes, el dólar oficial subió $15. Cerró a $1.465 y esta mañana llegó a 1.480 pesos.

Dólar para reservas y siguiendo a la inflación

Hasta el 15 de abril, el dólar en su cotización oficial estuvo con un atraso que se debía a una devaluación controlada del 1% mensual. A partir de esa fecha se pasó a las bandas cambiarias, sin intervención del Central, salvo que perforara por el techo o por el piso. El cambió implico que se acortaran las brechas y produjo algo atípico en la historia cambiaria argentina.

En lo que va del año, el dólar oficial (BNA) ha subido más en porcentaje que el dólar blue. Esto que es atípico se explica por la política de bandas cambiarias vigente desde abril de 2025, que comprimió la brecha entre tipos de cambio y limitó la divergencia entre tasas oficial y paralelo.

Pero el cambio anunciado hace que el Dólar ya no tenga atraso con la inflación. O muy poco, porque seguirá su ritmo pero con un mes de diferencia. Así, el Banco Central espera comprar divisas y destinarlas a las reservas sin provocar inflación. Es un cálculo que tiene su riesgo, porque todos los compradores, desde el pequeño ahorrista hasta los grandes inversores, Sabrán un mes antes, cuál será el ritmo de devaluación del dólar, cada vez que el INDEC de a conocer la inflación oficial.

El presidente Javier Milei dijo que como el fenómeno inflacionario lleva 18 meses cortarlo, a mediados de 2026, debería ser un recuerdo por el plan que implementó. Sin embargo, las tasas de noviembre, 2,5% y la esperada en diciembre, dan un arrastre que hacen difícil una inflación "0" en julio o agosto.

Dólar oficial, dólar blue e inflación

Hasta ahora, el cuadro de partida para las nuevas medidas es el siguiente:

Enero-16 diciembre

  • Dolar Blue 20%
  • Dólar BNA 40%
  • Inflación: 31,4%

Entonces, si la divisa se adecuará a lo que marque la inflación, no se podrá hablar más de atraso. Pero la suba puede ser mayor de lo que ocurre hasta ahora. Por el momento, la reacción se puede considerar positiva en los mercados:A partir del 1ro de enero de 2026, las bandas de flotación se ajustarán por la inflación mensual, informada por INDEC y se dio a conocer un programa de acumulación de reservas internacionales con un techo de 5% del volumen operado diario. Como resultado, el Merval en dólares subió 1,8%, y el riesgo país podría cerrar este día por debajo de los 600 puntos, como se encuentra ahora. Otra pregunta, diferente claro, es que pasará con los salarios, en relación a la inflación y el dólar.

Por Roberto Adrián Maidana
Se habló de
Mercados Banco Central Dólar Banda Inflación Reservas BCRA
