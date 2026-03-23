La reacción del precio del petróleo tras el anuncio de Trump de un cese de los ataques contra Irán

La baja refleja cómo el precio del petróleo continúa extremadamente sensible a las señales políticas y militares en torno al conflicto. Hasta ahora, el temor a una interrupción del suministro - especialmente por la situación en el estratégico Estrecho de Ormuz - había empujado los valores al alza de manera sostenida.

Sin embargo, el mensaje de Washington introdujo expectativas de una posible negociación o, al menos, una pausa en la escalada bélica, lo que descomprimió parcialmente la presión sobre los mercados energéticos.

Aun así, analistas advierten que la volatilidad seguirá siendo alta mientras no haya una resolución clara del conflicto, y que cualquier cambio en el escenario geopolítico podría volver a disparar los precios. Sólo con recordar el mensaje de Kristalina Georgieva, antes de que el conflicto estallara, se comprende la gravedad del momento. La economía global se estaba desarrollando pero de manera lenta. Pero las amenazas de cisnes negros están siempre presente.

Por ejemplo, una crisis que deje durante meses al precio del petróleo por encima de los 90 dólares. Eso traería otra caída o recesión mundial. Hoy, nos sentimos alivio con un barril a 90 cuando llegó a casi 120 dólares. Pero según la titular del Fondo Monetario Internacional, eso es insuficiente. ¿Lo habrá tenido en cuenta Donald Trump en su mensaje?

el precio oscilante del crudo El precio internacional del petróleo. Antes y después del mensaje de Donald Trump. (Foto: A24.com)

Un mensaje tranquilizador, por ahora

Como con tantas otras cosas, Donald Trump dice una cosa y luego hace otra. Por suerte, en la mayoría de los casos, anuncia algo muy grave y luego, no lo cumple. Como pasó con los aranceles, llegó a hablar de un 200% como represalia o con Groenlandia y una eventual "toma" si Dinamarca no lo cede. Con Irán, acaba de suceder lo mismo. Y siempre con el mismo tono que lleva en los Estados Unidos a preguntarse si Trump va por los mismos pasos de Biden y su "idoneidad". Peor todavía, quienes son los que lo aconsejan de manera peligrosa.

Esta vez, habló de tomar o atacar la isla estratégica de Kharg. Es la isla refinería y depósito por el que pasa el 90% del petróleo que produce Irán. Incluso llegó a hablar de que podría hacerlo por "diversión". De pronto, lanzó un ultimátum de 48 horas al régimen iraní con la amenaza de un ataque devastador sobre esa "joya" bañada en petróleo.

Este lunes cambió todo. Habló de conversaciones muy positivas durante el fin de semana con Irán. No dijo con quienes, pero no hizo falta en este primer momento. El precio del petróleo, que subió a mas de 113 dólares esperando una escalada militar, tras el mensaje del ocupante de la Casa Blanca, el precio del barril brent, unidad de medida internacional, bajó abruptamente. Se desplomó casi 10 dólares.